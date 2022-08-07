Обладательница "Оскара" Джессика Честейн приехала в Украину (фото, видео)

Американская актриса и продюсер навестила детей, которые лечатся в "Охматдете", и вручила им подарки. Далее по плану у Честейн — визит в Ирпень и встреча с Владимиром Зеленским.

Голливудская актриса, обладательница премии "Оскар" Джессика Честейн в воскресенье, 7 августа, приехала в Киев. Об этом сообщает "Суспильне".

Известно, что актриса прибыла в Украину поездом и, по информации СМИ, уже посетила детскую больницу "Охматдет".

На территорию медицинского центра Джессика Честейн приехала на черной "Тойоте".

Одета актриса была повседневно: в черную рубашку, которую она заправила в темные брюки с ремнем. Прическа тоже максимально простая: для посещения в больнице маленьких украинцев Честейн собрала волосы в хвост.

Обладательнице "Оскара" рассказали, как функционирует "Охматдет" в военное время. А также передали сувенир от пациентов: картинку с изображением женщины-ангела на фоне желто-голубого сердца.

В "Охматдете" Джессика Честейн посетила детей из Херсона и Чернигова. Одной из девочек она подарила игрушку — белого медведя. В свою очередь девочка показала актрисе свой альбом с рисунками. Джессика отметила, что ей очень нравится рисунок принцессы с веснушками на носу.

Актриса также подарила игрушку и совсем маленькому мальчику с травмами лица, который проходит лечение в "Охматдете".

[ + – ] Джессика Честейн в "Охматдете"

Честейн также планирует посетить Ирпень и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Чем известна Джессика Честейн

Джессика Мишель Честейн — американская актриса и продюссер.

Актерская карьера Джессики началась с роли Кэролайн Стоддард в пилоте сериала 2004 года "Мрачные тени". Затем последовали эпизодические роли в телепроектах, среди которых были "Скорая помощь", "Вероника Марс" и "Закон и порядок: Суд присяжных".

В кино она дебютировала в 2008 году, сыграв главную роль в независимом фильме "Джолин". В 2011 году вышли шесть фильмов с участием Честейн, включая получившие международное признание "Прислуга" Тейта Тейлора и "Древо жизни" Терренса Малика, принесшие актрисе всемирную известность и множество наград и номинаций.

В 2012 году вышли еще несколько фильмов с участием Честейн: мультфильм "Мадагаскар 3", криминальный фильм "Самый пьяный округ в мире" и драма "Цвет времени", а в конце года состоялась премьера триллера Кэтрин Бигелоу "Цель номер один", где она сыграла главную роль — сотрудницу ЦРУ Майю. За эту роль актриса получила "Золотой глобус" и была второй раз номинирована на "Оскар".

Другие известные фильмы с участием Честейн — "Мама", "Самый жестокий год", "Интерстеллар", "Опасная игра Слоун" и "Большая игра". В 2012 году актриса была включена в ежегодный список ста наиболее влиятельных людей года по версии журнала Time. В 2022 году Честейн одержала победу на премиях "Оскар", "Выбор критиков" и Гильдии киноактеров США за исполнение роли Тэмми Фэй Месснер в фильме "Глаза Тэмми Фэй".

Честейн — веганка и вегетарианка. Она придерживается веганской диеты уже долгое время. Поддерживает феминизм.

[ + – ] Джессика Честейн навещает в Украине девочку после химеотерапии Фото: Скриншот

Ранее 45-летняя американская актриса Джессика Честейн поделилась своими впечатлениями о моменте получения своего первого "Оскара" в 2022. Она призналась, что испытывала напряжение и, сидя в зале во время вручения кинонаграды, пыталась выровнять дыхание.

Фокус также писал, что в конце апреля Львов посетила американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. Голливудская знаменитость приехала в Украину с целью помощи украинцам, пострадавшим из-за войны с РФ