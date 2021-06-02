Вестники хороших изменений. Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021

Во все времена на руководителе компании лежит огромная нагрузка, связанная с колоссальной ответственностью. Стоит ли говорить, что пандемийный год еще больше добавил хлопот каждому из 36 СЕО, которые попали в итоговый рейтинг. Причем независимо от отрасли у каждой компании были новые задачи, а у топ-менеджеров — новые непростые вызовы. Справлялись с ними каждый по-своему. Кто-то находил резервы в кредитовании и вливал их в новые направления бизнеса, кто-то, наоборот, реструктуризировал старые кредиты, а кто-то сокращал персонал и отодвигал на будущие годы реализацию новых инвестиционных проектов, но при этом сохранял динамику развития и даже прибыльность. Прошлый год стал также годом частой смены тех, кто у руля, так как в сложные времена акционеры всегда стремятся найти управляющего, который по своей сути антикризис-менеджер и способен без страха и сомнений вести корабль бизнеса мимо отмелей и наперекор штормам.

Уже в 2021 году стало очевидным и то, что прибыль и маржинальность бизнеса — это прекрасные вещи, но не главные. Важны люди и их решения, ведь именно они непосредственно влияют на итоговое состояние компании, ее финансовые показатели и EBITDA. И в кризис всегда выиграет тот, кто привлек на свою сторону смелых и профессиональных управленцев. Потому что в сложные времена бренд, история и даже количество ресурсов играют меньшую роль, чем личности, стоящие во главе бизнеса.

Как мы считали

На первом этапе мы определили самые значимые для украинской экономики рынки, разделив их на 12 секторов: аграрный, финансовый, промышленность, энергетика и нефтегаз, IT, ретейл, пищепром, недвижимость, фармацевтика, авторынок, телеком, алкогольный рынок.

В процессе подготовки рейтинга Фокус опросил 30 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынков. Среди них: Сергей Лысенко, управляющий партнер, адвокат Gracers Law Firm; Олег Бойчук, парт­нер ЮФ Asters; Юрий Котляров, партнер ЮФ Asters; Анжелика Ливицкая, советник ЮФ Asters; Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI Rating; Владимир Стецик, вице-президент программ бизнес-образования Киевской школы экономики; Инна Звягинцева, инвестиционный аналитик ИК Adamant Capital; Андрей Данилюк, директор по развитию бизнеса ANCOR Ukraine; Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента ИК Eavex Capital; Катерина Скибская, генеральный директор в Украине и Молдове Dopomoga Group.

Респонденты анализировали лонг-лист с претендентами и выставляли им баллы (по шкале от 0 до 10) по таким параметрам: известность (публичность), достижения в должности, репутация, влиятельность. Баллы суммировались, что выводило общий балл по каждому участнику. Получившие самое большое количество баллов СЕО в итоге попали в рейтинг.

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Финансы

Александр Писарук

[ + – ] Александр Писарук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль

Возраст: 56 лет

Количество сотрудников: более 6,5 тыс.

Опыт руководящей работы: 20 лет

Карьеру начал в 1988 году инженером Научно-производственного центра при Николаевском кораблестроительном институте

Александр Писарук возглавил правление Райффайзен Банка Аваль в августе 2019 года. Банкир 16 лет работал в ING Bank, причем построил в этом финучреждении карьеру от риск-менеджера до регионального руководителя банка в Центральной и Восточной Европе. В 2014–2015 годах был заместителем главы правления НБУ Валерии Гонтаревой, затем работал в финсекторе МВФ.

Райффайзен Банк Аваль — один из крупнейших банков в Украине, с чистыми активами 111,64 млрд грн. Несмотря на непростой 2020 год, Райффайзен Банк Аваль завершил его с прибылью более чем 4 млрд грн, а по итогам I квартала 2021-го прибыль составила 1,09 млрд грн. Александр Писарук уверен, что даже сложные времена могут дать возможности для развития.

"Хотя рынок сегодня не слишком благоприятный для роста бизнеса, мы в Райф нацелились стать передовым банком для всех сегментов — надежным и технологичным. Уверен, что достигнем этого, так как имеем четкий план и замечательную команду", — говорит Александр Писарук.

Владимир Мудрый

[ + – ] Владимир Мудрый, председатель правления ОТП Банка

Председатель правления ОТП Банка

Возраст: 42 года

Количество сотрудников: более 2,7 тыс.

Опыт руководящей работы: 18 лет

Карьеру начал в 2001 году в ПриватБанке

Владимир Мудрый назначен председателем правления ОТП Банка в октябре 2020 года. На этом посту он сменил Тамаша Хак-Ковача, который руководил финучреждением с февраля ­2012-го и покинул его, чтобы возглавить болгарский DSK Bank. До назначения Мудрый был членом правления в ОТП Банке и отвечал за бизнес-линию розничного бизнеса. В целом с ОТП Банком он уже 16 лет, а начинал свою карьеру здесь с позиции руководителя операционного отдела Волынского филиала.

ОТП Банк входит в число крупнейших в Украине. По итогам 2020 года заработал 1,73 млрд грн прибыли. I квартал 2021-го завершил с прибылью 639,3 млн грн. "Опыт и знания, приобретенные во время кризисов предыдущих лет, помогли нам с честью преодолеть вызовы 2020 года. ОТП Банк существенно нарастил кредитный портфель, увеличил количество клиентов, удержал уровень комиссионных и процентных доходов и обеспечил в 2020-м ­высокий финансовый результат", — отмечает Владимир Мудрый в финансовой отчетности банка за прошлый год.

Сергей Наумов

[ + – ] Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка

Председатель правления Ощадбанка

Возраст: 52 года

Количество сотрудников: 27,7 тыс.

Опыт руководящей работы: более 16 лет

Карьеру в банковском секторе начал в 1995 году специалистом отдела кредитных операций коммерческого управления в ПУМБе

Банкир с многолетним опытом Сергей Наумов возглавил правление Ощадбанка в 2020 году. Ранее был председателем правления Укр­Сиббанка, Правэкс-Банка и Пиреус Банка. В июне 2020-го Наумов победил в голосовании на пост главы Ощадбанка, однако его вступление в должность затянулось до 23 ноября, что было связано с попытками политических сил заблокировать это назначение в суде. Банк специализируется на услугах для бизнеса, предоставляя кредиты компаниям в рамках собственных программ, а также госпрограмм, например "Доступные кредиты 5–7–9%" и "Энергодом". Ощадбанк также оказывает полный спектр услуг физлицам. Прибыль за прошлый год достигла 2,8 млрд грн, а в госбюджет банк перечислил 897 млн грн дивидендов.

"В нашем портфеле 12 действующих проектов, которые должны существенно улучшить бизнес-модель Ощада. Несмотря на коронакризис, банк стабильно работает и продолжает двигаться вперед", — отмечает Сергей Наумов.

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Энергетика и нефтегаз

Максим Тимченко

[ + – ] Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК

Генеральный директор ДТЭК

Возраст: 45 лет

Количество сотрудников: 60 тыс.

Опыт руководящей работы: 19 лет

Карьеру начал в 1999 году в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers

Максим Тимченко руководит крупнейшей частной энергокомпанией Украины, которая контролирует девять из 15 украинских ТЭС и около 80% тепловой генерации в стране. Другие направления ДТЭК — возобновляемая энергетика, добыча угля, торговля электроэнергией, углем, газом. Ключевое положение ДТЭК на рынке наделяет руководителя холдинга влиятельностью и ответственностью.

Зимой 2021 года, когда ТЭС останавливались из-за аварийных ремонтов или отсутствия угля, а Украина экспортировала электроэнергию из России и Беларуси, Тимченко пришлось отвечать на серьезные вызовы. Ведь ответственность за кризис многие возлагали на ДТЭК.

"Рост задолженности в энергосистеме привел к сокращению затрат на ремонты и инвестиции в основное оборудование как тепловой генерации, так и атомной. Как следствие, мы наблюдаем падение надежности энергоснабжения страны", — парировал Тимченко. Он уверен: ДТЭК остается опорой энергосистемы Украины.

Она продолжает инвестировать в модернизацию. Только в Киеве в 2021 году ДТЭК инвестирует в сети 645 млн грн.

Виталий Антонов

[ + – ] Виталий Антонов, Основатель ОККО Group, президент "Концерна Галнафтогаз"

Основатель ОККО Group, президент "Концерна Галнафтогаз"

Возраст: 58 лет

Количество сотрудников: 15 тыс.

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Карьеру начал директором альпинистского клуба "Карпаты".

Флагманский бизнес Виталия Антонова — сеть из без малого 400 АЗК ОККО. Большой бизнес стартовал 22 апреля 1999 года с запуска первой заправки под вывеской OKKO в родном городе бизнесмена — Стрые. Как отмечает Антонов, в тот день началось главное приключение жизни, которое продолжается до сих пор. Новых локаций для строительства АЗК в стране практически не осталось, но качественный рост бизнеса продолжается. В январе 2021 года для улучшения логистической базы и диверсификации источников поставок топлива ОККО приобрела Херсонский нефтеперевалочный комплекс. В компании уверены: покупка поможет создать мощную логистическую базу для более эффективного и мобильного обеспечения топливом АЗК-сети на юге и востоке Украины.

"Получив собственные портовые мощности, мы получаем прямой доступ к средиземноморскому рынку нефтепродуктов", — отмечают в ОККО.

Андрей Гриненко

[ + – ] Андрей Гриненко, генеральный директор "Клиар Энерджи Групп"

Генеральный директор и совладелец компании "Клиар Энерджи Групп"

Возраст: 42 года

Количество сотрудников: 600

Опыт руководящей работы: 16 лет

Карьеру начал в банковской сфере

Андрей Гриненко возглавляет компанию "Клиар Энерджи Групп", которая занимает лидирующие позиции на рынке биоэнергетики. В проектном портфеле компании 14 станций дегазации (75% такой генерации в Украине).

"Успешной компанию делают люди!" — таков рецепт достижения целей Андрея Гриненко. Основным достижением 2020 года он считает сохранение коллектива в разгар кризиса неплатежей на энергорынке. Напомним, в прошлом году госпредприятие "Гарантированный покупатель", которое выкупает "зеленую" энергию, накопило перед операторами огромные долги. Для преодоления кризиса в "Клиар Энерджи Групп" диверсифицировали бизнес и открыли новые сферы деятельности, одной из которых стала Waste-management (управление отходами). Компания взяла под управление, в том числе, один из наибольших полигонов ТБО в Украине — Дальницкие карьеры — и построила там 14-ю станцию дегазации.

"У нас уникальный инженерный состав, и мы с самого начала делали ставку на персонал. Ведь энергетика — это очень структури­рованный и сложный процесс", — говорит Андрей Гриненко о подборе персонала.

Подробнее от Клиар Энерджи Групп

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Промышленность

Юрий Рыженков

[ + – ] Юрий Рыженков, генеральный директор группы компаний "Метинвест"

Генеральный директор группы компаний "Метинвест"

Возраст: 44 года

Количество сотрудников: около 80 тыс.

Опыт руководящей работы: 20 лет

Карьеру начал в 1996 году ассистентом финдиректора Донецкого металлургического завода

Юрий Рыженков управляет крупной горно-металлургической группой компаний "Мет­инвест" более семи лет. Отметим, что за 15 лет своей работы группа выработала 142 млн т стали, заплатила 165 млрд грн налогов и инвестировала в экономику страны более $10 млрд. В 2020 году, по данным компании, ее чистая прибыль достигла $526 млн, что на 54% выше уровня 2019 года. В прошлом году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн, а в 2021-м по итогам первого полугодия сумма только налога на прибыль составит 10,2 млрд грн. Несмотря на предложенные правительством налоговые каникулы, "Метинвест" льготы не использовал. Юрий Рыженков отмечает, что общий кризис и пандемия коронавируса не помешали группе завершить 2020 год с сильными операционными результатами и одновременно отказаться от налоговых каникул для поддержки городов, где работают предприятия компании.

Фади Храйбе

[ + – ] Фади Храйбе, генеральный директор "Интерпайп"

Генеральный директор "Интерпайп"

Возраст: 46 лет

Количество сотрудников: 13,5 тыс.

Опыт руководящей работы: 15 лет

Карьеру начал в 1998 году менеджером по операционной деятельности Sanux Overseas (Китай)

Прошлый год был непростым для руководителя "Интерпайп". Компания сократила продажи трубной и железнодорожной продукции в тоннах на 17%. Доля экспорта в структуре реализации составила 81%, тогда как доля рынка Украины уменьшилась с 24% до 19%. Продажи трубной продукции упали на 21% по причине падения цен на нефть. Поставки труб на украинский рынок сократились на 31% из-за сворачивания программы добычи газа "Укргазвидобування". Фади Храйбе признает: прошлый год принес много неопределенности, однако в финотчетности за 2020 год сообщил, что "Интерпайп" укрепил позиции на рынках премиальной продукции, улучшил финрезультаты и структуру капитала, нарастив EBITDA и выплатив реструктуризированный долг в январе 2021 года.

"Компания продолжает реализацию новых инвестпроектов: строительство нового цеха по производству колёсных пар, модернизацию термоотдела, установку нарезных линий", — отмечает Храйбе.

Мауро Лонгобардо

[ + – ] Мауро Лонгобардо, генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог"

Генеральный директор "ArcelorMittal Кривой Рог"

Возраст: 43 года

Количество сотрудников: 16 тыс.

Опыт руководящей работы: 15 лет

Карьеру начал в 2002 году в компании Tenaris (Италия)

Перед стартом пандемии в феврале 2020 года Мауро Лонгобардо возглавил "ArcelorMittal Кривой Рог". С тех пор он решает все кризисы, с которыми сталкивается компания.

"В прошлом году у нас было несколько основных проблем. Во-первых, пандемия и ее последствия, а также падение спроса с апреля по май 2020 года. Но мы быстро оптимизировали производство и наши затраты. Во-вторых, у нас возникли проблемы с техническим обслуживанием доменных печей, в том числе из-за пандемии и карантинных ограничений. В 2021 году проблем с надежностью оборудования мы не ожидаем. Согласно текущим прогнозам, возможно, увидим стабильный год", — отметил Лонгобардо в одном из интервью. Прошлый год компания завершила с прибылью 740,9 млн грн (против убытка 2,26 млрд грн годом ранее). Сегодня у предприятия в планах три крупных инвестпроекта на $600 млн, которые будут освоены до конца 2023 года.

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Недвижимость

Игорь Кушнир

[ + – ] Игорь Кушнир, председатель правления — президент ХК "Киевгорстрой"

Председатель правления — президент ХК "Киевгорстрой"

Возраст: 49 лет

Количество сотрудников: 693

Опыт руководящей работы: 24 года

Карьеру начал в 1989 году электросварщиком Кременчугского автомобильного завода

За прошлый год компания "Киевгорстрой" под руководством Игоря Кушнира завершила строительство 17 объектов недвижимости общей площадью 360 тыс. кв. м. Одним из важнейших достижений 2020-го Кушнир считает достройку нескольких объектов обанкротившейся корпорации "Укрбуд". Напомним, что в 2019-м "Киевгорстрой" обязался закончить 17 недостроев "Укрбуда", тем самым дав надежду 13 тыс. семей.

"Учитывая доходы от продаж и при завершении всех ЖК через пять лет, мы в лучшем случае выйдем в ноль, и только при очень хорошем развитии событий — в плюс", — заявлял Кушнир по итогам аудита строительных проектов "Укрбуда".

Прошлый год для руководителя строительной компании стал непростым. С началом карантина пришлось экстренно пересматривать процессы выполнения работ. Но в итоге потери минимизировали, а заодно аккумулировали достаточное количество средств для строек.

"За 2020 год активы "Киевгорстроя" выросли на 20%, или более чем на 2 млрд грн, составив более 12 млрд грн", — заявил Кушнир в одном из интервью СМИ.

Александр Насиковский

[ + – ] Александр Насиковский, учредитель и управляющий партнер девелоперской группы компании DIM

Учредитель и управляющий партнер девелоперской группы компании DIM

Возраст: 42 года

Опыт руководящей работы: 20 лет

Карьеру начал в 2000 году, создав цех по производству металлопластиковых конструкций

За семь лет с момента основания Александром Насиковским группы компаний DIM его детище построило девять жилых комплексов. Начав путь девелопера с успешного строительства ЖК "Фамильный" в своих родных Броварах в пригороде Киева, Насиковский переключился на столичный рынок. Здесь построены ЖК "А52" и ЖК "Автограф". Еще пять ЖК строятся. Завоевав столицу, бизнесмен снова вернулся в пригород. Сегодня застройщик воплощает в жизнь проект ЖК Park Lake City в Киевской области. Его особенность — малая этажность и расположение вокруг озера. По словам Александра Насиковского, вдохновение для этого ЖК он черпал в дизайне комплекса Siedlung на берегу Боденского озера в Австрии и китайской "Деревни горы Хуаншань".

"Причиной выйти за пределы города стал изменившийся сценарий жизни и работы горожан. Формат, который они выбирают, — это более свободный график работы, не требующий от людей ежедневного присутствия в офисе", — пояснил он в одном из интервью.

Дмитрий Спитковский

[ + – ] Дмитрий Спитковский, генеральный директор группы компаний "Интергал-Буд"

Генеральный директор группы компаний "Интергал-Буд"

Возраст: 47 лет

Количество сотрудников: около 500

Начав с успешной реализации жилых объектов стройкомпании "Интергал-Буд" во Львове, Дмитрий Спитковский уверенно вышел на столичный рынок, а также начал проекты в других городах — компания возводит дома в Киеве, Черновцах, Мукачеве, Ужгороде, Житомире и Одессе.

"Интергал-Буд" строит преимущественно в сегменте комфорт-класса. Но в прошлом году Спитковский рискнул и вышел на рынок жилья премиум-класса.

Чтобы удовлетворить самых искушенных, в прошлом году компания провела реконцепт квартир с ремонтом, предложив покупателям три дизайнерских стиля ремонта.

"Интергал-Буд" в партнерстве с банком "Глобус" стал первым девелопером, предложившим клиентам приобрести квартиры в уже построенных домах в рамках гос­программы "Доступная ипотека 7%". Словом, Дмитрий Спитковский не прогадал: благодаря большому портфелю готовых объектов недвижимости банк и "Интергал-Буд" — сегодня лидеры по количеству выданных кредитов по этой госпрограмме.

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Агробизнес

Андрей Веревский

[ + – ] Андрей Веревский, председатель совета директоров, акционер агрохолдинга "Кернел"

Председатель совета директоров, акционер агрохолдинга "Кернел"

Возраст: 46 лет

Количество сотрудников: 16 тыс.

Опыт руководящей работы: 27 лет

Карьеру начал в 1993 году заместителем директора Полтавской дирекции компании "Хлеб Украины"

"Наша цель — быть лучшей компанией. Лучшей в эффективности, в технологиях, в философии и отношениях с людьми", — такова мотивирующая цитата Андрея Веревского в корпоративном кодексе крупнейшего в Украине агрохолдинга "Кернел". Веревский — первое лицо компании, он владеет наибольшим пакетом акций — 39,16%, возглавляет совет директоров, определяет стратегию агрохолдинга и коммуницирует с инвесторами.

В корпоративном кодексе агрохолдинга Веревский также говорит о преодолении бизнесом "очередной планки зрелости и переходе от количественного роста к качественному". Действительно, в последние годы агрохолдинг, обладающий крупнейшим в Украине земельным банком около 550 га, переживает качественную трансформацию. Кроме собственно агробизнеса компания развивает логистические мощности, цифровизирует агропроизводство, бизнес-процессы, продажи, документооборот. Качество посевов на полях компании теперь оценивает искусственный интеллект на основе снимков с дронов.

Алексей Вадатурский

[ + – ] Алексей Вадатурский, генеральный директор, акционер СП "Нибулон"

Генеральный директор, акционер СП "Нибулон"

Возраст: 73 года

Количество сотрудников: около 4 тыс.

Опыт руководящей работы: около 50 лет

Карьеру начал в 1971 году главным энергетиком на Трикратском комбинате хлебопродуктов в Николаевской области

Алексей Вадатурский возглавляет компанию "Нибулон", которая за 30 лет работы на рынке стала одним из крупнейших зернотрейдеров Украины. Кроме агробизнеса важным направлением деятельности компании с 2009 года стало речное судоходство. По состоянию на начало 2021-го флот компании насчитывал 85 судов. Основное направление использования флота — перевозка урожая компании. В планах — пассажирские перевозки и покорение египетской реки Нил, по которой в "Нибулоне" хотят транспортировать украинское зерно.

"Вся моя жизнь — это доказательство того, что человек может достичь чего угодно и преодолеть любые препятствия, если есть желание, сила воли, жажда знаний, трудолюбие", — говорит о своем жизненном пути Вадатурский. Он подчеркивает свою роль не только в секторе сельского хозяйства, но и в возрождении судоходства и судостроения в Украине.

Юрий Косюк

[ + – ] Юрий Косюк, основатель и исполнительный директор агроиндустриального холдинга "МХП"

Основатель и исполнительный директор агроиндустриального холдинга "МХП"

Возраст: 52 года

Количество сотрудников: около 28 тыс.

Опыт руководящей работы: более 29 лет

Карьеру начал в 1991 году на Киевской товарной бирже

Юрий Косюк известен как основатель "МХП" — крупнейшего производителя и экспортёра курятины в Украине. Внут­ри страны продукция холдинга продается под ТМ "Наша Ряба". В 2020 году из-за COVID-19 экспортная выручка МХП упала на 14%. Чистый убыток за прошлый год составил $133 млн. Но уже в IV квартале 2020-го компания сократила убыток по сравнению с IV кварталом 2019-го в 2,5 раза, до $24 млн. В апреле 2021 года "МХП" выплатил акционерам дивиденды в сумме $30 млн. Компания продолжает развивать экспорт — в 2020-м начала поставлять куриный жир в Перу.

Недавно в "МХП" заявили о трансформации компании из сырьевой в кулинарную, на основе франчайзинговой запустили модели гастростудии "Секреты шефа", шаурменные DönerMarket и магазины "Мясомаркет". Таких к 2023 году в "МХП" планируют открыть 2 тыс.

"Эта модель будет более широко реализована в течение нескольких лет, трансформируя продажи группы из категории "товары" в категорию "брендированные товары с добавленной стоимостью", — комментирует Юрий Косюк.

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Алкоголь

Дмитрий Шпаков

[ + – ] Дмитрий Шпаков, президент "AB InBev Efes"

Президент "AB InBev Efes"

Возраст: 47 лет

Количество сотрудников: 2 тыс.

Опыт руководящей работы: около 20 лет

Карьеру начал в 1998 году в AB InBev торговым представителем в Киеве

В числе своих главных принципов Дмитрий Шпаков называет самоорганизованность, проактивность и умение быстро реагировать на изменения. В 2020 году эти качества стали особенно актуальны.

"Произошла смена традиционных форматов работы. Однако мы смогли не только быстро адаптироваться к изменениям, переведя сотрудников на удаленный формат работы, но и использовали эти изменения в свою пользу в перестройке бизнес-процессов: активно развивали дистанционные продажи и первые в отрасли запустили В2В-платформу "ВиBEERрай", — рассказывает Шпаков о результатах работы компании в 2020 году. По его словам, "AB InBev Efes" реализовала ряд важных социальных инициатив в регионах, оказав помощь медикам и соцучреждениям. Большое внимание компания уделяет экологическим инициативам, в которые будет инвестировать и в 2021 году.

Подробнее от AB InBev Efes

Анатолий Корчинский

[ + – ] Анатолий Корчинский, генеральный директор Bayadera Group

Генеральный директор Bayadera Group

Возраст: 47 лет

Количество сотрудников: более 4 тыс.

Опыт руководящей работы: СЕО Bayadera Group с 2016 года

Карьеру начал с дистрибуции и продаж

Анатолий Корчинский возглавляет крупнейший алкогольный холдинг Украины — Bayadera Group. В него входят Национальная Водочная Компания, винодельня KOBLEVO и Николаевский Коньячный Завод. В 2021 году компании исполняется 30 лет. На украинском рынке водки доля Bayadera Group превышает 30%. Холдинг также входит в топ-3 украинских экспортеров водки с долей 17,3%.

"Мы строим амбициозные планы по глобализации нашего бизнеса и делаем все для того, чтобы присутствовать на пяти континентах с нашей продукцией", — заявляет Корчинский о приоритетах компании. Карта экспорта расширилась до 45 стран. В их числе США, Китай, страны Азии, а также Танзания, Уганда и Эритрея. В целом Bayadera Group не пострадала от коронакризиса. За январь – сентябрь 2020-го водки произвели на 7,6% больше, чем в 2019-м.

Евгений Шевченко

[ + – ] Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine

Генеральный директор Carlsberg Ukraine

Возраст: 45 лет

Количество сотрудников: более 1,4 тыс.

Опыт руководящей работы: более 16 лет

Карьеру начал в 1996 году в сфере маркетинга и продаж

За семь лет руководства Carlsberg Ukraine Евгению Шевченко удалось улучшить позиции компании, которая по итогам 2020 года занимает более 30% рынка пива Украины. Несмотря на популярные шутки о росте потребления алкоголя в карантин, производители пива в 2020 году пострадали из-за приостановки работы баров и ресторанов. Как отмечает Шевченко, продажи разливного пива в 2020-м упали на треть, а в отдельные месяцы проседали вдвое. Вместе с тем на 7% вырос сегмент сетевого ретейла, а пиво в среднем подешевело на несколько процентов, тогда как за предыдущие семь лет пенный напиток только дорожал.

Шевченко — открытый для СМИ руководитель. Он часто дает интервью, где затрагивает широкий круг вопросов.

"Опираться нужно на человеческий капитал, на инновации и современные технологии. Пока же Украина стоит в растяжке между пшеницей и IT. Причем пшеница сильно перевешивает", — за­явил Шевченко в одном из недавних интервью.

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Пищепром

Алессандро Дзанелли

[ + – ] Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове

Генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове

Возраст: 52 года

Количество сотрудников: более 5 тыс.

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Карьеру начал в Nestlé Friskies в Италии

Уроженца Италии Алессандро Дзанелли на должность гендиректора Nestlé в Украине и Молдове назначили 1 марта 2019 года. Этому крупнейшему мировому производителю продуктов питания и напитков Дзанелли посвятил 25 лет жизни. Под его руководством компания усиливает позиции на рынке Украины и инвестирует в развитие бизнеса. В Украине она владеет Львовской кондитерской фабрикой "Світоч", предприятием "Волыньхолдинг" и ТОВ "Техноком".

Nestlé в Украине — социально ответственный бизнес. Компания обязуется до 2025 года полностью перейти на упаковку, подлежащую повторному использованию.

"Для эффективного решения проблемы недостаточно только создать инновационную упаковку, важно построить эффективную систему сбора и переработки отходов на национальном уровне", — говорит Дзанелли. По его оценкам, Украина находится на ранних этапах внедрения циркулярной экономики. Поэтому подобное начинание в компании рассматривают как тест для создания общенациональной системы расширенной ответственности производителя.

Марек Томалак

[ + – ] Марек Томалак, генеральный директор PepsiСo в Украине

Генеральный директор PepsiСo в Украине

Возраст: 40 лет

Количество сотрудников: более 4 тыс.

Опыт руководящей работы: более 10 лет

Карьеру начал в 2005 году помощником по маркетингу Nestle Polska

Марек Томалак, уроженец Канады, получивший образование в Германии и Польше, возглавил компанию PepsiСo в Украине летом 2019 года. Эта международная корпорация производит в нашей стране широкую линейку продукции, среди которой соки, газированные напитки, снеки, молочные продукты.

В 2020 году PepsiCo откликнулась на вызов времени и пожертвовала более 25 млн грн на борьбу с COVID-19. Средства направили на поддержку медработников и населения.

"Мы стремимся создавать больше улыбок в 2021 году для наших потребителей, поставщиков и партнеров, сохраняя приверженность принципам нашей программы по устойчивому развитию в сельском хозяйстве, переработке упаковки и эффективному производству. Ведь это может стать хорошим стимулом для дальнейшего ускорения экономического роста", — обозначил Марек Томалак цели компании в 2021 году.

Камран Искандаров

[ + – ] Камран Искандаров, генеральный директор компании "Кока-Кола Украина"

Генеральный директор компании "Кока-Кола Украина"

Возраст: 46 лет

Общее количество сотрудников: 1,5 тыс. ("Кока-Кола Украина" и "Кока-Кола Бевериджиз")

Опыт руководящей работы: 16 лет

Карьеру начал в 1997 году

Проработав около 20 лет в транснациональной корпорации "Кока-Кола" в Турции и Казахстане, Камран Искандаров возглавил компанию "Кока-Кола Украина" в мае 2018 года.

"Я в восторге от Украины как человек, а как руководитель компании я с удовольствием принял этот увлекательный для меня вызов — работать в Украине, когда инновации и изменения проходят не только в нашей компании, но и в стране тоже", — говорит Искандаров.

В 2020 году вызовом для компании стали пандемия коронавируса и карантин. Тогда "Кока-Кола" приостановила маркетинговую и рекламную активность, сосредоточив усилия на социальных задачах. В Украине компания поддерживала закрытые на карантин рестораны и кафе, оказывала помощь больницам. Не забывают здесь и об экологических инициативах. В 2020 году в Украине благодаря усилиям компании собрали и переработали 43% объема всей упаковки, выпущенной "Кока-Колой".

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Ретейл

Владислав Чечеткин

[ + – ] Владислав Чечеткин, основатель и совладелец компании "Розетка"

Основатель и совладелец компании "Розетка"

Возраст: 42 года

Количество сотрудников: 4 тыс.

Опыт руководящей работы: 16 лет

Карьеру начал в 1995 году курьером в службе доставки "Пони экспресс"

Вячеслав Чечеткин — известный и влиятельный бизнесмен в украинской электронной коммерции. Уверяет, что бывают недели, когда его интернет-магазин Rozetka.ua посещают 60% жителей Украины, имеющих доступ к интернету. Бизнес Чечеткина не стоит на месте, постоянно трансформируется. Сначала из магазина бытовой техники и электроники Rozetka.ua выросла до масштабов гипермаркета с широким ассортиментом — от одежды и обуви до продуктов питания и алкоголя. Теперь же "Розетка" работает как маркетплейс — площадка, зарегистрироваться и продавать на которой могут другие компании и предприниматели.

Новое веяние 2020 года — развитие офлайн-форматов. Если до того у Rozetka.ua было 10 ма­газинов и точек выдачи в Киеве и Одессе, то весной 2021-го их число увеличилось до 105. Из них 11 открылись по франчайзинговой модели.

"Казалось бы, пандемия — не лучшее время, чтобы идти в офлайн. Но я верю, что главное, чтобы покупателю было с тобой удобно", — комментирует бизнесмен.

По его словам, по франшизе в стране откроется 1 тыс. точек.

Борис Марков

[ + – ] Борис Марков, глава совета директоров, генеральный директор Корпорации "АТБ"

Глава совета директоров, генеральный директор Корпорации "АТБ"

Возраст: 44 года

Количество сотрудников: более 70 тыс.

Опыт руководящей работы: более 22 лет

Карьеру начал с работы в юрдепартаменте компании "АТБ-Маркет"

В 2021 году Борис Марков получил степень доктора наук. По его словам, работа над диссертацией об управлении розничными сетями дала ему возможность систематизировать практические знания, полученные за более чем 20 лет в АТБ. Строительству крупнейшей в Украине по товарообороту и количеству торговых точек сети продуктовых магазинов АТБ менеджер посвятил всю свою карьеру.

Весной 2021 года в сеть АТБ входило более 1200 магазинов. Обеспечивать бесперебойные поставки в условиях карантина корпорации помогала собственная логистическая инфраструктура из десяти распределительных центров с ежесуточным товарооборотом более 8 тыс. т. Также в ответ на вызовы времени в АТБ запустили интернет-магазин.

"За короткий период мы не только с нуля реализовали функционал ресурса, но и вывели его в полноценный цикл. Масштабировали на все регионы присутствия нашей сети", — комментирует Марков.

Сергей Бадритдинов

[ + – ] Сергей Бадритдинов, гендиректор сети магазинов Intertop Ukraine

Гендиректор сети магазинов Intertop Ukraine

Возраст: 53 года

Количество сотрудников: около 1,6 тыс.

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Карьеру начал более 20 лет назад в ретейле

Под руководством Сергея Бадритдинова Intertop, один из ведущих украинских розничных операторов в сегменте обуви, одежды и аксессуаров, проходит трансформацию из традиционного ретейлера в онлайновую fashion-платформу. Компания активно развивает электронную коммерцию и с начала карантина в 2020 году открыла доступ к своей онлайн-площадке другим продавцам и производителям одежды и обуви. Онлайн-магазин Intertop начал развиваться по модели маркетплейса. Как отмечает Бадритдинов, так бренды могут оптимизировать расходы на маркетинг и улучшить сервис.

В сентябре 2020 года компания первой среди крупных украинских ретейлеров вместо традиционных кассовых аппаратов начала использовать программные.

"Внедрение новейших программных касс и переход на удобный электронный документооборот — один из важных шагов на пути к диджитализации компании", — отмечает Бадритдинов.

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: IT

Денис Горовой

[ + – ] Денис Горовой, основатель и директор по развитию ЕVO

Основатель и директор по развитию ЕVO

Возраст: 37 лет

Количество сотрудников: 910

Опыт руководящей работы: 18 лет

Карьеру начал в 2003 году сооснователем компании Netbox

В 2008 году Денис Горовой с друзьями создал проект, помогающий предпринимателям начать бизнес в интернете. Первую версию маркетплейса Prom.ua создали всего за месяц. За 13 лет портфель проектов EVO пополнился маркетплейсами Bigl.ua, IZI.ua, Kabanchik.ua, Shafa.ua, Crafta.ua. Отличительная черта каждого из них — социальная миссия. Например, у "Кабанчика" — трудоустроить 1 млн украинцев, у "Шафы" — осознанное потребление.

Под руководством Дениса Горового компания вышла на внешний рынок, создав маркетплейсы: в Казахстане — Satu.kz, в Беларуси — Deal.by. Главной ценностью проектов Горовой называет команду.

"Убежден, что важна не идея, а прототип и команда, которая готова идею развивать. Большая компания развивает ее до первой ошибки, а в стартапе команда занимается преодолением ошибок и поиском возможностей до тех пор, пока есть силы. Поэтому я бы советовал всем предпринимателям брать пример с подхода стартаперов", — отметил Горовой в одном из интервью.

Тарас Кицмей

[ + – ] Тарас Кицмей, основатель и член совета директоров SoftServe

Основатель и член совета директоров SoftServe

Возраст: 54 года

Количество сотрудников: около 9 тыс.

Опыт руководящей работы: 23 года

Карьеру начал в 1992 году преподавателем кафедры ЭВМ "Львовской политехники"

Компанию SoftServe Тарас Кицмей основал вместе с другими аспирантами "Львовской политехники" в 1993 году. Сегодня стоимость SoftServe оценивают почти в $1 млрд. Основным ее клиентским рынком Кицмей называет США. Офисы компании открыты в Америке, Польше, Болгарии и других странах.

2020 год стал сложным, ведь многие клиенты компании понесли убытки от карантинных ограничений, но Тарас Кицмей говорит, что это не первый кризис в истории SoftServe. "В конце 1990-х был кризис неплатежей. Не хватало на зарплату сотрудникам. Мы пошли на инновационный ход: повысили зарплаты всем, но с задержкой выплаты. И это очень мотивировало людей", — рассказал он в одном из интервью.

Кицмей считает, что бизнес строится для людей. "Я всегда говорю: мы в бизнесе для людей. Мне близки слова основателя Starbucks о том, что он не занимается кофейным бизнесом, обслуживая людей, а продает кофе ДЛЯ людей", — подчеркивает Тарас Кицмей.

Виталий Кармазинский

[ + – ] Виталий Кармазинский, управляющий директор Luxoft Ukraine

Управляющий директор Luxoft Ukraine

Возраст: 46 лет

Количество сотрудников: 3,5 тыс.

Опыт руководящей работы: 12 лет

Карьеру начал в компании Microsoft

Виталий Кармазинский назначен управляющим директором Luxoft Ukraine в 2019 году. До этого он более десяти лет возглавлял центр разработки в финансовой линейке компании. Хотя управление Luxoft Ukraine досталось Кармазинскому в кризисное время, он видит преимущества в этой ситуации. "Считаю, что мы хорошо прошли кризисный период. Мы восполнили то, что у нас было в начале кризиса, и пошли дальше. Поэтому в нашей компании сейчас порядка 560 вакансий. А весь рынок нуждается примерно в 20 тыс. новых специалистов. Это больше, чем было до кризиса", — говорит он.

В 2021 году Виталий Кармазинский ожидает восстановления прежних темпов роста IT-сферы из-за отложенного спроса на услуги.

"Восстановление у нас началось где-то осенью прошлого года. К тому же довольно стремительное. Кажется, клиенты уже привыкли к кризису и начали реинвестировать сбережения в трансформацию. И количество заказов стало нарастать как лавина", — отмечает топ-менеджер.

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Автодилеры

Нина Васадзе

[ + – ] Нина Васадзе, член набсовета "УкрАвто", руководитель "Фалькон-АВТО"

Член набсовета "УкрАвто", руководитель "Фалькон-АВТО"

Возраст: 36 лет

Количество сотрудников: 250

Опыт руководящей работы: более 10 лет

Карьеру начала в финансово-экономическом департаменте "УкрАВТО"

Нина Васадзе руководит частью семейного бизнеса, принадлежащего ее отцу Тариэлу Васадзе.

"70–80% того, что я имею, я обязана своим родителям, в частности отцу. Для того чтобы заслужить уважение в нашей семье, нужно работать. Тогда, садясь за стол, тебя не только слышат, но и слушают. В этом я убедилась, когда начала работать. Для меня это сумасшедший стимул", — рассказала она в одном из интервью. Признается, что поначалу сталкивалась с предрассудками, ведь возглавила часть семейного бизнеса. "Наш бизнес семейный, и о моем положении в нем будут всегда говорить, но, пока я работаю и даю результат, судить лучше по этому показателю", — отвечает она.

Автомобильная отрасль в кризис пострадала сильнее других. Тем не менее бренд автомобилей KIA вошел в число самых продаваемых в Украине новых авто по итогам 2020 года. Официальный дистрибьютор автомобилей этого бренда — возглавляемая Ниной Васадзе "Фалькон-АВТО".

Иван Гинянский

[ + – ] Иван Гинянский, владелец компании "Виннер Импортс Украина"

Владелец компании "Виннер Импортс Украина"

Возраст: 78 лет

Количество сотрудников: 298

Опыт руководящей работы: 56 лет

Карьеру начал в автомобильном бизнесе в США в 1964 году

Иван Гинянский — один из тех руководителей, которые прошли весь путь снизу вверх по карьерной лестнице. Бросив учебу в вузе и решив зарабатывать деньги, он начал продавать автомобили. "Я продавал машины, стал директором, а первую фирму купил в 32 года", — рассказывает бизнесмен.

Иван Гинянский открывал представительство в Киеве, уже добившись успеха в США. Его компания стала официальным импортером бренда Ford в Украине. Сегодня у "Виннер" более 50 дилерских центров, он официальный импортер марок Ford, Volvo, Jaguar, LandRover и Porsche. Гинянский любит повторять, что довольный клиент, который однажды купил у них автомобиль Ford, возвращается через несколько лет, став успешным менеджером, и приобретает авто из премиального сегмента.

"Не нужно забывать, что в сервисе, как и при продаже автомобиля, главное — это клиент. Автовладелец, который удовлетворен сервисом, придет снова покупать авто у нас. Если недоволен — купит машину у конкурента", — уверяет он.

Нишино Кейсуке

[ + – ] Нишино Кейсуке, генеральный директор "Mitsubishi Motors в Украине"

Генеральный директор "Mitsubishi Motors в Украине"

Возраст: 45 лет

Карьеру начал в 1998 году в Mitsubishi Corporation

Нишино Кейсуке из Японии возглавляет представительство бренда Mitsubishi в Украине с 2016 года. По его мнению, будущее — за экологичными электрокарами. Помимо продаж и постпродажного сервиса огромное значение топ-менеджер уделяет социальной ответственности бизнеса. В прошлом году рынок всколыхнула новость о приостановке запуска новых моделей в Европе. Однако Нишино Кейсуке заверил, что Украины это не коснется.

"Как один из развивающихся рынков Украина будет способствовать росту MMC за счет продаж как нынешних, так и будущих моделей бренда Mitsubishi", — отметил он.

По мнению Нишино Кейсуке, некоторые украинские водители не уделяют должного внимания безопасности на дорогах, тогда как безопасность — именно то, что компания Mitsubishi хотела бы привнести в Украину. Для этого бренд-амбассадором Mitsubishi стала Дарья Билодид, самая молодая чемпионка мира по дзюдо.

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Фармацевтика

Владимир Костюк

[ + – ] Владимир Костюк, исполнительный директор компании "Фармак"

Исполнительный директор компании "Фармак"

Возраст: 35 лет

Количество сотрудников: 2,9 тыс.

Опыт руководящей работы: 12 лет

Карьеру начал в 2008 году помощником гендиректора "Фармак"

Владимир Костюк возглавил "Фармак" в 2018 году. По итогам 2020 года компания выполнила поставленные задачи благодаря увеличению экспорта, ведь украинский фармрынок просел. Сегодня продукция компании поставляется в 20 стран, а доля экспорта в общем объеме выручки превышает 20%. Стратегическая задача для Владимира Костюка — не сбавляя темпов роста, в течение пяти-шести лет довести этот показатель до 40%.

"В "Фармак" сконцентрированы современные технологии, инновационные решения и мощный научный потенциал. Мы ежегодно инвестируем в исследования и научные разработки более $15 млн. Сегодня в компании работают 150 ученых, из которых 42 кандидата наук и пять докторов наук. Мы проводим исследования наших лекарств в европейских лабораториях и научных полигонах в США. Несмотря на кризис, в 2020 году увеличили наш бюджет на исследования с 350 млн до 400 млн грн", — рассказывает Костюк.

Расходы на исследования и разработки компании в 2020 году составили 448 млн грн.

Андрей Обризан

[ + – ] Андрей Обризан, генеральный директор компании "Дарница"

Генеральный директор компании "Дарница"

Возраст: 47 лет

Количество сотрудников: более 1 тыс.

Опыт руководящей работы: 15 лет

Карьеру начал в 1994 году

Гендиректором "Дарницы" Андрей Обризан стал зимой 2019 года. До этого он работал в ведущих украинских и международных фармацевтических компаниях, среди которых "Артериум", "Биофарма", PGT Healthcare, Richter Gedeon. Под руководством нового гендиректора за прошлый год "Дарница" вывела на рынок 10 новых фармакологических брендов, а также завершила ряд биоэквивалентных исследований своих препаратов в Европе. Чтобы повысить стандарты подготовки документации, проведения клинических исследований, "Дарница" присоединилась к The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS) — крупнейшей мировой организации специалистов по регулированию в медицинской отрасли. Пандемия COVID-19 дала серьезный толчок для инновационного развития фармацевтики, по-этому в 2021 году компания планирует выйти на рынки Южной Азии. В "Дарнице" считают этот регион наиболее быстро растущим, но и высококонкурентным.

Компания продолжает сотрудничать с европейскими производителями.

Оливер Гирлихс

[ + – ] Оливер Гирлихс, генеральный и финансовый директор компании "Bayer Украина"

Генеральный и финансовый директор компании "Bayer Украина"

Возраст: 52 года

Количество сотрудников: около 700

Опыт руководящей работы: 23 года

Карьеру начал в 1991 году в Bayer в Германии

Оливер Гирлихс возглавил украинское подразделение Bayer меньше года назад. Ранее он возглавлял Bayer в Западной и Центральной Африке. Гирлихс работает в компании на протяжении всей своей карьеры, начав с отдела закупок в Германии. Прошлый год для Bayer был успешным, ведь коронакризис меньше всего коснулся аграрного направления, которое помимо фармы активно развивает компания. Медицинский блок также продолжает динамично развиваться. Бестселлером продаж в компании называют препарат "Ксарелто", который назначают пациентам с COVID-19.

Оливер Гирлихс продолжил начатые ранее социальные проекты компании. Например, несмотря на карантинные ограничения, Bayer пригласила на практику студентов в рамках образовательного проекта "Агрокебети", а также проводит конкурс на получение гранта для социального проекта. За последние шесть лет компания выдала 24 таких гранта.

Рейтинг лучших топ-менеджеров Украины 2021: Телеком

Ольга Устинова

[ + – ] Ольга Устинова, генеральный директор компании "Vodafone Украина"

Генеральный директор компании "Vodafone Украина"

Возраст: 47 лет

Количество сотрудников: 2,4 тыс.

Опыт руководящей работы: 20 лет

Карьеру начала в 1995 году

Ольга Устинова пятый год руководит "Vodafone Украина". В ­2020-м компания нарастила выручку до более 18 млрд грн (в ­2019-м — 16 млрд грн), а прибыль после налогообложения достигла 1,2 млрд грн.

"В 2020 году уделили особое внимание борьбе с цифровым разрывом в стране и обеспечению равного доступа к современным технологиям и цифровым услугам для всех. Сегодня мы фокусируемся не только на внедрении новых технологий, но и на том, как эти технологии будут влиять на людей, на окружающую среду, на преодоление трудностей, с которыми сталкивается вся планета", — отмечает Ольга Устинова. Сегодня услугами Vodafone пользуются 19 млн клиентов. В 2020 году количество контрактных подключений выросло на 18%, а в развитие сети инвестировали 3,8 млрд грн, в 1,5 раза увеличив за год количество базовых станций.

Vodafone продолжает лидировать в строительстве 4G-покрытия в диапазоне LTE900. В I квартале 2021 года компания вложила 895 млн грн в развитие сети скоростного интернета. Также оператор увеличил доступность скоростного интернета. На конец I квар­та­ла 2021 года 81% украинцев может пользоваться 4G в сети Vodafone.

Александр Комаров

[ + – ] Александр Комаров, президент компании "Киевстар"

Президент компании "Киевстар"

Возраст: 48 лет

Количество сотрудников: более 4 тыс.

Опыт руководящей работы: 20 лет

Карьеру начал в 1994 году в киевском Научно-исследовательском центре военного института управления и связи

Александр Комаров руководит компанией "Киевстар" с 2018 года. В 2020-м компания увеличила доход на 12,4%, до 21,16 млрд грн, а чистую прибыль — на 15,72%, до 10,37 млрд грн. Итогом 2020 года также стало увеличение территории доступа к 4G — пользоваться новыми мобильными технологиями в сети оператора может 87% населения.

"В 2020 году мы инвестировали почти 5 млрд грн в развитие 4G. Доступ к новым технологиям получили жители небольших населенных пунктов. Мы запустили ряд инноваций, чтобы абоненты могли общаться и работать во время локдауна. В ­2021-м сфокусируемся на развитии новых направлений бизнеса, чтобы создавать больше возможностей для абонентов", — отмечает Александр Комаров. В 2020 году "Киевстар" внедрила продукты на основе Big Data, облачных решений, Microsoft Azure Stack, а для стартап-компаний запустила платформу Open API.

Михаил Шелемба

[ + – ] Михаил Шелемба, генеральный директор компании "Датагруп"

Генеральный директор компании "Датагруп"

Возраст: 34 года

Количество сотрудников: 1,7 тыс.

Опыт руководящей работы: более 10 лет

Карьеру начал в 2007 году старшим кредитным аналитиком в Пиреус Банке

Провайдер "Датагруп" уверенно развивается под управлением Михаила Шелембы. В конце 2020 года было объявлено о покупке компанией 100% ГК Volia.

"Слияние "Датагруп" и Volia позволит нам создать операционную синергию, инвестировать в модернизацию наших сетей, продолжать оказывать высококачественные услуги нашим клиентам и откроет больше возможностей для наших сотрудников. Надеемся, что это соглашение позволит привлечь инвестиции в инфраструктуру Украины", — прокомментировал сделку Михаил Шелемба. По его словам, "Датагруп" демонстрирует одни из самых высоких темпов роста на отечественном рынке телеком­услуг. "В дальнейшем мы продолжим инвестировать в сеть, реализовывать наши амбициозные планы по расширению и модернизации инфраструктуры компании, улучшение сервиса для наших клиентов и дальнейшего роста бизнеса "Датагруп", — отметил топ-менеджер.

В апреле 2021 года компания получила кредит в сумме $65 млн от ЕБРР. По словам Шелембы, средства пойдут на финансирование сделки по покупке Volia.