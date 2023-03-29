Жуйка Роберта Дауні-молодшого з Алеї слави виставлена на продаж за $55 тисяч

Роберт Дауні-молодший залишив свій слід у Голлівуді у різний спосіб, і один з них зараз виставлений на продаж.

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57-річний лауреат премії "Оскар" Роберт Дауні-молодший прикріпив шматок жувальної гумки на зірку друга Джона Фавро під час фотографування на церемонії Голлівудської Алеї слави 13 лютого. Наразі своєрідний лот виставлений на продаж на eBay за високою ціною – 55 000 доларів. Про це пише Daily Mail.

В описі предмета, розміщеному на сайті онлайн-аукціону, написано: "Привіт! Я випадково опинилася тут під час заходу, де відомого актора та продюсера Джона Фавро додали на Голлівудську Алею слави. Під час заходу Роберт Дауні-молодший сам поклав свою жуйку на Зірку і, мабуть, залишив її там".

Роберт Дауні-молодший прикріплює жуйку до Зірки. Фото: Getty Images

Продавець закінчив підпис такими словами: "Я продаю її в тому ж стані, в якому отримав, і її можна перевірити на його ДНК".

Аукціон завершиться у п'ятницю о 01:05. Поки що жодних ставок не було зроблено, але зацікавлені покупці часто чекають до останньої хвилини, щоб розмістити свої остаточні пропозиції.

Для порівняння, шолом "Залізної людини", підписаний Робертом та покійним творцем культового фільму кіновсесвіту Marvel Стеном Лі, продається на eBay за 8998 доларів.

Раніше Фокус писав, що американський актор Роберт Дауні-молодший змінився до невпізнання.