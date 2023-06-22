Сара Джессика Паркер рассказала о романе с Робертом Дауни-младшим

Знаменитость призналась, что была актеру "как мама".

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58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер откровенно рассказала о своих отношениях с Робертом Дауни-младшим. Об этом пишет The New Yorker.

В новом интервью звезда "Секса в большом городе" рассказала о своих семилетних отношениях с актером "Железного человека" и его борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами.

Паркер сказала, что в свои 22 года она часто чувствовала себя матерью Дауни-младшего, и рассказала изданию, что пыталась создать вокруг него стабильность в среде, которая становилась хаотичной.

"Люди вокруг него отнеслись бы ко мне пренебрежительно, но я дала ему стабильность и пыталась создать стабильное сердцебиение", — рассказала актриса.

А Дауни через своего представителя сказал журналу, что "очень уважает" Паркер.

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший Фото: Getty Images

Пара познакомилась в 1984 году после съемок триллера "Первенец" и встречалась до 1991 года, когда оба работали, чтобы утвердиться в Голливуде. Дауни-младший также признал, что его проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами привели к их расставанию, сказав Parade в 2008 году: "Я любил выпить, и у меня были проблемы с наркотиками, и это не сочеталось с Сарой Джессикой, потому что это самая далекая вещь от того, кем она является", — сказал тогда Дауни-младший.

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший Фото: Getty Images

Напомним, Сара Джессика Паркер прокомментировала возвращение на экраны Саманты Джонс.

Также Фокус писал о редком выходе Роберта Дауни-младшего на публику с женой.