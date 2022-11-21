Роберт Дауні-молодший змінився до невпізнання

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57-річний американський актор Роберт Дауні-молодший шокував шанувальників своїм новим зовнішнім виглядом, з'явившись на церемонії вручення нагород Governors Awards у Fairmont Century Plaza у Лос-Анджелесі. Перед публікою він постав зовсім лисим.

На червоній доріжці компанію знаменитості з блискучою лисиною склала його 49-річна дружина Сюзан. Роберт виглядав яскраво в чорному костюмі з краваткою і накрохмаленій білій сорочці в поєднанні з парою пригожих штанів. Його дружина вибрала елегантну чорну сукню з тонкими бретельками та вирізом. Вона вклала свої темні локони досить вільними хвилями й вибрала гламурний м'який макіяж.

[ + – ] Нова зовнішність актора багатьох здивувала Фото: вулкан

Новий вигляд Роберта має причину — його роль у серіалі HBO "Співчутливий". Наприкінці жовтня актор опублікував у Instagram відео, де показав, як його 8-річна дочка Аврі та 10-річний син Екстон стрижуть його машинками.

"Речі, які ми робимо для нашої роботи й наших дітей", — підписав відео Роберт.

Вперше з короткою стрижкою він з'явився на спеціальному показі документального фільму Netflix про його покійного батька на початку цього місяця, а тепер довів образ до досконалості, поголивши голову наголо.

Нагадаємо, Роберт Дауні-молодший влітку викликав шквал критики з боку тих, хто виступає проти російської агресії в Україні, коли з'явився на публіці в шкарпетках з написом "Росія".