Уилл Смит получил новую награду через три месяца после инцидента на "Оскаре"

Ихз-за скандала на "Оскаре" Уилл Смит пропал с поля зрения, а его карьера оказалась под угрозой.

53-летний американский актер Уилл Смит, карьера которого пошла под откос после того, как на церемонии вручения "оскара" он дал пощечину Крису Року за шутку о его жене, через три месяца после инцидента удостоился новой награды На церемонии вручения наград BET Awards он стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" за игру в фильме "Король Ричард", пишет Daily Mail.

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Уилл оставил позади коллег Адриана Холмса и Джабари Бэнкса за "Бель Эйр", Энтони Андерсона за "Черноватый", Дэмсона Идриса за "Снегопад", Дензела Вашингтона за "Трагедию Макбета", Фореста Уитакера за "Крестного отца Гарлема" и Стерлинга К. Брауна за "Это мы".

Фильм об отце суперзвезд тенниса Винус и Серены Уильямс принес Уиллу, кроме "Оскара", и массу других наград: BAFTA, Golden Globe, SAG, Critics Choice, премию NAACP Image Award.

После инцидента в театре Долби в Голливуде Уилл Смит попросил прощения за свою выходку, а затем улетел в Индию, чтобы посвятить время медитациям и самосовершенствованию. С тех пор актер не появлялся на публике, что породило слухи о его депрессии и эмоциональных последствиях скандала, из-за которго его, кстати, лишили права 10 лет посещать церемонию "Оскар", а позже актер ушел из Академии кинематографических искусств и наук.

Ранее актер Тейлор Перри, который давно дружит со Смитом, рассказывал, что инцидент на "Оскаре" опустошил Уилла. Все произошло именно в тот момент, которого он ждал много лет: его заслуги перед кинематографом признал весь мир, однако эмоции и пощечина Року перечеркнула все самые счастливые эмоции, и Уилл не мог поверить в то, что сделал это.

Также Перри предположил, что причиной резкого поведения актера могла стать детская травма, ведь в свое время Смит не мог защитить свою мать.

"Я знаю это чувство, когда ты мужчина и думаешь о маленьком мальчике. И если с этой травмой не справиться сразу, то с возрастом она проявится в самое неподходящее, самое ужасное время. Я знаю Уилла. Я хорошо знаю его", — заключил Тейлор Перри.