Рианна стала новым лицом парфюма J'Adore Dior, сменив Шарлиз Терон

Поклонники бренда по-разному отреагировали на новость о новом лице легендарного аромата.

36-летняя барбадосская певица и бизнесвумен Рианна, достигшая статуса миллиардерши, стала новым лицом аромата J’adore от Dior. Люксовый лейбл объявил о новом партнерстве во вторник в Instagram, опубликовав фотографию певицы, одетой в черную кепку, темные очки, текстурированную куртку и драгоценности.

"Парфюмерная компания Christian Dior искренне рада приветствовать икону Рианну, чьи разносторонние таланты, удивительная красота и универсальная привлекательность теперь воплощают мир J’adore", — говорится в подписи к снимку.

"Аромат, который я знала и любила так долго, так много значит для женщин. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к этому приключению и внести в него свой вклад через свой мир, свою историю, свои корни, а также свое творчество и свою женственность", – отметила в свою очередь певица.

Новость вызвала смешанные чувства у пользователей. В то время как некоторые были в восторге от появления Рианны в новом качестве другие ностальгируют по Шарлиз Терон, которая около 20 лет была амбассадором аромата.

"Правильный выбор, она лучшая во всем, что делает", "Люблю ее, но для меня королевой Ж'адора всегда будет Шарлиз", – пишут в комментариях.

По информации Harpers Bazaar, актриса Шарлиз Терон остается в семье Dior и теперь является послом французского дома моды по уходу за кожей и украшениям.

Шарлиз Терон была амбассадором J'Adore от Dior более 20 лет

Легендарный аромат J'Adore от Dior был выпущен почти 25 лет назад, в 1999 году. Он включает в себя манящую смесь нот груши, магнолии, мускуса и ежевики. J'adore с тех пор породил несколько итераций, включая безалкогольную версию под названием J'adore Parfum d'eau и J'adore l'Or, более чистую версию, переосмысленную Фрэнсисом Куркджианом, парфюмерным креативным директором Parfums Dior.

Хотя некоторые могут быть удивлены, партнерство Рианны с этим брендом также кажется естественным для многих других, которые заметили ее постоянное присутствие на показах мод Dior. В 2016 году она также работала с брендом над коллекцией очков, став первой чернокожей знаменитостью-амбассадором лейбла.

Кроме того Рианна – не новичок в мире ароматов. Совместно с парфюмерным домом Parlux она выпустила коллекцию из 11 ароматов, первый из которых был выпущен в 2010 году. А после того, как социальные сети взорвались сообщениями о том, что певица пахнет невероятно, поползли слухи, что она является поклонницей Love, Don't Be. Shy от Kilian, теплый цветочный гурманский аромат. Затем, в 2021 году, она дала фанатам возможность по-настоящему пахнуть ею: ее первый аромат под брендом Fenty Eau de Parfum был распродан в течение нескольких часов после запуска, а затем снова и снова, и теперь доступен как в полноразмерном, так и в дорожном формате, а также в виде ароматизированного крема для тела.

Ранее Фокус писал, что Рианна показала, как на самом деле выглядят ее волосы.