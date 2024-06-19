Ріанна стала новим обличчям парфумів J'Adore Dior, змінивши Шарліз Терон
Шанувальники бренду по-різному відреагували на новину про нове обличчя легендарного аромату.
36-річна барбадоська співачка і бізнесвумен Ріанна, яка досягла статусу мільярдерки, стала новим обличчям аромату J'adore від Dior. Люксовий лейбл оголосив про нове партнерство у вівторок в Instagram, опублікувавши фотографію співачки, одягненої в чорну кепку, темні окуляри, текстуровану куртку і коштовності.
"Парфумерна компанія Christian Dior щиро рада вітати ікону Ріанну, чиї різнобічні таланти, дивовижна краса й універсальна привабливість тепер втілюють світ J'adore", — ідеться в підписі до знімка.
"Аромат, який я знала і любила так довго, так багато значить для жінок. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до цієї пригоди і внести в неї свій внесок через свій світ, свою історію, своє коріння, а також свою творчість і свою жіночність", — зазначила зі свого боку співачка.
Новина викликала змішані почуття у користувачів. У той час як дехто був у захваті від появи Ріанни в новій якості, інші ностальгують за Шарліз Терон, яка близько 20 років була амбасадором аромату.
"Правильний вибір, вона найкраща в усьому, що робить", "Люблю її, але для мене королевою Ж'адора завжди буде Шарліз", — пишуть у коментарях.
За інформацією Harpers Bazaar, акторка Шарліз Терон залишається в сім'ї Dior і тепер є амбасадором французького будинку моди з догляду за шкірою та прикрас.
Легендарний аромат J'Adore від Dior було випущено майже 25 років тому, 1999 року. Він містить звабливу суміш нот груші, магнолії, мускусу й ожини. J'adore відтоді породив кілька ітерацій, включно з безалкогольною версією під назвою J'adore Parfum d'eau і J'adore l'Or, чистішою версією, переосмисленою Френсісом Куркджіаном, парфумерним креативним директором Parfums Dior.
Хоча деякі можуть бути здивовані, партнерство Ріанни з цим брендом також здається природним для багатьох інших, які помітили її постійну присутність на показах мод Dior. У 2016 році вона також працювала з брендом над колекцією окулярів, ставши першою чорношкірою знаменитістю-амбасадором лейбла.
Крім того, Ріанна — не новачок у світі ароматів. Спільно з парфумерним домом Parlux вона випустила колекцію з 11 ароматів, перший з яких був випущений 2010 року. А після того, як соціальні мережі вибухнули повідомленнями про те, що співачка пахне неймовірно, поповзли чутки, що вона є прихильницею Love, Don't Be. Shy від Kilian, теплий квітковий гурманський аромат. Потім, 2021 року, вона дала фанатам змогу по-справжньому пахнути нею: її перший аромат під брендом Fenty Eau de Parfum був розпроданий упродовж кількох годин після запуску, а потім знову й знову, і тепер доступний як у повнорозмірному, так і в дорожньому форматі, а також у вигляді ароматизованого крему для тіла.
Раніше Фокус писав, що Ріанна показала, який насправді вигляд має її волосся.