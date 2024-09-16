Молода дівчина Венсана Касселя повідомила про вагітність (фото)
Венсан та Нара нещодавно відзначили першу річницю стосунків. Дитина стане четвертою для актора.
57-річний французький актор Венсан Кассель стане батьком учетверте. Новинами про майбутнє поповнення поділилася його 27-річна дівчина, бразильська модель Нара Баптіста.
На фото молода кохана Касселя позувала в чорній довгій сукні, яка підкреслила її помітно округлений живіт.
"Мама чекає на тебе", — написала Баптіста.
У коментарях Нару почали активно вітати її фоловери.
"Немає слів. Велике щастя, з нетерпінням чекаю твоєї появи", "О Боже", "Я плачу", — пишуть знайомі та прихильники вагітної моделі.
Венсан Кассель та його молода обраниця, про роман яких стало відомо восени 2023, доволі рідко виходять разом у світ. Навесні 2023 року актор розлучився з моделлю Тіною Кунакі після пʼяти років шлюбу. У них підростає донька Амазонія, яку взагалі не показують публіці.
Ще двох дітей, Деву та Леоні, свого часу народила Венсану італійська акторка Моніка Беллуччі. Колишня пара залишилася в хороших стосунках, судячи з того, що Нара реагує практично на всі дописи Моніки в соцмережах.
27-річна Баптіста народилася в Бразилії і якийсь час жила в Австралії, де почала модельну кар'єру. Вона брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт", представляючи країну. Кохана Касселя увійшла до 15 найкрасивіших учасниць.
Нагадаємо, Нара Баптіста показала кадри відпочинку з Венсаном Касселем.
Раніше Фокус писав про зірок, які обирають собі молодших партнерів.