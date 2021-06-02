Вісники хороших змін. Рейтинг кращих топменеджерів України 2021

У всі часи на керівникові компанії лежить величезне навантаження, повʼязане з колосальною відповідальністю. Чи варто говорити, що пандемічний рік ще більше додав клопоту кожному з 36 СЕО, які потрапили в підсумковий рейтинг. До того ж незалежно від галузі у кожної компанії були нові завдання, а у топменеджерів — нові непрості виклики. Справлялися з ними кожен по-своєму. Хтось знаходив резерви в кредитуванні і вливав їх у нові напрямки бізнесу, хтось, навпаки, реструктуризував старі кредити, а хтось скорочував персонал і відсував на майбутні роки реалізацію нових інвестиційних проектів, але при цьому зберігав динаміку розвитку і навіть прибутковість. Минулий рік став також роком частої зміни тих, хто біля керма, оскільки в складні часи акціонери завжди прагнуть знайти керівника, який за своєю суттю антикризовий менеджер і здатний без страху та сумнівів вести корабель бізнесу повз мілини і наперекір штормам.

Вже У 2021 році стало очевидним і те, що прибуток і маржинальність бізнесу — це прекрасні речі, але не головні. Важливі люди та їх рішення, адже саме вони безпосередньо впливають на підсумковий стан компанії, її фінансові показники та EBITDA. І в кризу завжди виграє той, хто привернув на свій бік сміливих і професійних управлінців. Тому що в складні часи бренд, історія і навіть кількість ресурсів відіграють меншу роль, ніж особистості, які стоять на чолі бізнесу.

Як ми рахували

На першому етапі ми визначили найбільш значні для української економіки ринки, розділивши їх на 12 секторів: аграрний, фінансовий, промисловість, енергетика і нафтогаз, IT, ритейл, харчопром, нерухомість, фармацевтика, авторинок, телеком, алкогольний ринок.

У процесі підготовки рейтингу Фокус опитав 30 галузевих експертів, аналітиків та учасників ринків. Серед них: Сергій Лисенко, керівний партнер, адвокат Gracers Law Firm; Олег Бойчук, партнер ЮФ Asters; Юрій Котляров, партнер ЮФ Asters; Анжеліка Лівицька, радник ЮФ Asters; Віктор Шулик, директор департаменту управління проектами РА IBI Rating; Володимир Стецик, віцепрезидент програм бізнес-освіти Київської школи економіки; Інна Звягінцева, інвестиційний аналітик ІК Adamant Capital; Андрій Данилюк, директор з розвитку бізнесу ANCOR Ukraine; Дмитро Чурін, глава аналітичного департаменту ІК Eavex Capital; Катерина Скибська, генеральний директор в Україні і Молдові Dopomoga Group.

Респонденти аналізували лонг-лист з претендентами і виставляли їм бали (за шкалою від 0 до 10) за такими параметрами: популярність (публічність), досягнення на посаді, репутація, впливовість. Бали підсумовувалися, що виводило загальний бал по кожному учаснику. Ті, хто отримав найбільшу кількість балів СЕО в результаті потрапили у рейтинг.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Фінанси

Олександр Писарук

[ + – ] Олександр Писарук, голова правління Райффайзен Банку Аваль

Голова правління Райффайзен Банку Аваль

Вік: 56 років

Кількість працівників: понад 6,5 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 20 років

Карʼєру розпочав у 1988 році інженером Науково-виробничого центру при Миколаївському кораблебудівному інституті

Олександр Писарук очолив правління Райффайзен Банку Аваль у серпні 2019 року. Банкір 16 років працював в ING Bank, до того ж побудував у цій фінустанові карʼєру від ризик-менеджера до регіонального керівника банку в Центральній і Східній Європі. У 2014-2015 роках був заступником голови правління НБУ Валерії Гонтаревої, потім працював у фінсекторі МВФ.

Райффайзен Банк Аваль — один з найбільших банків в Україні, з чистими активами 111,64 млрд грн. Незважаючи на непростий 2020 рік, Райффайзен Банк Аваль завершив його з прибутком понад 4 млрд грн, а за підсумками I кварталу 2021-го прибуток склав 1,09 млрд грн. Олександр Писарук впевнений, що навіть складні часи можуть дати можливості для розвитку.

"Хоча ринок сьогодні не дуже сприятливий для зростання бізнесу, ми в Райф націлилися стати передовим банком для всіх сегментів — надійним і технологічним. Упевнений, що досягнемо цього, оскільки маємо чіткий план і чудову команду", — говорить Олександр Писарук.

Володимир Мудрий

[ + – ] Володимир Мудрий, голова правління ОТП Банку

Голова правління ОТП Банку

Вік: 42 роки

Кількість працівників: понад 2,7 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 18 років

Карʼєру почав у 2001 році в ПриватБанку

Володимир Мудрий призначений головою правління ОТП Банку у жовтні 2020 року. На цій посаді він змінив Тамаша Хак-Ковача, який керував фінустановою з лютого 2012-го і покинув його, щоб очолити болгарський DSK Bank. До призначення Мудрий був членом правління в ОТП Банку і відповідав за бізнес-лінію роздрібного бізнесу. Загалом з ОТП Банком він вже 16 років, а починав свою карʼєру тут з позиції керівника операційного відділу Волинської філії.

ОТП Банк входить до числа найбільших в Україні. За підсумками 2020 року запрацював 1,73 млрд грн прибутку. I квартал 2021-го завершив з прибутком 639,3 млн грн. "Досвід і знання, набуті під час криз попередніх років, допомогли нам з честю подолати виклики 2020 року. ОТП Банк істотно наростив кредитний портфель, збільшив кількість клієнтів, утримав рівень комісійних і відсоткових доходів і забезпечив у 2020-му високий фінансовий результат", — зазначає Володимир Мудрий у фінансовій звітності банку за минулий рік.

Сергій Наумов

[ + – ] Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку

Голова правління Ощадбанку

Вік: 52 роки

Кількість працівників: 27,7 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: більше 16 років

Карʼєру в банківському секторі розпочав у 1995 році фахівцем відділу кредитних операцій комерційного управління в ПУМБ

Банкір з багаторічним досвідом Сергій Наумов очолив правління Ощадбанку у 2020 році. Раніше був головою правління УкрСиббанку, Правекс-Банку та Піреус Банку. У червні 2020-го Наумов переміг в голосуванні на пост глави Ощадбанку, однак його вступ на посаду затягнувся до 23 листопада, що було повʼязано зі спробами політичних сил заблокувати це призначення в суді. Банк спеціалізується на послугах для бізнесу, надаючи кредити компаніям у межах власних програм, а також держпрограм, наприклад "Доступні кредити 5-7-9%" та "Енергодім". Ощадбанк також надає повний спектр послуг фізичним особам. Прибуток за минулий рік досяг 2,8 млрд грн, а до держбюджету банк перерахував 897 млн грн дивідендів.

"У нашому портфелі 12 чинних проектів, які повинні істотно поліпшити бізнес-модель Ощад. Незважаючи на коронакризу, банк стабільно працює і продовжує рухатися вперед", — зазначає Сергій Наумов.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Енергетика і нафтогаз

Максим Тимченко

[ + – ] Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК

Генеральний директор ДТЕК

Вік: 45 років

Кількість працівників: 60 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 19 років

Карʼєру почав у 1999 році в аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers

Максим Тимченко керує найбільшою приватною енергокомпанією України, яка контролює девʼять з 15 українських ТЕС і близько 80% теплової генерації в країні. Інший напрямок ДТЕК — відновлювана енергетика, видобуток вугілля, торгівля електроенергією, вугіллям, газом. Ключове положення ДТЕК на ринку наділяє керівника холдингу впливовістю і відповідальністю.

Взимку 2021 року, коли ТЕС зупинялися через аварійні ремонти або відсутність вугілля, а Україна експортувала електроенергію з Росії та Білорусі, Тимченку довелося відповідати на серйозні виклики. Адже відповідальність за кризу багато хто покладав на ДТЕК.

"Зростання заборгованості в енергосистемі призвело до скорочення витрат на ремонти та інвестиції в основне обладнання як теплової генерації, так і атомної. Як наслідок, ми спостерігаємо падіння надійності енергопостачання країни", — парирував Тимченко. Він упевнений: ДТЕК залишається опорою енергосистеми України.

Вона продовжує інвестувати в модернізацію. Тільки в Києві у 2021 році ДТЕК інвестує в мережі 645 млн грн.

Віталій Антонов

[ + – ] Віталій Антонов, Засновник ОККО Group, президент "Концерну Галнафтогаз"

Засновник ОККО Group, президент "Концерну Галнафтогаз"

Вік: 58 років

Кількість працівників: 15 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: більше 20 років

Карʼєру почав директором альпіністського клубу "Карпати".

Флагманський бізнес Віталія Антонова — мережа з майже 400 АЗК ОККО. Великий бізнес стартував 22 квітня 1999 із запуску першої заправки під вивіскою OKKO в рідному місті бізнесмена — Стрию. Як зазначає Антонов, того дня почалася головна пригода життя, яке триває досі. Нових локацій для будівництва АЗК в країні практично не залишилося, але якісне зростання бізнесу триває. У січні 2021 роки для поліпшення логістичної бази та диверсифікації джерел поставок палива ОККО придбала Херсонський нафтоперевалочний комплекс. У компанії впевнені: покупка допоможе створити потужну логістичну базу для ефективнішого та мобільного забезпечення паливом АЗК-мережі на півдні та сході України.

"Отримавши власні портові потужності, ми отримуємо прямий доступ до середземноморського ринку нафтопродуктів", — зазначають в ОККО.

Андрій Гриненко

[ + – ] Андрій Гриненко, генеральний директор "Кліар Енерджі Груп"

Генеральний директор і співвласник компанії "Кліар Енерджі Груп"

Вік: 42 роки

Кількість працівників: 600

Досвід роботи на керівних посадах: 16 років

Карʼєру почав у банківській сфері

Андрій Гриненко очолює компанію "Кліар Енерджі Груп", яка займає провідні позиції на ринку біоенергетики. У проектному портфелі компанії 14 станцій дегазації (75% такої генерації в Україні).

"Успішною компанію роблять люди!" — такий рецепт досягнення цілей Андрія Гриненка. Основним досягненням 2020 року він вважає збереження колективу у розпал кризи неплатежів на енергоринку. Нагадаємо, минулого року держпідприємство "Гарантований покупець", яка викуповує "зелену" енергію, накопичило перед операторами величезні борги. Для подолання кризи в "Кліар Енерджі Груп" диверсифікували бізнес і відкрили нові сфери діяльності, однією з яких стала Waste-management (управління відходами). Компанія взяла під управління, зокрема, один з найбільших полігонів ТПВ в Україні — Дальницькі карʼєри — і побудувала там 14-ту станцію дегазації.

"У нас унікальний інженерний склад, і ми з самого початку робили ставку на персонал. Адже енергетика — це дуже структурований і складний процес", — говорить Андрій Гриненко про підбір персоналу.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Промисловість

Юрій Риженков

[ + – ] Юрій Риженков, генеральний директор групи компаній "Метінвест"

Генеральний директор групи компаній "Метінвест"

Вік: 44 роки

Кількість працівників: близько 80 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 20 років

Карʼєру почав у 1996 році асистентом фіндиректора Донецького металургійного заводу

Юрій Риженков управляє великою гірничо-металургійною групою компаній "Метінвест" більше семи років. Зазначимо, що за 15 років своєї роботи група виробила 142 млн т сталі, заплатила 165 млрд грн податків та інвестувала в економіку країни понад $ 10 млрд. У 2020 році, за даними компанії, її чистий прибуток досяг $ 526 млн, що на 54% вище за рівень 2019 року. Минулого року "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів 22,1 млрд грн, а у 2021-му за підсумками першого півріччя сума тільки податку на прибуток складе 10,2 млрд грн. Незважаючи на запропоновані урядом податкові канікули, "Метінвест" пільги не використовував. Юрій Риженков зазначає, що загальна криза і пандемія коронавірусу не завадили групі завершити 2020 рік з сильними операційними результатами і одночасно відмовитися від податкових канікул для підтримки міст, де працюють підприємства компанії.

Фаді Храйбе

[ + – ] Фаді Храйбе, генеральний директор "Інтерпайп"

Генеральний директор "Інтерпайп"

Вік: 46 років

Кількість працівників: 13,5 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 15 років

Карʼєру почав у 1998 році менеджером з операційної діяльності Sanux Overseas (Китай)

Минулий рік був непростим для керівника "Інтерпайп". Компанія скоротила продажі трубної і залізничної продукції в тоннах на 17%. Частка експорту в структурі реалізації склала 81%, тоді як частка ринку України зменшилася з 24% до 19%. Продажі трубної продукції впали на 21% через падіння цін на нафту. Поставки труб на український ринок скоротилися на 31% через згортання програми видобутку газу "Укргазвидобування". Фаді Храйбе визнає: минулий рік приніс багато невизначеності, однак у фінзвітності за 2020 рік повідомив, що "Інтерпайп" зміцнив позиції на ринках преміальної продукції, поліпшив фінрезультати та структуру капіталу, наростивши EBITDA і виплативши реструктуризований борг у січні 2021 року.

"Компанія продовжує реалізацію нових інвестпроектів: будівництво нового цеху з виробництва колісних пар, модернізацію термовідділу, установку нарізних ліній", — зазначає Храйбе.

Мауро Лонгобардо

[ + – ] Мауро Лонгобардо, генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Генеральний директор "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Вік: 43 рік

Кількість працівників: 16 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 15 років

Карʼєру почав у 2002 році в компанії Tenaris (Італія)

Перед стартом пандемії в лютому 2020 року Мауро Лонгобардо очолив "ArcelorMittal Кривий Ріг". Відтоді він вирішує всі кризи, з якими стикається компанія.

"Минулого року у нас було кілька основних проблем. По-перше, пандемія та її наслідки, а також падіння попиту з квітня по травень 2020 року. Але ми швидко оптимізували виробництво і наші витрати. По-друге, у нас виникли проблеми з технічним обслуговуванням доменних печей, в тому числі через пандемію і карантинних обмежень. у 2021 року проблем з надійністю обладнання ми не очікуємо. Згідно з поточними прогнозами, можливо, побачимо стабільний рік", — зазначив Лонгобардо в одному з інтервʼю. Минулого року компанія завершила з прибутком 740,9 млн грн (проти збитку 2,26 млрд грн роком раніше). Сьогодні у підприємства в планах три великих інвестпроекти на $ 600 млн, які будуть освоєні до кінця 2023 року.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Нерухомість

Ігор Кушнір

[ + – ] Ігор Кушнір, голова правління — президент ХК "Київміськбуд"

Голова правління — президент ХК "Київміськбуд"

Вік: 49 років

Кількість працівників: 693

Досвід роботи на керівних посадах: 24 роки

Карʼєру почав у 1989 році електрозварником Кременчуцького автомобільного заводу

За минулий рік компанія "Київміськбуд" під керівництвом Ігоря Кушніра завершила будівництво 17 обʼєктів нерухомості загальною площею 360 тис. кв. м. Одним з найважливіших досягнень 2020-го Кушнір вважає добудову декількох обʼєктів збанкрутілої корпорації "Укрбуд". Нагадаємо, що у 2019-му "Київміськбуд" зобовʼязався закінчити 17 недобудов "Укрбуду", тим самим давши надію 13 тис. сімей.

"З огляду на доходи від продажів і при завершенні всіх ЖК через пʼять років, ми в кращому випадку вийдемо в нуль, і тільки при дуже хорошому розвитку подій — в плюс", — заявляв Кушнір за підсумками аудиту будівельних проектів "Укрбуду".

Минулий рік для керівника будівельної компанії став непростим. З початком карантину довелося екстрено переглядати процеси виконання робіт. Але у підсумку втрати мінімізували, а заодно акумулювали достатню кількість коштів для будівництв.

"За 2020 рік активи "Київміськбуду" виросли на 20%, або більше ніж на 2 млрд грн, склавши понад 12 млрд грн", — заявив Кушнір в одному з інтервʼю ЗМІ.

Олександр Насіковський

[ + – ] Олександр Насіковський, засновник і керівний партнер девелоперської групи компанії DIM

Засновник і керівний партнер девелоперської групи компанії DIM

Вік: 42 роки

Досвід роботи на керівних посадах: 20 років

Карʼєру почав у 2000 році, створивши цех з виробництва металопластикових конструкцій

За сім років з моменту заснування Олександром Насіковським групи компаній DIM його дітище побудувало девʼять житлових комплексів. Почавши шлях девелопера з успішного будівництва ЖК "Фамільний" у своїх рідних Броварах в передмісті Києва, Насіковський переключився на столичний ринок. Тут побудовані ЖК "А52" і ЖК "Автограф". Ще пʼять ЖК будуються. Завоювавши столицю, бізнесмен знову повернувся у передмістя. Сьогодні забудовник втілює в життя проект ЖК Park Lake City в Київській області. Його особливість — мала поверховість і розташування навколо озера. За словами Олександра Насіковського, натхнення для цього ЖК він черпав у дизайні комплексу Siedlung на березі Боденського озера в Австрії і китайського "Села гори Хуаншань".

"Причиною вийти за межі міста став змінений сценарій життя і роботи містян. Формат, який вони вибирають, — це вільніший графік роботи, що не вимагає від людей щоденної присутності в офісі", — пояснив він в одному з інтервʼю.

Дмитро Спітковський

[ + – ] Дмитро Спітковський, генеральний директор групи компаній "Інтергал-Буд"

Генеральний директор групи компаній "Інтергал-Буд"

Вік: 47 років

Кількість працівників: близько 500

Почавши з успішної реалізації житлових обʼєктів будкомпанії "Інтергал-Буд" у Львові, Дмитро Спітковський впевнено вийшов на столичний ринок, а також почав проекти в інших містах — компанія зводить будинки в Києві, Чернівцях, Мукачеві, Ужгороді, Житомирі та Одесі.

"Інтергал-Буд" будує переважно в сегменті комфорт-класу. Але минулого року Спітковський ризикнув і вийшов на ринок житла преміум-класу.

Щоб задовольнити найдосвідченіших, минулого року компанія провела реконцепт квартир з ремонтом, запропонувавши покупцям три дизайнерських стилі ремонту.

"Інтергал-Буд" у партнерстві з банком "Глобус" став першим девелопером, який запропонував клієнтам придбати квартири у вже побудованих будинках у межах держпрограми "Доступна іпотека 7%". Загалом, Дмитро Спітковський не прогадав: завдяки великому портфелю готових обʼєктів нерухомості банк та "Інтергал-Буд" — сьогодні лідери за кількістю виданих кредитів за цією держпрограмою.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Агробізнес

Андрій Веревський

[ + – ] Андрій Веревський, голова ради директорів, акціонер агрохолдингу "Кернел"

Голова ради директорів, акціонер агрохолдингу "Кернел"

Вік: 46 років

Кількість працівників: 16 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 27 років

Карʼєру почав у 1993 році заступником директора Полтавської дирекції компанії "Хліб України"

"Наша мета — бути кращою компанією. Кращою в ефективності, в технологіях, у філософії та стосунках з людьми", — така мотиваційна цитата Андрія Веревського в корпоративному кодексі найбільшого в Україні агрохолдингу "Кернел". Веревський — перша особа компанії, він володіє найбільшим пакетом акцій — 39,16%, очолює раду директорів, визначає стратегію агрохолдингу і комунікує з інвесторами.

У корпоративному кодексі агрохолдингу Веревський також говорить про подолання бізнесом "чергової планки зрілості та переході від кількісного зростання до якісного". Справді, в останні роки агрохолдинг, що володіє найбільшим в Україні земельним банком близько 550 га, переживає якісну трансформацію. Крім власне агробізнесу компанія розвиває логістичні потужності, цифровізує агровиробництво, бізнес-процеси, продажі, документообіг. Якість посівів на полях компанії тепер оцінює штучний інтелект на основі знімків з дронів.

Олексій Вадатурський

[ + – ] Олексій Вадатурський, генеральний директор, акціонер СП "Нібулон"

Генеральний директор, акціонер СП "Нібулон"

Вік: 73 роки

Кількість працівників: близько 4 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: близько 50 років

Карʼєру почав у 1971 році головним енергетиком на Трикратському комбінаті хлібопродуктів у Миколаївській області

Олексій Вадатурський очолює компанію "Нібулон", яка за 30 років роботи на ринку стала одним з найбільших зернотрейдерів України. Крім агробізнесу важливим напрямком діяльності компанії з 2009 року стало річкове судноплавство. Станом на початок 2021-го флот компанії налічував 85 судів. Основний напрямок використання флоту — перевезення врожаю компанії. У планах — пасажирські перевезення і підкорення єгипетської ріки Ніл, по якій в "Нібулоні" хочуть транспортувати українське зерно.

"Все моє життя — це доказ того, що людина може досягти чого завгодно і подолати будь-які перешкоди, якщо є бажання, сила волі, жага знань, працьовитість", — говорить про свій життєвий шлях Вадатурський. Він підкреслює свою роль не тільки в секторі сільського господарства, а й у відродженні судноплавства і суднобудування в Україні.

Юрій Косюк

[ + – ] Юрій Косюк, засновник і виконавчий директор агроіндустріальних холдингу "МХП"

Засновник і виконавчий директор агроіндустріальних холдингу "МХП"

Вік: 52 роки

Кількість працівників: близько 28 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: понад 29 років

Карʼєру почав у 1991 році на Київській товарній біржі

Юрій Косюк відомий як засновник "МХП" — найбільшого виробника і експортера курятини в Україні. Усередині країни продукція холдингу продається під ТМ "Наша Ряба". У 2020 році через COVID-19 експортна виручка МХП впала на 14%. Чистий збиток за минулий рік склав $ 133 млн. Але вже у IV кварталі 2020 року компанія скоротила збиток порівняно з IV кварталом 2019-го у 2,5 рази, до $ 24 млн. У квітні 2021 року "МХП" виплатив акціонерам дивіденди на суму $30 млн. Компанія продовжує розвивати експорт — у 2020-му почала поставляти курячий жир в Перу.

Нещодавно в "МХП" заявили про трансформацію компанії з сировинної в кулінарну, на основі франчайзингової запустили моделі гастростудії "Секрети шефа", шаурменні DönerMarket і магазини "Мʼясомаркет". Таких до 2023 року в "МХП" планують відкрити 2 тис.

"Ця модель буде ширше реалізована протягом декількох років, трансформуючи продажі групи з категорії "товари" в категорію "брендовані товари з доданою вартістю", — коментує Юрій Косюк.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Алкоголь

Дмитро Шпаков

[ + – ] Дмитро Шпаков, президент "AB InBev Efes"

Президент "AB InBev Efes"

Вік: 47 років

Кількість працівників: 2 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: близько 20 років

Карʼєру розпочав у 1998 році в AB InBev торговим представником в Києві

Одним зі своїх головних принципів Дмитро Шпаков називає самоорганізованість, проактивність та вміння швидко реагувати на зміни. У 2020 році ці якості стали особливо актуальними.

"Відбулася зміна традиційних форматів роботи. Однак ми змогли не тільки швидко адаптуватися до змін, перевівши співробітників на віддалений формат роботи, але і використовували ці зміни на свою користь у перебудові бізнес-процесів: активно розвивали дистанційний продаж і перші в галузі запустили В2В-платформу "ВіBEERрай", — розповідає Шпаков про результати роботи компанії у 2020 році. За його словами, "AB InBev Efes" реалізувала низку важливих соціальних ініціатив в регіонах, надавши допомогу медикам і соцустановам. Велику увагу компанія приділяє екологічним ініціативам, в які інвестуватиме і в 2021 році.

Анатолій Корчинський

[ + – ] Анатолій Корчинський, генеральний директор Bayadera Group

Генеральний директор Bayadera Group

Вік: 47 років

Кількість працівників: понад 4 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: СЕО Bayadera Group з 2016 року

Карʼєру почав з дистрибуції та продажів

Анатолій Корчинський очолює найбільший алкогольний холдинг України — Bayadera Group. У нього входять Національна Горілчана Компанія, виноробня KOBLEVO і Миколаївський Коньячний Завод. У 2021 році компанії виповнюється 30 років. На українському ринку горілки частка Bayadera Group перевищує 30%. Холдинг також входить в топ-3 українських експортерів горілки з часткою 17,3%.

"Ми будуємо амбітні плани по глобалізації нашого бізнесу і робимо все для того, щоб бути присутнім на пʼяти континентах з нашою продукцією", — заявляє Корчинський про пріоритети компанії. Карта експорту розширилася до 45 країн. Серед них США, Китай, країни Азії, а також Танзанія, Уганда і Еритрея. Загалом Bayadera Group не постраждала від коронакризи. За січень — вересень 2020-го горілки виробили на 7,6% більше, ніж у 2019-му.

Євген Шевченко

[ + – ] Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine

Генеральний директор Carlsberg Ukraine

Вік: 45 років

Кількість працівників: понад 1,4 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: більше 16 років

Карʼєру почав у 1996 році у сфері маркетингу і продажів

За сім років керівництва Carlsberg Ukraine Євгену Шевченку вдалося поліпшити позиції компанії, яка за підсумками 2020 року обіймає понад 30% ринку пива України. Незважаючи на популярні жарти про зростання споживання алкоголю в карантин, виробники пива у 2020 році постраждали через припинення роботи барів та ресторанів. Як зазначає Шевченко, продажі розливного пива у 2020-му впали на третину, а в окремі місяці просідали вдвічі. Разом з тим на 7% зріс сегмент мережевого ритейлу, а пиво в середньому подешевшало на кілька відсотків, тоді як за попередні сім років пінний напій тільки дорожчав.

Шевченко — відкритий для ЗМІ керівник. Він часто дає інтервʼю, де зачіпає широке коло питань.

"Спиратися потрібно на людський капітал, на інновації та сучасні технології. Поки ж Україна стоїть в розтяжці між пшеницею та IT. До того ж пшениця сильно переважає", — заявив Шевченко в одному з недавніх інтервʼю.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Харчопром

Алессандро Дзанеллі

[ + – ] Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові

Генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові

Вік: 52 роки

Кількість працівників: понад 5 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: більше 20 років

Карʼєру почав у Nestlé Friskies в Італії

Уродженця Італії Алессандро Дзанеллі на посаду гендиректора Nestlé в Україні та Молдові призначили 1 березня 2019 року. Цьому найбільшому світовому виробнику продуктів харчування і напоїв Дзанеллі присвятив 25 років життя. Під його керівництвом компанія посилює позиції на ринку України та інвестує у розвиток бізнесу. В Україні вона володіє Львівською кондитерською фабрикою "Світоч", підприємством "Волиньхолдинг" і ТОВ "Техноком".

Nestlé в Україні — соціально відповідальний бізнес. Компанія зобовʼязується до 2025 року повністю перейти на упаковку, що підлягає повторному використанню.

"Для ефективного вирішення проблеми недостатньо тільки створити інноваційну упаковку, важливо побудувати ефективну систему збору та переробки відходів на національному рівні", — говорить Дзанеллі. За його оцінками, Україна знаходиться на ранніх етапах впровадження циркулярної економіки. Тому подібне починання в компанії розглядають як тест для створення загальнонаціональної системи розширеної відповідальності виробника.

Марек Томалак

[ + – ] Марек Томалак, генеральний директор PepsiСo в Україні

Генеральний директор PepsiСo в Україні

Вік: 40 років

Кількість працівників: понад 4 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: більше 10 років

Карʼєру почав у 2005 році помічником по маркетингу Nestle Polska

Марек Томалак, уродженець Канади, який здобув освіту в Німеччині та Польщі, очолив компанію PepsiСo в Україні влітку 2019 року. Ця міжнародна корпорація виробляє в нашій країні широку лінійку продукції, серед якої соки, газовані напої, снеки, молочні продукти.

У 2020 році PepsiCo відгукнулася на виклик часу і пожертвувала більше 25 млн грн на боротьбу з COVID-19. Кошти спрямували на підтримку медпрацівників і населення.

"Ми прагнемо створювати більше посмішок у 2021 році для наших споживачів, постачальників і партнерів, зберігаючи прихильність принципам нашої програми зі сталого розвитку в сільському господарстві, переробці упаковки та ефективному виробництву. Адже це може стати хорошим стимулом для майбутнього прискорення економічного зростання", — зазначив Марек Томалак мету компанії у 2021 році.

Камран Іскандаров

[ + – ] Камран Іскандаров, генеральний директор компанії "Кока-Кола Україна"

Генеральний директор компанії "Кока-Кола Україна"

Вік: 46 років

Загальна кількість працівників: 1,5 тис. ("Кока-Кола Україна" та "Кока-Кола Беверіджиз")

Досвід роботи на керівних посадах: 16 років

Карʼєру почав у 1997 році

Пропрацювавши близько 20 років у транснаціональній корпорації "Кока-Кола" в Туреччині і Казахстані, Камран Іскандаров очолив компанію "Кока-Кола Україна" у травні 2018 року.

"Я у захваті від України як людина, а як керівник компанії я із задоволенням прийняв цей захопливий для мене виклик — працювати в Україні, коли інновації та зміни проходять не тільки в нашій компанії, але і в країні теж", — говорить Іскандаров.

У 2020 році викликом для компанії стали пандемія коронавірусу і карантин. Тоді "Кока-Кола" призупинила маркетингову та рекламну активність, зосередивши зусилля на соціальних завданнях. В Україні компанія підтримувала закриті на карантин ресторани і кафе, надавала допомогу лікарням. Не забувають тут і про екологічні ініціативи. У 2020 році в Україні завдяки зусиллям компанії зібрали і переробили 43% обсягу всієї упаковки, випущеної "Кока-Колою".

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Ритейл

Владислав Чечоткін

[ + – ] Владислав Чечоткін, засновник і співвласник компанії "Розетка"

Засновник і співвласник компанії "Розетка"

Вік: 42 роки

Кількість працівників: 4 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 16 років

Карʼєру почав у 1995 році курʼєром в службі доставки "Поні експрес"

Вʼячеслав Чечоткін — відомий і впливовий бізнесмен в українській електронній комерції. Запевняє, що бувають тижні, коли його інтернет-магазин Rozetka.ua відвідують 60% жителів України, що мають доступ до інтернету. Бізнес Чечоткіна не стоїть на місці, постійно трансформується. Спочатку з магазину побутової техніки та електроніки Rozetka.ua зросла до масштабів гіпермаркету з широким асортиментом — від одягу і взуття до продуктів харчування та алкоголю. Тепер же "Розетка" працює як маркетплейс — майданчик, зареєструватися і продавати на якому можуть інші компанії та підприємці.

Нове віяння 2020 року — розвиток офлайн-форматів. Якщо до того у Rozetka.ua було 10 магазинів і точок видачі в Києві та Одесі, то навесні 2021-го їх кількість збільшилася до 105. З них 11 відкрилися за франчайзинговою моделлю.

"Здавалося б, пандемія — не найкращий час, щоб йти в офлайн. Але я вірю, що головне, щоб покупцеві було з тобою зручно", — коментує бізнесмен.

За його словами, по франшизі в країні відкриється 1 тис. точок.

Борис Марков

[ + – ] Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор Корпорації "АТБ"

Глава ради директорів, генеральний директор Корпорації "АТБ"

Вік: 44 роки

Кількість працівників: понад 70 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: більше 22 років

Карʼєру почав з роботи в юрдепартаменті компанії "АТБ-Маркет"

У 2021 році Борис Марков отримав ступінь доктора наук. За його словами, робота над дисертацією про управління роздрібними мережами дала йому можливість систематизувати практичні знання, отримані за більше ніж 20 років в АТБ. Будівництву найбільшої в Україні за товарообігом та кількістю торгових точок мережі продуктових магазинів АТБ менеджер присвятив всю свою карʼєру.

Навесні 2021 року в мережу АТБ входило понад 1200 магазинів. Забезпечувати безперебійне постачання в умовах карантину корпорації допомагала власна логістична інфраструктура з десяти розподільних центрів з щоденним товарообігом понад 8 тис. т. Також у відповідь на виклики часу в АТБ запустили інтернет-магазин.

"За короткий період ми не тільки з нуля реалізували функціонал ресурсу, а й вивели його в повноцінний цикл. Масштабували на всі регіони присутності нашої мережі", — коментує Марков.

Сергій Бадрітдінов

[ + – ] Сергій Бадрітдінов, гендиректор мережі магазинів Intertop Ukraine

Гендиректор мережі магазинів Intertop Ukraine

Вік: 53 роки

Кількість працівників: близько 1,6 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: більше 20 років

Карʼєру почав більше 20 років тому в ритейлі

Під керівництвом Сергія Бадрітдінова Intertop, один з провідних українських роздрібних операторів у сегменті взуття, одягу і аксесуарів, проходить трансформацію з традиційного ритейлера в онлайнову fashion-платформу. Компанія активно розвиває електронну комерцію і з початку карантину у 2020 році відкрила доступ до свого онлайн-майданчика іншим продавцям і виробникам одягу і взуття. Онлайн-магазин Intertop почав розвиватися за моделлю маркетплейсу. Як зазначає Бадрітдінов, так бренди можуть оптимізувати витрати на маркетинг і поліпшити сервіс.

У вересні 2020 року компанія першою серед великих українських ритейлерів замість традиційних касових апаратів почала використовувати програмні.

"Впровадження новітніх програмних кас і перехід на зручний електронний документообіг — один з важливих кроків на шляху до діджиталізації компанії", — зазначає Бадрітдінов.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: IT

Денис Горовий

[ + – ] Денис Горовий, засновник і директор з розвитку ЕVO

Засновник і директор з розвитку ЕVO

Вік: 37 років

Кількість працівників: 910

Досвід роботи на керівних посадах: 18 років

Карʼєру розпочав у 2003 році співзасновником компанії Netbox

У 2008 році Денис Горовий з друзями створив проект, що допомагає підприємцям почати бізнес в інтернеті. Першу версію маркетплейсу Prom.ua створили всього за місяць. За 13 років портфель проектів EVO поповнився маркетплейсами Bigl.ua, IZI.ua, Kabanchik.ua, Shafa.ua, Crafta.ua. Відмінна риса кожного з них — соціальна місія. Наприклад, у "Кабанчика" — працевлаштувати 1 млн українців, у "Шафи" — усвідомлене споживання.

Під керівництвом Дениса Горового компанія вийшла на зовнішній ринок, створивши маркетплейси: в Казахстані — Satu.kz, в Білорусі — Deal.by. Головною цінністю проектів Горовий називає команду.

"Переконаний, що важлива не ідея, а прототип і команда, яка готова ідею розвивати. Велика компанія розвиває її до першої помилки, а в стартапі команда займається подоланням помилок і пошуком можливостей доти, поки є сили. Тому я б радив всім підприємцям брати приклад з підходу стартаперів", — зазначив Горовий в одному з інтервʼю.

Тарас Кицмей

[ + – ] Тарас Кицмей, засновник і член ради директорів SoftServe

Засновник і член ради директорів SoftServe

Вік: 54 роки

Кількість працівників: близько 9 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 23 роки

Карʼєру почав у 1992 році викладачем кафедри ЕОМ "Львівської політехніки"

Компанію SoftServe Тарас Кицмей заснував разом з іншими аспірантами "Львівської політехніки" У 1993 році. Сьогодні вартість SoftServe оцінюють майже в $1 млрд. Основним її клієнтським ринком Кицмей називає США. Офіси компанії відкриті в Америці, Польщі, Болгарії та інших країнах.

2020 рік став складним, адже багато клієнтів компанії зазнали збитків від карантинних обмежень, але Тарас Кицмей каже, що це не перша криза в історії SoftServe. "В кінці 1990-х була криза неплатежів. Не вистачало на зарплату співробітникам. Ми пішли на інноваційний хід: підвищили зарплати всім, але із затримкою виплати. І це дуже мотивувало людей", — розповів він в одному з інтервʼю.

Кицмей вважає, що бізнес будується для людей. "Я завжди кажу: ми в бізнесі для людей. Мені близькі слова засновника Starbucks про те, що він не займається кавовим бізнесом, обслуговуючи людей, а продає каву ДЛЯ людей", — підкреслює Тарас Кицмей.

Віталій Кармазінський

[ + – ] Віталій Кармазінський, керівний директор Luxoft Ukraine

Керівний директор Luxoft Ukraine

Вік: 46 років

Кількість працівників: 3,5 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 12 років

Карʼєру почав у компанії Microsoft

Віталій Кармазінський призначений керівним директором Luxoft Ukraine у 2019 році. До цього він більше десяти років очолював центр розробки у фінансовій лінійці компанії. Хоча управління Luxoft Ukraine дісталося Кармазінському в кризовий час, він бачить переваги в цій ситуації. "Вважаю, що ми добре пройшли кризовий період. Ми заповнили те, що у нас було на початку кризи, і пішли далі. Тому в нашій компанії зараз близько 560 вакансій. А весь ринок потребує приблизно 20 тис. нових фахівців. Це більше, ніж було до кризи", — говорить він.

У 2021 році Віталій Кармазінський очікує відновлення колишніх темпів зростання IT-сфери через відкладений попит на послуги.

"Відновлення у нас почалося десь восени минулого року. До того ж досить стрімке. Здається, клієнти вже звикли до кризи і почали реінвестувати заощадження в трансформацію. І кількість замовлень стала наростати як лавина", — зазначає топменеджер.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Автодилери

Ніна Васадзе

[ + – ] Ніна Васадзе, член наглядової ради "УкрАвто", керівниця "Фалькон-АВТО"

Член наглядової ради "УкрАвто", керівник "Фалькон-АВТО"

Вік: 36 років

Кількість працівників: 250

Досвід роботи на керівних посадах: більше 10 років

Карʼєру розпочала у фінансово-економічному департаменті "УкрАВТО"

Ніна Васадзе керує частиною сімейного бізнесу, що належить її батькові Таріелу Васадзе.

"70-80% того, що я маю, я зобовʼязана своїм батькам, зокрема батькові. Для того щоб заслужити повагу в нашій родині, потрібно працювати. Тоді, сідаючи за стіл, тебе не тільки чують, але і слухають. У цьому я переконалася, коли почала працювати. Для мене це божевільний стимул", — розповіла вона в одному з інтервʼю. Зізнається, що спочатку стикалася з забобонами, адже очолила частину сімейного бізнесу. "Наш бізнес сімейний, і про моє становище у ньому будуть завжди говорити, але, поки я працюю і даю результат, судити краще за цим показником", — відповідає вона.

Автомобільна галузь в кризу постраждала сильніше за інших. Проте бренд автомобілів KIA увійшов в число найбільш продаваних в Україні нових авто за підсумками 2020 року. Офіційний дистрибʼютор автомобілів цього бренду — очолювана Ніною Васадзе "Фалькон-АВТО".

Іван Гинянський

[ + – ] Іван Гинянський, власник компанії "Віннер Імпортс Україна"

Власник компанії "Віннер Імпортс Україна"

Вік: 78 років

Кількість працівників: 298

Досвід роботи на керівних посадах: 56 років

Карʼєру почав у автомобільному бізнесі в США у 1964 році

Іван Гинянський — один з тих керівників, які пройшли весь шлях знизу вгору по карʼєрних сходах. Кинувши навчання у виші і вирішивши заробляти гроші, він почав продавати автомобілі. "Я продавав машини, став директором, а першу фірму купив у 32 роки", — розповідає бізнесмен.

Іван Гинянський відкривав представництво в Києві, вже домігшись успіху в США. Його компанія стала офіційним імпортером бренду Ford в Україні. Сьогодні у "Віннер" понад 50 дилерських центрів, він офіційний імпортер марок Ford, Volvo, Jaguar, LandRover і Porsche. Гинянський любить повторювати, що задоволений клієнт, який одного разу купив у них автомобіль Ford, повертається через кілька років, ставши успішним менеджером, і купує авто з преміального сегмента.

"Не потрібно забувати, що в сервісі, як і при продажі автомобіля, головне — це клієнт. Автовласник, який задоволений сервісом, прийде знову купувати авто у нас. Якщо незадоволений — купить машину у конкурента", — запевняє він.

Нішіно Кейсуке

[ + – ] Нішіно Кейсуке, генеральний директор "Mitsubishi Motors в Україні"

Генеральний директор "Mitsubishi Motors в Україні"

Вік: 45 років

Карʼєру розпочав у 1998 році в Mitsubishi Corporation

Нішіно Кейсуке з Японії очолює представництво бренду Mitsubishi в Україні з 2016 року. На його думку, майбутнє — за екологічними електрокарами. Крім продажів та постпродажного сервісу величезне значення топменеджер приділяє соціальній відповідальності бізнесу. Минулого року ринок сколихнула новина про припинення запуску нових моделей в Європі. Однак Нішіно Кейсуке запевнив, що України це не торкнеться.

"Як один з ринків, що розвиваються, Україна сприятиме зростанню MMC за рахунок продажів як нинішніх, так і майбутніх моделей бренду Mitsubishi", — зазначив він.

На думку Нішіно Кейсуке, деякі українські водії не приділяють належної уваги безпеці на дорогах, тоді як безпека — саме те, що компанія Mitsubishi хотіла б привнести в Україну. Для цього бренд-амбасадор Mitsubishi стала Дарʼя Білодід, наймолодша чемпіонка світу з дзюдо.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Фармацевтика

Володимир Костюк

[ + – ] Володимир Костюк, виконавчий директор компанії "Фармак"

Виконавчий директор компанії "Фармак"

Вік: 35 років

Кількість працівників: 2,9 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 12 років

Карʼєру почав у 2008 році помічником гендиректора "Фармак"

Володимир Костюк очолив "Фармак" у 2018 році. За підсумками 2020 року компанія виконала поставлені завдання завдяки збільшенню експорту, адже український фармринок просів. Сьогодні продукція компанії поставляється у 20 країн, а частка експорту в загальному обсязі виручки перевищує 20%. Стратегічне завдання для Володимира Костюка — не зменшуючи темпів зростання, протягом пʼяти-шести років довести цей показник до 40%.

"У "Фармак" сконцентровані сучасні технології, інноваційні рішення і потужний науковий потенціал. Ми щороку інвестуємо в дослідження і наукові розробки більше $15 млн. Сьогодні в компанії працюють 150 вчених, з яких 42 кандидати наук і пʼять докторів наук. Ми проводимо дослідження наших ліків в європейських лабораторіях і наукових полігонах в США. Незважаючи на кризу, у 2020 році збільшили наш бюджет на дослідження з 350 млн до 400 млн грн", — розповідає Костюк.

Витрати на дослідження і розробки компанії у 2020 році склали 448 млн грн.

Андрій Обрізан

[ + – ] Андрій Обрізан, генеральний директор компанії "Дарниця"

Генеральний директор компанії "Дарниця"

Вік: 47 років

Кількість працівників: понад 1 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 15 років

Карʼєру почав у 1994 році

Гендиректором "Дарниці" Андрій Обрізан став взимку 2019 року. До цього він працював у провідних українських і міжнародних фармацевтичних компаніях, серед яких "Артеріум", "Біофарма", PGT Healthcare, Richter Gedeon. Під керівництвом нового гендиректора за минулий рік "Дарниця" вивела на ринок 10 нових фармакологічних брендів, а також завершила ряд біоеквівалентних досліджень своїх препаратів у Європі. Щоб підвищити стандарти підготовки документації, проведення клінічних досліджень, "Дарниця" приєдналася до The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS) — найбільшої світової організації фахівців з регулювання в медичній галузі. Пандемія COVID-19 дала серйозний поштовх для інноваційного розвитку фармацевтики, тому у 2021 році компанія планує вийти на ринки Південної Азії. В "Дарниці" вважають цей регіон таким, що зростає найшвидше, але й висококонкурентним.

Компанія продовжує співпрацювати з європейськими виробниками.

Олівер Гірліхс

[ + – ] Олівер Гірліхс, генеральний і фінансовий директор компанії "Bayer Україна"

Генеральний і фінансовий директор компанії "Bayer Україна"

Вік: 52 роки

Кількість працівників: близько 700

Досвід роботи на керівних посадах: 23 роки

Карʼєру почав у 1991 році в Bayer у Німеччині

Олівер Гірліхс очолив український підрозділ Bayer менше року тому. Раніше він очолював Bayer у Західній та Центральній Африці. Гірліхс працює в компанії протягом всієї своєї карʼєри, почавши з відділу закупівель у Німеччині. Минулий рік для Bayer був успішним, адже коронакриза найменше торкнулася аграрного спрямування, яке крім фарми активно розвиває компанія. Медичний блок також продовжує динамічно розвиватися. Бестселером продажів у компанії називають препарат "Ксарелто", який призначають пацієнтам з COVID-19.

Олівер Гірліхс продовжив розпочаті раніше соціальні проекти компанії. Наприклад, незважаючи на карантинні обмеження, Bayer запросила на практику студентів у межах освітнього проекту "Агрокебети", а також проводить конкурс на отримання гранту для соціального проекту. За останні шість років компанія видала 24 таких гранти.

Рейтинг кращих топменеджерів України 2021: Телеком

Ольга Устинова

[ + – ] Ольга Устинова, генеральний директор компанії "Vodafone Україна"

Генеральний директор компанії "Vodafone Україна"

Вік: 47 років

Кількість працівників: 2,4 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 20 років

Карʼєру розпочала у 1995 році

Ольга Устинова пʼятий рік керує "Vodafone Україна". У 2020-му компанія наростила виручку до понад 18 млрд грн (у 2019-му — 16 млрд грн), а прибуток після оподаткування досяг 1,2 млрд грн.

"У 2020 році приділили особливу увагу боротьбі з цифровим розривом в країні та забезпеченням рівного доступу до сучасних технологій і цифрових послуг для всіх. Сьогодні ми фокусуємося не тільки на впровадженні нових технологій, але і на тому, як ці технології впливатимуть на людей, на навколишнє середовище, на подолання труднощів, з якими стикається вся планета", — зазначає Ольга Устинова. Сьогодні послугами Vodafone користуються 19 млн клієнтів. У 2020 році кількість контрактних підключень зросла на 18%, а у розвиток мережі інвестували 3,8 млрд грн, в 1,5 рази збільшивши за рік кількість базових станцій.

Vodafone продовжує лідирувати в будівництві 4G-покриття в діапазоні LTE900. У I кварталі 2021 року компанія вклала 895 млн грн у розвиток мережі швидкісного інтернету. Також оператор збільшив доступність швидкісного інтернету. На кінець I кварталу 2021 року 81% українців може користуватися 4G в мережі Vodafone.

Олександр Комаров

[ + – ] Олександр Комаров, президент компанії "Київстар"

Президент компанії "Київстар"

Вік: 48 років

Кількість працівників: понад 4 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: 20 років

Карʼєру розпочав у 1994 році в київському Науково-дослідному центрі військового інституту управління та звʼязку

Олександр Комаров керує компанією "Київстар" з 2018 року. У 2020-му компанія збільшила дохід на 12,4%, до 21,16 млрд грн, а чистий прибуток — на 15,72%, до 10,37 млрд грн. Підсумком 2020 року також ще стало збільшення території доступу до 4G — користуватися новими мобільними технологіями в мережі оператора може 87% населення.

"У 2020 році ми інвестували майже 5 млрд грн у розвиток 4G. Доступ до нових технологій отримали жителі невеликих населених пунктів. Ми запустили низку інновацій, щоб абоненти могли спілкуватися і працювати під час локдауну. У 2021-му сфокусуємось на розвитку нових напрямків бізнесу, щоб створювати більше можливостей для абонентів", — зазначає Олександр Комаров. У 2020 році "Київстар" впровадила продукти на основі Big Data, хмарних рішень, Microsoft Azure Stack, а для стартап-компаній запустила платформу Open API.

Михайло Шелемба

[ + – ] Михайло Шелемба, генеральний директор компанії "Датагруп"

Генеральний директор компанії "Датагруп"

Вік: 34 роки

Кількість працівників: 1,7 тис.

Досвід роботи на керівних посадах: більше 10 років

Карʼєру почав у 2007 році старшим кредитним аналітиком в Піреус Банку

Провайдер "Датагруп" впевнено розвивається під управлінням Михайла Шелемби. В кінці 2020 року було оголошено про покупку компанією 100% ГК Volia.

"Злиття "Датагруп" і Volia дозволить нам створити операційну синергію, інвестувати в модернізацію наших мереж, продовжувати надавати високоякісні послуги нашим клієнтам і відкриє більше можливостей для наших співробітників. Сподіваємося, що ця угода дозволить залучити інвестиції в інфраструктуру України", — прокоментував угоду Михайло Шелемба. За його словами, "Датагруп" демонструє одні з найвищих темпів зростання на вітчизняному ринку телекомпослуг. "Надалі ми продовжимо інвестувати в мережу, реалізовувати наші амбітні плани з розширення та модернізації інфраструктури компанії, поліпшення сервісу для наших клієнтів і майбутнього зростання бізнесу "Датагруп", — зазначив топ-менеджер.

У квітні 2021 року компанія отримала кредит на суму $ 65 млн від ЄБРР. За словами Шелемби, кошти підуть на фінансування операції з придбання Volia.