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Стиль життя

Молодша на 30 років дівчина Венсана Касселя показала їхній відпочинок (фото)

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Фото: narahbaptista/instagram | Венсан Кассель та Нара Баптіста

Венсан Кассель та Нара Баптіста зустрічаються близько року. Навесні 2023 актор розлучився з Тіною Кунакі.

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Нова дівчина Венсана Касселя показала їхні фото з відпочинку. Літні кадри бразильська модель Нара Баптіста опублікувала в Instagram.

"Кохання… Ти дозволив мені жити", — написала 27-річна обраниця 57-річного французького актора.

На знімках пара обіймалася, позуючи в будинку, на пляжі.

"Після дощу приходить сонце… ти моє сонечко", — написав у коментарях Кассель.

Венсан Кассель та Нара Баптіста

Венсан та Нара, про роман яких стало відомо восени 2023, доволі рідко виходять разом у світ чи діляться спільними кадрами в соцмережах. Навесні 2023 року француз розлучився з моделлю Тіною Кунакі після пʼяти років шлюбу. У них підростає донька Амазонія, яку взагалі не показують публіці.

Венсан Кассель та Тіна Кунакі Fullscreen
Венсан Кассель та Тіна Кунакі
Фото: Getty Images

Нова обраниця Венсана народилася в Бразилії і якийсь час жила в Австралії, де почала свою модельну кар'єру, беручи участь у конкурсі "Міс Всесвіт", представляючи країну. Нара Баптіста увійшла до 15 найкрасивіших учасниць, але в 10-ку вже не потрапила.

До цього актор був одружений з Монікою Беллуччі, яка народила йому двох доньок — Деву та Леоні.

Нагадаємо, старша спадкоємиця Венсана Касселя показала фото з відпочинку з бойфрендом на Сейшелах.

Також Фокус писав про зірок, які обирають собі молодших партнерів.