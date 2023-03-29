Жвачка Роберта Дауни-младшего с Аллеи славы выставлена на продажу за $55 тысяч

Роберт Дауни-младший оставил свой след в Голливуде разными способами, и один из них сейчас выставлен на продажу.

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57-летний лауреат премии "Оскар" Роберт Дауни-младший прикрепил кусок жевательной резинки на звезду друга Джона Фавро во время фотографирования на церемонии Голливудской Аллеи славы 13 февраля. Сейчас своеобразный лот выставлен на продажу на eBay по высокой цене — 55 000 долларов. Об этом пишет Daily Mail.

В описании предмета, размещенном на сайте онлайн-аукциона, написано: "Привет! Я случайно оказалась здесь во время мероприятия, где известного актера и продюсера Джона Фавро добавили на Голливудскую Аллею славы. Во время мероприятия Роберт Дауни-младший сам положил свою жвачку на Звезду и, вероятно, оставил ее там".

Роберт Дауни-младший прикрепляет жвачку к Звезде Фото: Getty Images

Продавец закончил подпись следующими словами: "Я продаю ее в том же состоянии, в котором получил, и ее можно проверить на его ДНК".

Аукцион завершится в пятницу в 01:05. Пока никаких ставок не было сделано, но заинтересованные покупатели часто ждут до последней минуты, чтобы разместить свои окончательные предложения.

Для сравнения, шлем "Железного человека", подписанный Робертом и покойным создателем культового фильма киновселенной Marvel Стеном Ли, продается на eBay за 8998 долларов.

Ранее Фокус писал, что американский актер Роберт Дауни-младший изменился до неузнаваемости.