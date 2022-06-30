"Это была страшная ночь". Джессика Честейн рассказала об эмоциях во время "Оскара-2022"

Знаменитость сочли лучшей актрисой.

45-летняя американская актриса Джессика Честейн поделилась своими впечатлениями с момента получения своего первого "Оскара" в 2022. Об этом пишет People.

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Как известно, очередь знаменитости выходить на сцену была именно после громкого инцидента с пощечиной ведущему вечера от актера Уилла Смита.

[ + – ] Джессика Честейн Фото: Getty Images

"Это была страшная ночь. Я испытывала напряжение в зале и пыталась понять, как просто дышать и сохранять спокойствие", – откровенно рассказала о своих переживаниях Честейн.

Отметим, что Джессика Честейн получила самую престижную кинонаграду "Оскар-2022" как лучшая актриса за роль в картине "Глаза Тэмми Фэй". Оскароносный фильм рассказывает о влюбленной паре телеведущих с 1980-х. Они вели на американском телевидении в то время христианскую передачу, а впоследствии создали мощную финансовую империю, позже потерпевшую крах.

[ + – ] Трейлер к фильму "Глаза Тэмми Фэй"

Скандал на "Оскаре-2022" состоит в том, что оскароносный актер Уилл Смит не оценил шутку комика Криса Рока относительно своей жены. Джада Пинкетт-Смит страдает от патологического выпадения волос, поэтому полностью побрила голову. Смит вышел на сцену и перед камерами дал пощечину ведущему. После инцидента актера исключили из Американской киноакадемии, разорвали ряд контрактов и он отправился лечить "свой разум и дух".

Напомним, 45-летняя Джессика Честейн вышла в свет в невероятно элегантном образе, на который точно стоит обратить внимание.

Также Фокус писал о нынешней жизни Уилла Смита после громкого скандала на "Оскаре". Недавно актеру вручили очередную кинопремию.