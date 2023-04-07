Роберт Дауни-младший поделился редкими кадрами с тремя детьми (видео)

Роберт Дауни-младший показал детей в смонтированном видео ко дню своего рождения.

Related video

Американский актер и продюсер Роберт Дауни-младший, которому во вторник исполнилось 58 лет, поделился в своем Instagram-аккаунте видео в честь праздника. На кадрах видно его детей — 29-летнего Индио, 11-летнего Экстона и 8-летнюю Аври.

Клип начался с того, что вся его семья поет звезде "Железного человека" песню "С днем ​​рождения", когда кто-то принес ему торт с зажженными свечами.

Роберт Дауни-младший Фото: Скриншот

Дауни-младший показал кадр, в котором его младшие дети бреют голову для его сериала "Сочувствующий", где он выглядел неузнаваемо.

Дети Роберта Дауни-младшего Фото: Скриншот

"Спасибо моим детям за то, что побрили мою голову", — написал он поверх видео, на котором Аври улыбается, держа бритву, а затем передает ее Экстону.

Дочь Роберта Дауни-младшего Фото: Скриншот

Роберт также показал в видео своего старшего сына, которого он делит с бывшей женой Деборой Фальконер, поздравив Индио с синглами, которые он выпустил за последний год.

"И все мои любимые музыканты достигают своих целей", — написал он.

Звезда Marvel также показал свою жену Сьюзен Дауни.

"После всех этих благословений я должен просто сказать, что надеюсь, что никогда не вырасту", — подытожил Дауни-младший фотографией, где он катается на надувном пони.

Роберт Дауни-младший Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что жвачка Роберта Дауни-младшего с Аллеи славы выставлена на продажу за $55 тысяч.