Роберт Дауні-молодший поділився рідкісними кадрами із трьома дітьми (відео)
Роберт Дауні-молодший показав дітей у змонтованому відео на день свого народження.
Американський актор та продюсер Роберт Дауні-молодший, якому у вівторок виповнилося 58 років, поділився у своєму Instagram-акаунті відео на честь свята. На кадрах видно його дітей – 29-річного Індіо, 11-річного Екстона та 8-річну Аврі.
Кліп почався з того, що вся його родина співає зірці "Залізної людини" пісню "З днем народження", коли хтось приніс йому торт із запаленими свічками.
Дауні-молодший показав кадр, у якому його молодші діти голять голову для його серіалу "The Sympathizer", де він виглядав невпізнанно.
"Дякую моїм дітям за те, що поголили мою голову", — написав він поверх відео, на якому Аврі посміхається, тримаючи бритву, а потім передає її Екстону.
Роберт також показав у відео свого старшого сина, якого він ділить із колишньою дружиною Деборою Фальконер, привітавши Індіо із синглами, які він випустив за останній рік.
"І всі мої улюблені музиканти досягають своєї мети", — написав він.
Зірка Marvel також показав свою дружину Сьюзен Дауні.
"Після всіх цих благословень я маю просто сказати, що сподіваюся, що ніколи не виросту", — підсумував Дауні-молодший фотографією, де він катається на надувному поні.
Раніше Фокус писав, що жуйка Роберта Дауні-молодшого з Алеї слави виставлена на продаж за $55 тисяч.