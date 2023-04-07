Роберт Дауні-молодший поділився рідкісними кадрами із трьома дітьми (відео)

Роберт Дауні-молодший показав дітей у змонтованому відео на день свого народження.

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Американський актор та продюсер Роберт Дауні-молодший, якому у вівторок виповнилося 58 років, поділився у своєму Instagram-акаунті відео на честь свята. На кадрах видно його дітей – 29-річного Індіо, 11-річного Екстона та 8-річну Аврі.

Кліп почався з того, що вся його родина співає зірці "Залізної людини" пісню "З днем ​​народження", коли хтось приніс йому торт із запаленими свічками.

Роберт Дауні-молодший Фото: Скріншот

Дауні-молодший показав кадр, у якому його молодші діти голять голову для його серіалу "The Sympathizer", де він виглядав невпізнанно.

Діти Роберта Дауні-молодшого Фото: Скріншот

"Дякую моїм дітям за те, що поголили мою голову", — написав він поверх відео, на якому Аврі посміхається, тримаючи бритву, а потім передає її Екстону.

Дочка Роберта Дауні-молодшого Фото: Скріншот

Роберт також показав у відео свого старшого сина, якого він ділить із колишньою дружиною Деборою Фальконер, привітавши Індіо із синглами, які він випустив за останній рік.

"І всі мої улюблені музиканти досягають своєї мети", — написав він.

Зірка Marvel також показав свою дружину Сьюзен Дауні.

"Після всіх цих благословень я маю просто сказати, що сподіваюся, що ніколи не виросту", — підсумував Дауні-молодший фотографією, де він катається на надувному поні.

Роберт Дауні-молодший Фото: Скріншот

Раніше Фокус писав, що жуйка Роберта Дауні-молодшого з Алеї слави виставлена на продаж за $55 тисяч.