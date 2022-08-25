І вашим, і нашим: Роберт Дауні-молодший оскандалився через шкарпетки з написом "Росія"

Актор так і не зміг визначитись, за кого він у війні Росії проти України.

57-річний американський актор Роберт Дауні-молодший викликав шквал критики з боку тих, хто виступає проти російської агресії в Україні, оскільки вирішив всидіти одразу на двох стільцях, повідомляє Тhe Тimes Нub.

Актора помітили на прогулянці із сином та дружиною Сьюзан. Але не це привернуло увагу ЗМІ та користувачів, а те, що Дауні-молодший носив шкарпетки Adidas з написом "Росія", а на плечах він мав рюкзак у кольорах українського прапора.

Можливо, таким чином актор намагався показати, що він виступає за "мир у всьому світі" і за "діалог", але не слід забувати, що це Росія напала на Україну і багато голлівудських акторів, актрис та режисерів показали свою чітку позицію у цій війні. Вони підтримували Україну словом та ділом.

Так, актриса Джесіка Честейн прибула до Києва та відвідала Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит". У найбільшій дитячій лікарні вона відвідала поранену 6-річну дівчинку з Херсонської області, яка втратила ногу через обстріл росіянами. Снаряд потрапив просто до кімнати, де ховалася родина.

Актор та посланець доброї волі ООН Бен Стіллер розповів про свої враження від поїздки до України.

Голлівудський актор, режисер, сценарист та продюсер з українським корінням, співзасновник ініціативи BlueCheck Ukraine, яка з перших днів війни реалізує гуманітарні проекти в Україні, Лів Шрайбер став послом фандрайзингової платформи United24 в Україні, обравши напрямок "Медична та гуманітарна допомога".

Оскароносна Анджеліна Джолі приїхала до Львова, де зустрілася з біженцями зі сходу країни та пообіцялася з дітьми в інтернаті.

Нагадаємо, хто ще зі світових знаменитостей підтримав Україну.