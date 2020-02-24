Бренд Bottega Veneta представил биоразлагаемую обувь
2020-02-24 17:55:12
Идея новшества принадлежит креативному директору бренда
Неделя моды в Милане ознаменовалась несколькими интересными идеями на сезон осень/зима 2020. Так, бренд Bottega Veneta с 54-летней историей решил идти в ногу со временем и представил на сто процентов биоразлагаемую обувь. Об этом пишет Vogue.
Ботинки выглядят грубовато, зато представлены в нескольких цветах: бежевом, черном и люминисцентно розовом и зеленом. Креативный директор Дэниэл Ли позиционирует их как обувь-унисекс и предлагает сочетать с трикотажными платьями, расшитыми пайетками, а также с пальто, жилетками и брюками-клеш.
Все фото: Vogue
Мода становится все более экологичной и осознанной: известные Дома моды отказываются от использования натуральных кожи и меха, но и берут курс на полную переработку своих творений.
Так, на последней церемонии "Оскар" актеров призвали не тратить деньги на новые наряды, а воспользоваться теми, что уже у них есть. И многие селебрити поддержали эту идею.
Как ранее писал Фокус:
- Коронавирус и светская жизнь в Италии: Ла Скала закрыта, Армани отменил модный показ. Карнавал в Венеции завершился на несколько дней раньше.
- В Лондоне прошла церемония награждения BRIT Awards 2020. Традиционно, мероприятие проводится с меньшим размахом нежели та же американская "Грэмми", или MTV, но гости для красной дорожки выбирают наряды, которые могут претендовать на звание самых оригинальных. И конечно, во всем присутствует британский дух.