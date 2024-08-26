Младшая на 30 лет девушка Венсана Касселя показала их отдых (фото)
Венсан Кассель и Нара Баптиста встречаются около года. Весной 2023 актер расстался с Тиной Кунаки.
Новая девушка Венсана Касселя показала их фото с отдыха. Летние кадры бразильская модель Нара Баптиста опубликовала в Instagram.
"Любовь... Ты позволил мне жить", — написала 27-летняя избранница 57-летнего французского актера.
На снимках пара обнималась, позируя в доме, на пляже.
"После дождя приходит солнце... ты мое солнышко", — написал в комментариях Кассель.
Венсан и Нара, о романе которых стало известно осенью 2023 года, довольно редко выходят вместе в свет или делятся совместными кадрами в соцсетях. Весной 2023 года француз развелся с моделью Тиной Кунаки после пяти лет брака. У них подрастает дочь Амазония, которую вообще не показывают публике.
Новая избранница Венсана родилась в Бразилии и какое-то время жила в Австралии, где начала свою модельную карьеру, участвуя в конкурсе "Мисс Вселенная", представляя страну. Нара Баптиста вошла в 15 самых красивых участниц, но в 10-ку уже не попала.
До этого актер был женат на Монике Беллуччи, которая родила ему двух дочерей — Деву и Леони.
Напомним, старшая наследница Венсана Касселя показала фото с отдыха с бойфрендом на Сейшелах.
Также Фокус писал о звездах, которые выбирают себе младших партнеров.