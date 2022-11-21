Роберт Дауни-младший изменился до неузнаваемости

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57-летний американский актер Роберт Дауни-младший шокировал поклонников своим новым внешним видом, появившись на церемонии вручения наград Governors Awards в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе. Перед публикой он предстал совершенно лысым.

На красной дорожке компанию знаменитости с блестящей лысиной составила его 49-летняя жена Сьюзан. Роберт выглядел щеголевато в черном костюме с галстуком и накрахмаленной белой рубашке в сочетании с парой подходящих брюк. Его супруга выбрала элегантное черное платье с тонкими бретельками и вырезом. Она уложила свои темные локоны довольно свободными волнами и выбрала гламурный мягкий макияж.

[ + – ] Новая внешность актера многих удивила Фото: Getty

У нового облика Роберта есть причина – его роль в сериале HBO "Сочувствующий". В конце октября актер опубликовал в Instagram видео, где показал, как его 8-летняя дочь Аври и 10-летний сын Экстон стригут его машинками.

"Вещи, которые мы делаем для нашей работы… и наших детей", – подписал видео Роберт.

Впервые с короткой стрижкой он появился на специальном показе документального фильма Netflix о его покойном отце, в начале этого месяца, а теперь довел образ до совершенства, побрив голову наголо.

Напомним, Роберт Дауни-младший летом вызвал шквал критики со стороны тех, кто выступает против российской агрессии в Украине, когда появился на публике в носках с надписью "Россия".