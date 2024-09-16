Молода дівчина Венсана Касселя повідомила про вагітність (фото)

Венсан та Нара нещодавно відзначили першу річницю стосунків. Дитина стане четвертою для актора.

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57-річний французький актор Венсан Кассель стане батьком учетверте. Новинами про майбутнє поповнення поділилася його 27-річна дівчина, бразильська модель Нара Баптіста.

На фото молода кохана Касселя позувала в чорній довгій сукні, яка підкреслила її помітно округлений живіт.

"Мама чекає на тебе", — написала Баптіста.

У коментарях Нару почали активно вітати її фоловери.

"Немає слів. Велике щастя, з нетерпінням чекаю твоєї появи", "О Боже", "Я плачу", — пишуть знайомі та прихильники вагітної моделі.

Нара Баптіста

Венсан Кассель та його молода обраниця, про роман яких стало відомо восени 2023, доволі рідко виходять разом у світ. Навесні 2023 року актор розлучився з моделлю Тіною Кунакі після пʼяти років шлюбу. У них підростає донька Амазонія, яку взагалі не показують публіці.

Венсан Кассель та Нара Баптіста

Ще двох дітей, Деву та Леоні, свого часу народила Венсану італійська акторка Моніка Беллуччі. Колишня пара залишилася в хороших стосунках, судячи з того, що Нара реагує практично на всі дописи Моніки в соцмережах.

27-річна Баптіста народилася в Бразилії і якийсь час жила в Австралії, де почала модельну кар'єру. Вона брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт", представляючи країну. Кохана Касселя увійшла до 15 найкрасивіших учасниць.

Нагадаємо, Нара Баптіста показала кадри відпочинку з Венсаном Касселем.

Раніше Фокус писав про зірок, які обирають собі молодших партнерів.