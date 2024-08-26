Младшая на 30 лет девушка Венсана Касселя показала их отдых (фото)

Венсан Кассель и Нара Баптиста встречаются около года. Весной 2023 актер расстался с Тиной Кунаки.

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Новая девушка Венсана Касселя показала их фото с отдыха. Летние кадры бразильская модель Нара Баптиста опубликовала в Instagram.

"Любовь... Ты позволил мне жить", — написала 27-летняя избранница 57-летнего французского актера.

На снимках пара обнималась, позируя в доме, на пляже.

"После дождя приходит солнце... ты мое солнышко", — написал в комментариях Кассель.

Венсан Кассель и Нара Баптиста

Венсан и Нара, о романе которых стало известно осенью 2023 года, довольно редко выходят вместе в свет или делятся совместными кадрами в соцсетях. Весной 2023 года француз развелся с моделью Тиной Кунаки после пяти лет брака. У них подрастает дочь Амазония, которую вообще не показывают публике.

Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: Getty Images

Новая избранница Венсана родилась в Бразилии и какое-то время жила в Австралии, где начала свою модельную карьеру, участвуя в конкурсе "Мисс Вселенная", представляя страну. Нара Баптиста вошла в 15 самых красивых участниц, но в 10-ку уже не попала.

До этого актер был женат на Монике Беллуччи, которая родила ему двух дочерей — Деву и Леони.

Напомним, старшая наследница Венсана Касселя показала фото с отдыха с бойфрендом на Сейшелах.

Также Фокус писал о звездах, которые выбирают себе младших партнеров.