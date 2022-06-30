"Це була страшна ніч". Джессіка Честейн розповіла про емоції під час "Оскару-2022"

Знаменитість визнали найкращою акторкою.

45-річна американська акторка Джессіка Честейн поділилася своїми враженнями від моменту отримання свого першого "Оскару" в 2022. Про це пише People.

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Як відомо, черга знаменитості виходити на сцену була саме після гучного інциденту з ляпасом ведучому вечора від актора Вілла Сміта.

[ + – ] Джессіка Честейн Фото: Getty Images

"Це була страшна ніч. Я відчувала напругу в залі та намагалася зрозуміти, як просто дихати і зберігати спокій", — відверто розповіла про свої переживання Честейн.

Зазначимо, що Джессіка Честейн отримала найпрестижнішу кінонагороду "Оскар-2022" як найкраща акторка за роль у картині "Очі Теммі Фей". Оскароносний фільм розповідає про закохану пару телеведучих із 1980-х. Вони вели на американському телебаченні в той час християнську передачу, а згодом створили потужну фінансову імперію, яка пізніше зазнала краху.

[ + – ] Трейлер фільму "Очі Теммі Фей"

Скандал на "Оскарі-2022" полягає в тому, що оскароносний актор Вілл Сміт не оцінив жарт коміка Кріса Рока щодо своєї дружини. Джада Пінкетт-Сміт страждає від патологічного випадіння волосся, то ж повністю поголила свою голову. Сміт вийшов на сцену та перед камерами дав ляпаса ведучому. Після інциденту актора виключили з Американської кіноакадемії, розірвали низку контрактів і він вирушив лікувати "свій розум і дух".

Нагадаємо, 45-річна Джессіка Честейн вийшла у світ у неймовірно елегантному образі, на який точно варто звернути увагу.

Також Фокус писав про теперішнє життя Вілла Сміта після гучного скандалу на "Оскарі". Нещодавно актору вручили чергову кінопремію.