Роберт Дауни-младший поделился редкими кадрами с тремя детьми (видео)
Роберт Дауни-младший показал детей в смонтированном видео ко дню своего рождения.
Американский актер и продюсер Роберт Дауни-младший, которому во вторник исполнилось 58 лет, поделился в своем Instagram-аккаунте видео в честь праздника. На кадрах видно его детей — 29-летнего Индио, 11-летнего Экстона и 8-летнюю Аври.
Клип начался с того, что вся его семья поет звезде "Железного человека" песню "С днем рождения", когда кто-то принес ему торт с зажженными свечами.
Дауни-младший показал кадр, в котором его младшие дети бреют голову для его сериала "Сочувствующий", где он выглядел неузнаваемо.
"Спасибо моим детям за то, что побрили мою голову", — написал он поверх видео, на котором Аври улыбается, держа бритву, а затем передает ее Экстону.
Роберт также показал в видео своего старшего сына, которого он делит с бывшей женой Деборой Фальконер, поздравив Индио с синглами, которые он выпустил за последний год.
"И все мои любимые музыканты достигают своих целей", — написал он.
Звезда Marvel также показал свою жену Сьюзен Дауни.
"После всех этих благословений я должен просто сказать, что надеюсь, что никогда не вырасту", — подытожил Дауни-младший фотографией, где он катается на надувном пони.
Ранее Фокус писал, что жвачка Роберта Дауни-младшего с Аллеи славы выставлена на продажу за $55 тысяч.