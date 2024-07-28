Роберт Дауни-младший вернется в следующих "Мстителях" с новой ролью (фото, видео)

Актер уже заявил, что ему нравится играть сложных персонажей, и он готов к новым проектам уже под другой маской.

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59-летний американский актер Роберт Дауни-младший, известный своей ролью Железного человека, вернется в киновселенную Marvel, чтобы сыграть культового суперзлодея Доктора Дума. Об этом сообщили на большой панели Marvel на Comic-Con 2024, сообщает Entertainment.

Режиссеры Marvel Джо и Энтони Руссо впервые с 2019 года, когда они вместе "убили" Тони Старка в фильме "Мстители: Финал", снова объединятся с Дауни для совместной работы. Пока что они не разглашают особых деталей о своих будущих фильмах, кроме названий. Пятый фильм "Мстителей", изначально называвшийся "Мстители: Династия Кан", теперь переименовали в "Мстители: Судный день" с акцентом на Дума вместо Канга. В то же время шестая часть пока что разрабатывается под прежним названием "Мстители: Секретные войны". Однако Руссо подчеркнули, что введение Дума в киновселенную Marvel является важной подготовкой к последнему фильму.

Голливудская знаменитость уже примерил железную маску Фото: Соцсети

"Это самая большая история, которую когда-либо рассказывали Marvel Comics. Именно поэтому мы с Энтони стоим здесь. Это эпичность столкновения миров. Но сначала нам нужно снять еще один фильм. Есть один очень важный персонаж, которому требуется, чтобы его сделали справедливым", – заявил Джо Руссо на сцене о "Секретных войнах".

"Secret Wars" — масштабный комикс Marvel, написанный Джонатаном Хикманом с иллюстрациями Эсада Рибича и впервые опубликованный в 2015 году. Он рассказывает эпическую историю о том, как мультивселенная была уничтожена в результате столкновения параллельных вселенных друг с другом благодаря махинациям группы могущественных сверхъестественных существ, называемых Ivory Kings. В этом комиксе Дум может спасти небольшую группу персонажей из разных времен и пространств и собрать их на разношерстной планете под названием Battleworld.

Роберт Дауни-мл. сообщил своим подписчикам в соцсети о новой роли

Введение Дума в "Мстителей" — еще один сюрприз, поскольку персонаж обычно является заклятым врагом Фантастической четверки, которая также скоро дебютирует в MCU. В этом фильме пожиратель миров Галактус Ральфа Айнесона станет главным противником команды, но поскольку действие происходит в другой вселенной, нежели основная временная линия "Мстителей", возможно, Дум — эквивалент Старка в этом мире. Тот факт, что теперь персонаж Рида Ричардса, сыгранного двумя разными актерами в фильмах киновселенной Marvel (Джон Красински в "Докторе Стрэндже в мультивселенной безумия" и теперь Педро Паскаль в "Фантастической четверке: Первые шаги"), может облегчить принятие того, что один и тот же актер играет двух разных персонажей.

Дауни сыграл Старка, технического гения, задав шаблон для многих последующих супергероев большого экрана. У Дума же совершенно другая личность. Это надменный европейско-американец, который очень серьезно относится к своему таланту.

В комиксе 2016 года "Печально известный Железный человек" Доктор Дум принял мантию Железного человека, пока Старк находился в коме. Этот сценарий не имеет смысла для "Мстителей: Судный день", поскольку Дум — совершенно новый персонаж в киновселенной Marvel. Однако он демонстрирует, что эти два персонажа, несмотря на их многочисленные различия, также напрямую перемешались в каноне комиксов.

Доктор Дум – еще один супергерой из комиксов

"Новая маска, та же задача. Что я могу сказать? Мне нравится играть сложных персонажей", – заявил Роберт Дауни-младший на сцене, одетый в мантию Доктора Дума, сняв металлическую маску и вызвав восторг присутствующих.

Ранее Фокус писал, что Роберт Дауни-младший публично поблагодарил жену.