Вийшов новий трейлер фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Із трейлера стає ясно, що тепер Чорна пантера боротиметься проти могутніх воїнів, які прийшли "з води".

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У мережі з'явився новий трейлер фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди", який вийде в кінопрокат 11 листопада. Трейлера було опубліковано на YouТube-каналі Marvel Entertainment.

Хвилинний ролик показує кілька екшен-епізодів із нового фільму. З них стає ясно, що нові противники Чорної пантери "прийшли з води й мають нелюдську силу".

[ + – ] Трейлер фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

У відео можна побачити Шурі у виконанні Летиції Райт, Люпіту Ніонго в образі Накії, а також Вінстона Дюка в ролі М'Баку.

Згідно із сюжетом, Немор — король підводного царства Талокан, який кидає виклик жителям Ваканди. Ті залишилися без свого лідера Т'Чалли й змушені протистояти новій загрозі. Шурі стає новою Чорною пантерою.

Нові лиходії нагадують воїнів майя та мешканців затонулої Атлантиди, але хто вони такі насправді, стане відомо лише з фільму.

Критики вже заявили, що новий фільм стане чудовою шаною акторові Чедвіку Боузману, який зіграв короля Т'Чаллу в першій частині.

Боузман, нагадаємо, помер від раку 2020 року. Акторові було 43 роки.

Режисером продовження, як і оригінальної стрічки, став Раян Куглер. Він написав сценарій фільму разом із Джо Робертом Коулом.

Раніше в мережі з'явилася велика пісня фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди" у виконанні Ріанни. Композиція одержала назву Lift Me Up. Це перший повноцінний сольний сингл співачки за останні кілька років.