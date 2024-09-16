Молодая девушка Венсана Касселя сообщила о беременности (фото)

Венсан и Нара недавно отметили первую годовщину отношений. Ребенок станет четвертым для актера.

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57-летний французский актер Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз. Новостями о предстоящем пополнении поделилась его 27-летняя девушка, бразильская модель Нара Баптиста.

На фото молодая возлюбленная Касселя позировала в черном длинном платье, которое подчеркнуло ее заметно округленный живот.

"Мама ждет тебя", — написала Баптиста.

В комментариях Нару начали активно поздравлять ее фолловеры.

"Нет слов. Большое счастье, с нетерпением жду твоего появления", "О Боже", "Я плачу", — пишут знакомые и поклонники беременной модели.

Нара Баптиста

Венсан Кассель и его молодая избранница, о романе которых стало известно осенью 2023 года, довольно редко выходят вместе в свет. Весной 2023 года актер развелся с моделью Тиной Кунаки после пяти лет брака. У них подрастает дочь Амазония, которую не показывают публике.

Венсан Кассель и Нара Баптиста

Еще двоих детей, Деву и Леони, в свое время родила Венсану итальянская актриса Моника Беллуччи. Бывшая пара осталась в хороших отношениях, судя по тому, что Нара реагирует практически на все посты Моники в соцсетях.

27-летняя Баптиста родилась в Бразилии и какое-то время жила в Австралии, где начала модельную карьеру. Она участвовала в конкурсе "Мисс Вселенная", представляя страну. Возлюбленная Касселя вошла в число 15 самых красивых участниц.

Напомним, Нара Баптиста показала кадры отдыха с Венсаном Касселем.

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