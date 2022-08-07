Власниця "Оскара" Джессіка Честейн приїхала в Україну (фото, відео)

Американська акторка та продюсерка відвідала дітей, які лікуються в "Охматдиті", та вручила їм подарунки. Далі за планом у Честейн візит в Ірпінь і зустріч із Володимиром Зеленським.

Голлівудська акторка, володарка премії "Оскар" Джессіка Честейн у неділю, 7 серпня, приїхала в Київ. Про це повідомляє "Супільне".

Відомо, що актриса прибула в Україну потягом і, за інформацією ЗМІ, вже відвідала дитячу лікарню "Охматдит".

На територію медичного центру Джессіка Честейн приїхала чорною "Тойотою".

Одягнена акторка була повсякденно: у чорну сорочку, яку вона заправила в темні штани з ременем. Зачіска теж максимально проста: для відвідування в лікарні маленьких українців Честейн зібрала волосся у хвіст.

Власниці "Оскара" розповіли, як функціонує "Охматдит" у воєнний час. А також передали сувенір від пацієнтів: картинку із зображенням жінки-ангела на тлі жовто-блакитного серця.

В "Охматдиті" Джессіка Честейн відвідала дітей із Херсона та Чернігова. Одній із дівчаток вона подарувала іграшку білого ведмедя. Зі свого боку дівчинка показала акторці свій альбом із малюнками. Джессіка зазначила, що їй дуже подобається малюнок принцеси з ластовинням на носі.

Акторка також подарувала іграшку й зовсім маленькому хлопчику з травмами обличчя, який проходить лікування в "Охматдиті".

[ + – ] Джессіка Честейн в "Охматдиті"

Честейн також планує відвідати Ірпінь і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Чим відома Джессіка Честейн

Джессіка Мішель Честейн — американська акторка та продюсерка.

Акторська кар'єра Джессіки розпочалася з ролі Керолайн Стоддард у пілоті серіалу 2004 року "Похмурі тіні". Потім були епізодичні ролі в телепроєктах, серед яких були "Швидка допомога", "Вероніка Марс" і "Закон і порядок: Суд присяжних".

У кіно вона дебютувала у 2008 році, зігравши головну роль у незалежному фільмі "Джолін". У 2011 році вийшли шість фільмів за участю Честейн, включаючи "Прислугу" Тейта Тейлора й "Дерево життя" Терренса Маліка, які отримали міжнародне визнання та принесли акторці всесвітню популярність і безліч нагород та номінацій.

У 2012 році вийшли ще кілька фільмів за участю Честейн: мультфільм "Мадагаскар 3", кримінальний фільм "Найп'яніший округ у світі" й драма "Колір часу", — а наприкінці року відбулася прем'єра трилера Кетрін Бігелоу "Ціль номер один", де вона зіграла головну роль — співробітницю ЦРУ Майю. За цю роль акторка отримала "Золотий глобус" і була вдруге номінована на "Оскар".

Інші відомі фільми за участю Честейн — "Мама", "Найжорстокіший рік", "Інтерстелар", "Небезпечна гра Слоун" і "Велика гра". У 2012 році акторка була включена в щорічний список ста найвпливовіших людей року за версією журналу Time. У 2022 році Честейн здобула перемогу на преміях "Оскар", "Вибір критиків" і Гільдії кіноакторів США за виконання ролі Теммі Фей Месснер у фільмі "Очі Теммі Фей".

Честейн — веганка та вегетаріанка. Вона дотримується веганської дієти вже довгий час. Підтримує фемінізм.

[ + – ] Джессіка Честейн відвідує в Україні дівчинку після хімеотерапії Фото: Скриншот

Раніше 45-річна американська акторка Джесіка Честейн поділилася своїми враженнями про момент отримання свого першого "Оскара" у 2022 році. Вона зізналася, що відчувала напругу та, сидячи в залі під час вручення кінонагороди, намагалася вирівняти подих.

Фокус також писав, що наприкінці квітня Львів відвідала американська актока та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі. Голлівудська знаменитість приїхала в Україну з метою допомоги українцям, які постраждали через війну з РФ.