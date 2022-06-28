Вілл Сміт отримав нову нагороду за три місяці після інциденту на "Оскарі"

Через скандал на "Оскарі" Вілл Сміт зник із поля зору, а його кар'єра опинилася під загрозою.

53-річний американський актор Вілл Сміт, кар'єра якого погіршилася після того, як на церемонії вручення "Оскара" він дав ляпас Крісу Року за жарт про його дружину, через три місяці після інциденту удостоївся нової нагороди. На церемонії вручення нагород BET Awards він став переможцем у номінації "Найкраща чоловіча роль" за гру у фільмі "Король Річард", пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вілл залишив позаду колег Адріана Голмса та Джабарі Бенкса за "Бель Ейр", Ентоні Андерсона за "Чорнуватий", Демсона Ідріса за "Снігопад", Дензела Вашингтона за "Трагедію Макбета", Фореста Вітакера за "Хрещеного батька Гарлема" і Стерлінга К. Брауна за "Це ми".

Фільм про батька суперзірок тенісу Вінус і Серени Вільямс приніс Віллу, окрім "Оскара", безліч інших нагород: BAFTA, Golden Globe, SAG, Critics Choice, премію NAACP Image Award.

Після інциденту в театрі Долбі в Голлівуді Вілл Сміт вибачився за свою витівку, а потім полетів у Індію, щоб присвятити час медитаціям і самовдосконаленню. З того часу актор не з'являвся на публіці, що породило чутки про його депресію та емоційні наслідки скандалу, через який його, до речі, позбавили права 10 років відвідувати церемонію "Оскар", а пізніше актор пішов із Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Раніше актор Тейлор Перрі, який давно товаришує зі Смітом, розповідав, що інцидент на "Оскарі" спустошив Вілла. Все сталося саме в той момент, на який він чекав багато років: його заслуги перед кінематографом визнав весь світ, проте емоції та ляпас Року перекреслили всі найщасливіші емоції, і Вілл не міг повірити в те, що зробив це.

Також Перрі припустив, що причиною різкої поведінки актора могла стати дитяча травма, адже свого часу Сміт не міг захистити свою матір.

"Я знаю це почуття, коли ти чоловік і думаєш про маленького хлопчика. І якщо з цією травмою не впоратися одразу, то з віком вона проявиться в найневідповідніший, найжахливіший час. Я знаю Вілла. Я добре знаю його", — сказав Тейлор Перрі.