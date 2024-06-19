Ріанна стала новим обличчям парфумів J'Adore Dior, змінивши Шарліз Терон

Шанувальники бренду по-різному відреагували на новину про нове обличчя легендарного аромату.

36-річна барбадоська співачка і бізнесвумен Ріанна, яка досягла статусу мільярдерки, стала новим обличчям аромату J'adore від Dior. Люксовий лейбл оголосив про нове партнерство у вівторок в Instagram, опублікувавши фотографію співачки, одягненої в чорну кепку, темні окуляри, текстуровану куртку і коштовності.

"Парфумерна компанія Christian Dior щиро рада вітати ікону Ріанну, чиї різнобічні таланти, дивовижна краса й універсальна привабливість тепер втілюють світ J'adore", — ідеться в підписі до знімка.

"Аромат, який я знала і любила так довго, так багато значить для жінок. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до цієї пригоди і внести в неї свій внесок через свій світ, свою історію, своє коріння, а також свою творчість і свою жіночність", — зазначила зі свого боку співачка.

Новина викликала змішані почуття у користувачів. У той час як дехто був у захваті від появи Ріанни в новій якості, інші ностальгують за Шарліз Терон, яка близько 20 років була амбасадором аромату.

"Правильний вибір, вона найкраща в усьому, що робить", "Люблю її, але для мене королевою Ж'адора завжди буде Шарліз", — пишуть у коментарях.

За інформацією Harpers Bazaar, акторка Шарліз Терон залишається в сім'ї Dior і тепер є амбасадором французького будинку моди з догляду за шкірою та прикрас.

Шарліз Терон була амбасадором J'Adore від Dior понад 20 років

Легендарний аромат J'Adore від Dior було випущено майже 25 років тому, 1999 року. Він містить звабливу суміш нот груші, магнолії, мускусу й ожини. J'adore відтоді породив кілька ітерацій, включно з безалкогольною версією під назвою J'adore Parfum d'eau і J'adore l'Or, чистішою версією, переосмисленою Френсісом Куркджіаном, парфумерним креативним директором Parfums Dior.

Хоча деякі можуть бути здивовані, партнерство Ріанни з цим брендом також здається природним для багатьох інших, які помітили її постійну присутність на показах мод Dior. У 2016 році вона також працювала з брендом над колекцією окулярів, ставши першою чорношкірою знаменитістю-амбасадором лейбла.

Крім того, Ріанна — не новачок у світі ароматів. Спільно з парфумерним домом Parlux вона випустила колекцію з 11 ароматів, перший з яких був випущений 2010 року. А після того, як соціальні мережі вибухнули повідомленнями про те, що співачка пахне неймовірно, поповзли чутки, що вона є прихильницею Love, Don't Be. Shy від Kilian, теплий квітковий гурманський аромат. Потім, 2021 року, вона дала фанатам змогу по-справжньому пахнути нею: її перший аромат під брендом Fenty Eau de Parfum був розпроданий упродовж кількох годин після запуску, а потім знову й знову, і тепер доступний як у повнорозмірному, так і в дорожньому форматі, а також у вигляді ароматизованого крему для тіла.

Раніше Фокус писав, що Ріанна показала, який насправді вигляд має її волосся.