И вашим, и нашим: Роберт Дауни-младший оскандалился из-за носков с надписью "Россия"

Актер так и не смог определиться, за кого он в войне России против Украины.

57-летний американский актер Роберт дауни-младший вызвал шквал критики со стороны тех, кто выступает против российской агрессии в Украине, поскольку решил усидеть сразу на двух стульях, сообщает Тhe Тimes Нub.

Актер был замечен на прогулке с сыном и женой Сьюзан. Но это не привлекло внимания СМИ и пользователей, а то, что Дауни-младший носил носки Adidas с надписью "Россия", а на плечах у него был рюкзак в цветах украинского флага.

Возможно, таким образом актер пытался показать, что он выступает за "мир во всем мире" и за "диалог", но не следует забывать, что это Россия напала на Украину и многие голливудские актеры и актрисы, режиссеры показали свою четкую позицию в этой войне. Они поддерживали Украину словом и делом.

Так, актриса Джессика Честейн прибыла в Киев и посетила Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет". В крупнейшей детской больнице она навестила раненую 6-летнюю девочку из Херсонской области, потерявшую ногу из-за обстрела русскими. Снаряд попал прямо в комнату, где пряталась семья.

Актер и посланник доброй воли ООН Бен Стиллер рассказал о своих впечатлениях от поездки в Украину.

Голливудский актер, режиссер, сценарист и продюсер с украинскими корнями, сооснователь инициативы BlueCheck Ukraine, которая с первых дней войны реализует гуманитарные проекты в Украине, Лив Шрайбер стал послом фандрайзинговой платформы United24 в Украине, выбрав направление "Медицинская и гуманитарная помощь".

Оскароносная Анджелина Джоли приехала во Львов, где встретилась с беженцами с востока страны и пообалась с детьми в интернате.

Напомним, кто еще из мировых знаменитостей поддержал Украину.