Роберт Дауні-молодший вийшов на публіку з дружиною (фото)

Зіркова пара відвідала показ документального фільму про покійного батька актора.

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58-річний американський актор Роберт Дауні-молодший вийшов на публіку зі своєю дружиною. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільмів Marvel і його дружина, 49-річна кінопродюсерка Сьюзан Дауні були помічені на заході Netflix, присвячену документальному фільму про покійного батька актора Роберта Дауні-старшого.

Дауні-молодший був у світлому лляному костюмі з білою сорочкою та туфлями на червоних шнурках.

Тим часом його дружина обрала сірі штани в клітку та темно-синій топ, які вона поєднала з класичним темно-синім блейзером. На ноги вона взула пару темно-синіх кросівок футуристичного вигляду.

Роберт Дауні-молодший з дружиною Сьюзан Фото: Getty Images

Дауні-старший помер 7 липня 2021 у віці 85 років після боротьби з хворобою Паркінсона. Показ документального фільму відбувся в середу ввечері та показав артефакти з життя та кар’єри покійного актора.

Роберт Дауні-молодший з дружиною Сьюзан Фото: Getty Images

Сюзан та Роберт Дауні-молодший одружилися у 2005 році. Вони виховують восьмирічну доньку Аврі та одинадцятирічного сина Екстона. В актора є ще від попереднього шлюбу старший син Індіо, який пішов стопами зіркових батька та дідуся та будує карʼєру в кінематографі.

Нагадаємо, Роберт Дауні-молодший кардинально змінив імідж.

Також Фокус писав про рідкісні кадри Роберта Дауні-молодшого з трьома дітьми.