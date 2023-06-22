Сара Джессіка Паркер розповіла про роман з Робертом Дауні-молодшим

Знаменитість зізналася, що була актору "як мама".

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58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер відверто розповіла про свої стосунки з Робертом Дауні-молодшим. Про це пише The New Yorker.

У новому інтерв’ю зірка "Сексу у великому місті" розповіла про свої семирічні стосунки з актором "Залізної людини" та його боротьбу зі зловживанням психоактивними речовинами.

Паркер сказала, що у свої 22 роки вона часто почувалася матір’ю Дауні-молодшого, та розповіла виданню, що намагалася створити навколо нього стабільність у середовищі, яке ставало хаотичним.

"Люди навколо нього поставилися б до мене зневажливо, але я дала йому стабільність і намагалася створити стабільне серцебиття", — розповіла акторка.

А Дауні через свого представника сказав журналу, що "дуже поважає" Паркер.

Сара Джессіка Паркер та Роберт Дауні-молодший Фото: Getty Images

Пара познайомилася в 1984 році після зйомок трилера "Первісток" і зустрічалася до 1991 року, коли обидва працювали, щоб утвердитися в Голлівуді. Дауні-молодший також визнав, що його проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами призвели до їхнього розставання, сказавши Parade у 2008 році: "Я любив випити, і у мене були проблеми з наркотиками, і це не поєднувалося із Сарою Джесікою, тому що це найдальша річ від того, ким вона є", — сказав тоді Дауні-молодший.

Сара Джессіка Паркер та Роберт Дауні-молодший Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер прокоментувала повернення на екрани Саманти Джонс.

Також Фокус писав про рідкісний вихід Роберта Дауні-молодшого на публіку з дружиною.