Батьку дитини Ріанни загрожує 9 років ув'язнення

Артист стріляв у свого друга у громадському місці.

33-річного американського репера A$AP Rocky (справжнє ім'я — Ракім Маєрс) звинувачують у стрілянині. Музиканту загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє Page Six.

Відомо, що напередодні бойфренду Ріанни офіційно висунули звинувачення в нападі на його колишнього товариша — музиканта Терелла Ефрона, який виступає під схожим з Ракімом псевдонімом (A$AP Relli).

"Стрілянина зі зброї в громадському місці є серйозним порушенням, яке могло б закінчитися трагічними наслідками не лише для жертви, а й для безневинного оточення, яке відвідувало Голлівуд. Мій офіс провів ретельне вивчення доказів у цій справі та встановив, що додавання звинувачення у застосуванні особливої ​​вогнепальної зброї стало виправданим", — зазначив місцевий прокурор.

Уже за кілька днів молодий батько постане перед судом. І якщо провину Маєрса доведуть у суді, йому загрожує до 9 років ув'язнення.

[ + – ] A$AP Rocky та Ріанна Фото: Getty Images

Як відомо, інцидент стався ще наприкінці осені 2021. Тоді Ракім Маєрс запросив друга у маловідоме місце, аби обговорити їхні конфлікти. Проте під час дискусії бойфренд Ріанни дістав пістолет і тричі вистрелив у співрозмовника.

За словами постраждалого, він отримав фізичні та емоційні травми. Ефрон вимагає відшкодування збитків у розмірі щонайменше 25 000 доларів.

Нагадаємо, навесні 2022 музикант потрапив у ще один скандал. Його звинувачували у зрадах та розставанні з вагітною Ріанною. Проте чутки залишилися чутками.

Також Фокус писав про перше побачення Ракіма та його коханої, Ріанни після народження їхнього первістка.