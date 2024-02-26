Роберт Дауни-младший публично поблагодарил жену (видео)

Роберт и Сьюзан женаты с 2005 года и воспитывают двух общих детей. Также у актера есть сын от предыдущего брака.

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58-летний американский актер Роберт Дауни-младший поблагодарил жену в своей речи во время награждения за мужскую роль второго плана в "Оппенгеймере" на Screen Actors Guild Awards.

Звезда "Железного человека" и 50-летняя Сьюзан Левин Дауни женаты с 2005 года.

Актер сначала поблагодарил своих коллег, включая Джейми Фокс, Гвинет Пэлтроу, Джоди Фостер, Аннет Бенинг, Киллиана Мерфи и Эмили Блант, прежде чем добавить имя своей жены в список.

Роберт Дауни-младший с женой Фото: Getty Images

"Теперь почему я добавил имя моей жены к этому списку чрезвычайно талантливых художников, у которых многому научился за последние 40 лет?" — спросил Роберт.

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Роберт Дауни-младший повторил свадебное фото с женой спустя 18 лет

"Это потому, что в течение 22 лет она безупречно изображала здорового и рационального человека, который счастлив в браке с актером", — добавил он.

Роберт Дауни-младший публично поблагодарил жену

Первая встреча пары состоялась на съемочной площадке триллера 2003 года "Готика".

Роберт Дауни-младший, Киллиан Мерфи и Эмили Блант забрали очередные награды за "Оппенгеймер" Фото: Getty Images

В картине Кристофера Нолана Дауни сыграл Льюиса Штрауса, председателя Комиссии по атомной энергии.

У Роберта и Сьюзан подрастают двое детей — сын Экстон Элиас и дочь Эйври Роэль. Также у голливудского актера есть сын Индио от бывшей жены Деборы Фальконер.

Дауни-младший поблагодарил свою жену, когда в начале 2024 года получил награду за лучшую мужскую роль второго плана на "Золотом глобусе".

Роберт Дауни-младший с женой Сьюзан

"Если говорить о мотиваторах, то моя главная опекун, Сьюзан Дауни", — отметил он.

Напомним, Роберт Дауни-младший с женой вышли на публику.

Также Фокус писал о романе Сары Джессики Паркер и Роберта Дауни-младшего.