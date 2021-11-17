Талантам платять більше. Рейтинг найкращих роботодавців України 2021

Поступове відновлення економіки активізувало ринок праці. Між роботодавцями зростає конкуренція за найкращих фахівців. Це грає на руку тим, хто хоче працевлаштуватись або змінити місце роботи.

Цьогоріч багато компаній активно шукають фахівців із прицілом на розвиток бізнесу, а зарплати впевнено зростають. Проте проблема безробіття в країні нікуди не поділася — економіка все ще не може надати доходи всім.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Рейтинг кращих роботодавців 2021 року й економічна ситуація в Україні

Другий рік пандемії коронавірусу виявився не таким болісним для економіки, як 2020-й. За даними Мінекономіки, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками січня-серпня 2021 року прискорилося до 2,9% порівняно з 2,1% за підсумками січня-липня. Минулого року за перші вісім місяців ВВП упав на 5,7%.

"Наявне відновне зростання не дозволяє говорити про повноцінне посткризове оздоровлення економіки, для цього необхідно більше часу. Крім того, внутрішнє відновлення економіки знаходиться під впливом глобальних змін і ризиків", — зазначають у міністерстві. І хоча 2021 рік навряд чи можна вважати проривом економіки, що розвивається, позитивні тренди все ж таки є. Вони проявляються не тільки в зростанні обсягів виробництва в багатьох галузях, а й у ситуації із заробітними платами, які зростають на тлі інфляції та через дефіцит фахівців.

Офіційна статистика тенденцію до зростання доходів громадян підтверджує. За даними Держстату, реальна заробітна плата у вересні 2021 року порівняно з вереснем 2020 року зросла на 6,9%, а щодо серпня поточного року — на 0,5%. Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у вересні у річному вимірі зросла на 18,7% — до 14,2 тис. грн. Найбільше це зростання помітне у таких галузях, як громадське харчування, інформаційні технології та телекомунікації, сільське господарство, освіта, торгівля. Пожвавлення зростання спостерігається також у промисловості, фінансах, будівництві.

Зростання зарплат — ознака дефіциту фахівців. Йдеться в цьому випадку найчастіше про білих комірців, фахівців із вищою освітою і професійним досвідом не менше п'яти-восьми років. Проте, шукають і некваліфікований персонал. Загалом попит на співробітників зростає високими темпами. Наприклад, у базі вакансій порталу work.ua у грудні минулого року було 56,3 тис. пропозицій, а на початку листопада нинішнього — понад 100,2 тис. Зросла і кількість резюме, оскільки більшість фахівців надихнулися ринком, що зростає, і шукають кращого місця.

Роботодавцям же потрібні не лише універсальні солдати, які виконують обов'язки кількох фахівців, а й талановиті співробітники, здатні стати частиною команди та показувати результати. Таким готові платити зарплату вищу за середню на ринку, а також пропонують хороший соціальний пакет. Час роботодавця минає, настає час претендента, який знає, вміє і може своїми компетенціями підвищити рівень стійкості та прибутковості компанії.

Хто складав Рейтинг найкращих роботодавців України 2021 року. Експерти Фокусу:

Тетяна Пашкіна, HR-фахівчиня;

HR-фахівчиня; Галина Морозова, старша консультантка компанії Hudson Ukraine;

старша консультантка компанії Hudson Ukraine; Євгенія Склярець, кар'єрна тренерка та консультантка;

кар'єрна тренерка та консультантка; Катерина Заславська, кар'єрна консультантка Happy Monday;

кар'єрна консультантка Happy Monday; Жанна Капіца, засновниця та CEO компанії 4Team;

засновниця та CEO компанії 4Team; Уляна Мороховська, керівниця офісу EMA Partners International Ukraine;

керівниця офісу EMA Partners International Ukraine; Ірина Біло, менеджерка з персоналу Carlsberg Ukraine;

менеджерка з персоналу Carlsberg Ukraine; Антон Кобилянський, PR-фахівець Luxoft;

PR-фахівець Luxoft; Домініка Іванова-Бекар, HR-консультантка;

HR-консультантка; Максим Розгон, керівний партнер консалтингової компанії Osoba;

керівний партнер консалтингової компанії Osoba; Анастасія Шевченко, гендиректорка та партнерка компанії Lugera Ukraine (раніше — Adecco Ukraine);

гендиректорка та партнерка компанії Lugera Ukraine (раніше — Adecco Ukraine); Оксана Немер, HR-фахівчиня;

HR-фахівчиня; Катерина Скібська, виконавча директорка Dopomoga Group.

Наша методика: як було складено Рейтинг найкращих роботодавців

У 2021 році Фокус виділив 13 галузей, що становлять, на нашу думку, основу економіки України. Далі в межах кожної галузі ми відібрали від п'яти до восьми великих гравців — компаній, які мають всеукраїнське охоплення та де працевлаштовано від 400 і більше людей. Список із 71 компанії ми розіслали провідним експертам у сфері працевлаштування, бізнесу та підбору персоналу для оцінки компаній. У межах опитування ми просили експертів привласнити кожній компанії бали від 1 до 10, де 1–2 — негативна репутація компанії як роботодавця, а 9–10 — чудова репутація, претенденти прагнуть працювати в цій компанії.

Ми також просили звертати увагу на такі показники, як офіційне працевлаштування, середній рівень заробітної плати, можливості для кар'єрного зростання, наявність тренінгів і навчання, програм стажувань для студентів, співпраця з вишами, відгуки працівників щодо задоволеності роботою у конкретній компанії.

Унаслідок опитування підсумкові бали за кожне підприємство перетворені на середній арифметичний бал, а потім компанії ранговані в межах кожної галузі від найвищого бала до найнижчого. У підсумковому рейтингу роботодавців 39 компаній — лідерів у кожній галузі.

Найкращі роботодавці України 2021. Ритейл

[ + – ] За даними Держстату, середня зарплата у галузі — 13,7 тис. грн Фото: Getty Images

У ритейлі через пандемію коронавірусу 2020 року спостерігалися масштабні скорочення персоналу. Онлайн-торгівля дозволила компаніям і ФОП залишитися на плаву, проте кількість задіяних у галузі людей зменшилася. Тільки за офіційними даними, у 2020 році порівняно з 2019-м у галузі скоротили персонал на 4% — це 152 тис. осіб, проте з урахуванням неформально працевлаштованих може йтися про скорочення 10–15%. У 2021 році завдяки карантинним послабленням і зростанню купівельної спроможності роздрібний товарообіг підприємств за дев'ять місяців зріс на 12,3% — до 746,9 млрд грн. На ринку праці магазини та ресторани активно набирають персонал, особливо в обласних центрах і містах-мільйонниках. Продавцям у Києві пропонують зарплату приблизно 9–20 тис. грн, у регіонах — 7–15 тис. грн. За даними Держстату, середня зарплата у галузі — 13,7 тис. грн, за вісім місяців 2021 року вона зросла на 15%.

Середня зарплата в галузі: по Україні 13,7 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 19,1 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

Сільпо

У мережі супермаркетів "Сільпо", яка охоплює усі регіони України, працевлаштовано майже 30 тис. осіб. Щоб їм було комфортно працювати, компанія щорічно проводить опитування співробітників, за результатами яких впроваджує зміни.

У листопаді 2021 року тут відкрито понад 500 вакансій. Претендентів залучають гнучким графіком роботи, можливістю часткової зайнятості, знижками на власну кулінарію, випічку та напої, а також мотиваційними програмами та конкурсами. Співробітникам доступний розвиток кар'єри та перегляд рівня оплати праці.

Comfy

У головному офісі та 85 магазинах ритейлера побутової техніки й електроніки Comfy працюють 3,5 тис. осіб. Варто зазначити, що приблизно 70% менеджерів компанії розпочинали кар'єру в магазинах або call-центрі Comfy. Їхньому кар'єрному зростанню сприяли HR-програми для всіх категорій персоналу.

У листопаді 2021-го в Comfy відкрито понад 200 вакансій. Новим співробітникам пропонують зрозумілі інструменти планування кар'єри від позиції стажист-продавець до директора магазину. Причому, як стверджують у Comfy, пройти цей шлях можна за рік.

Novus

У мережі супермаркетів Novus, яка працює у Києві й області, працевлаштовано 4,5 тис. співробітників і відкрито майже 200 вакансій. Претендентам тут пропонують навчання, тренінги, ознайомчі екскурсії, обіди за рахунок компанії, а іногороднім — допомогу із житлом.

У компанії готові працевлаштовувати претендентів без досвіду роботи, зокрема студентів, і наголошують на створенні можливостей для зростання. Прикладом може бути гендиректор мережі, який розпочинав кар'єру з посади директора магазину. Загалом у 2020 році 58% адміністративних посад зайняли вирощені всередині компанії кандидати.

Найкращі роботодавці України 2021. Виробництво алкоголю

[ + – ] За даними "Укрсадвинпрому", попит на вино в Україні скоротився вдвічі Фото: Getty Images

Виробники алкогольних напоїв, незважаючи на не найпростіші часи, не падають духом, хоча в 2020 році виробництво пива просіло на 0,4% порівняно з 2019-м — до 179,7 млн дал (за даними "Укрпива"). У 2020 році пандемія не найкраще позначилася і на ринку вина. За даними "Укрсадвинпрому", попит на нього в Україні скоротився вдвічі. Додає клопоту алкогольним компаніям і виробникам держрегулювання, адже Мінекономіки встановлює мінімальні відпускні оптові та роздрібні ціни на алкогольні напої. У Мінекономіки повідомляють, що підвищать мінімальну ціну на горілку на 8,3%, на віскі, ром і джин — на 8,4%, на вина, вермути та сидр — від 8,2% до 34,2%. З урахуванням інфляції, підвищення мінімальної ціни виглядає логічним кроком.

Середня зарплата в галузі: по Україні 12,4 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 18,0 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

AB Inbev Efes Україна

В Україні компанія AB InBev Efes варить пиво на заводах Чернігова, Харкова та Миколаєва. Підприємство створили у 2018 році після злиття бізнесів бельгійської AB InBev та турецької Anadolu Efes у Росії та Україні.

У листопаді 2021 року компанія відкрила десятки вакансій по всій країні. Претендентам обіцяють бонуси до зарплати, доплати за харчування, медстрахування тощо. AB InBev Efes відома HR-ініціативами, спрямованими на навчання та розвиток персоналу. У період пандемії пріоритетом стала діджиталізація бізнес-процесів і безпека. У 2021 році на підприємстві організували вакцинацію від коронавірусу.

Детальніше від AB InBev Efes Україна

Carlsberg Ukraine

Carlsberg Ukraine входить до складу Carlsberg Group, одного з провідних світових виробників пива. В Україні на заводах компанії у Запоріжжі, Києві та Львові працюють понад 1 350 осіб.

Співробітникам пропонуються навчання, тренінги, семінари, щомісячне преміювання, медстрахування. У 2020-му в Carlsberg Ukraine впровадили політику щодо особистісного розмаїття та індивідуальних особливостей. Йдеться про рівні можливості для кар'єрного зростання незалежно від соціальних характеристик. Сьогодні у компанії працюють співробітники від 21 до 70 років, 4% штату — люди з інвалідністю.

Детальніше від Carlsberg Ukraine

Global Spirits

Global Spirits виробляє міцний алкоголь та вино на ЛГЗ "Хортиця" та Одеському коньячному заводі. Тут працевлаштовано понад 5 тис. осіб.

Засновник Global Spirits, відомий бізнесмен і ютуб-блогер Євген Черняк, прославився колись тим, що розігнав у своїй компанії HR-відділ. На думку Черняка, власник має самостійно набирати персонал. При цьому він рекомендує звертати увагу на людські якості, а решті, каже, можна навчити. У жовтні 2021-го у своєму профілі у Facebook Черняк повідомив, що шукає команду для розширення бізнесу в Польщі.

Найкращі роботодавці України 2021. Нафта та газ

[ + – ] У нафтогазовому секторі країни — одна з найвищих зарплат Фото: Getty Images

Видобуванням нафти та газу в країні займаються як державний "Нафтогаз", так і приватні компанії: ДТЕК, "Гео Альянс", Полтавська газонафтова компанія, "Укрнафтобуріння", Burisma. У 2020 році обсяг видобутку газу знизився на 0,5 млрд куб. м — до 20,2 млрд куб. м, нафти в країні видобули 1,5 млн т, що на 0,1 млн т нижче за показник 2019 року. Зниження обсягів пов'язані з пандемією коронавірусу, яка вплинула на приплив інвестицій у галузь. Загалом, за даними "Нафтогазу", щоб суттєво збільшити газовидобуток за рахунок освоєння нових акваторій Чорного моря, необхідні $20 млрд протягом наступних 10 років. У нафтогазовому секторі країни — одна з найвищих зарплат: 20–60 тис. грн у середній ланці та понад 200 тис. грн у керівній. За даними Держстату, середня зарплата у галузі за вісім місяців 2021 року зросла на 9% — до 19,4 тис. грн.

Середня зарплата в галузі: по Україні 19,4 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 43,1 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

ДТЕК Нафтогаз

"ДТЕК Нафтогаз" — найбільша приватна газовидобувна компанія України. До її структури входять підприємства "Нафтогазвидобування" та "Нафтогазрозробка". Ці компанії ведуть розвідку та видобуток газу в Полтавській та Харківській областях.

Робота в "ДТЕК Нафтогаз" для всіх співробітників передбачає постійне навчання та підвищення кваліфікації у корпоративному університеті Academy DTEK. Керівництво компанії підтримує діалог із колективом, проводячи HR-дні (зустріч зі співробітниками на робочих місцях), соцопитування тощо. Персоналу доступне добровільне медичне страхування.

Geo Alliance Group

Газодобувна компанія Geo Alliance Group — один із провідних гравців на ринку газу та газового конденсату, найбільший виробник зрідженого газу в Україні серед приватних підприємств. В офісах компанії у Києві та Полтаві, а також на промислових підприємствах, які освоюють газові та нафтові родовища Дніпровсько-Донецького басейну, працюють 210 фахівців.

Люди — одна з головних цінностей компанії. Для працівників підприємства регулярно проводять тренінги, семінари, присвячені охороні праці та реагуванню на надзвичайні ситуації.

Регіональна газова компанія — РГК

Під брендом Регіональної газової компанії (РГК) в Україні працюють 20 операторів газорозподільних мереж у більшості областей України. Штат компанії у масштабах країни налічує 38 тис. осіб. Усі підконтрольні РГК оператори охоплені системою навчання та розвитку персоналу "РГК Освітній простір". У мережі навчальних центрів компанії відбуваються теоретичні та практичні заняття у межах 30 освітніх програм.

У головному офісі РГК у Києві працюють понад 300 осіб. Компанія пропонує офіційне працевлаштування та комбінований графік роботи: 30% часу в офісі, 70% — дистанційно.

Найкращі роботодавці України 2021. Фармацевтика

[ + – ] Фарма посідає одну з лідерських позицій щодо продуктивності: на одного працівника припадає приблизно 1,4 млн грн ВВП країни Фото: Getty Images

У фармацевтичному виробництві за січень — серпень зарплата зросла на 17% до середнього рівня 25 тис. грн. У галузі спостерігається тенденція зростання. Так, у вересні, згідно з даними Держстату, виробництво фармпрепаратів зросло на 68,1% порівняно із серпнем. Хоча загальні показники за дев'ять місяців 2021 року говорять про спад, за даними того ж таки Держстату, за цей період (виробництво) скоротилося на 3,8% порівняно із січнем — вереснем 2020-го. З іншого боку, галузь залишається серед лідерів з інвестицій у виробництво. А на хвилі пандемії COVID-19 компанії спрямували мільйонні кошти на розробку ліків із подальшим запуском їх у виробництво. Фармгалузь — один із лідерів також і за рівнем зарплати в країні. За даними компанії Top Lead, фарма посідає одну з лідерських позицій і за продуктивністю: на одного працівника припадає приблизно 1,4 млн грн ВВП країни.

Середня зарплата в галузі: по Україні 25,0 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 26,0 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

Байєр

"Байєр" в Україні є частиною глобального концерну Bayer AG зі штаб-квартирою в Німеччині. В Україні компанія розпочала роботу в 1992 році, зараз тут працює майже 700 співробітників. Є програма стажування для студентів і молодих фахівців із можливістю подальшого працевлаштування. Розвивати лідерські компетенції та здобувати потрібний практичний досвід допомагають тренінги в університеті Bayer Academy. Підприємство надає можливості для кар'єрного зростання, пропонуючи співробітникам доступ до своєї бази вакансій по всьому світу.

Тева Україна

Компанія "Тева Україна" — один із лідерів фармринку. Портфоліо Teva налічує понад 600 генеричних та оригінальних препаратів. В Україні компанія працює вже 24 роки та об'єднує понад 400 співробітників. Здобувачам пропонують офіційне працевлаштування, медстрахування, оплату мобільного зв'язку та харчування, а деяким фахівцям — фірмове авто. Політика Teva Pharmaceuticals передбачає надання рівних можливостей працевлаштування незалежно від віку, раси, віросповідання, кольору шкіри, статі. У листопаді компанія відкрила сім вакансій: п'ять у Києві та дві — у регіонах.

Артеріум

Фармкорпорація "Артеріум" — серед лідерів виробництва лікарських препаратів в Україні. У компанії працює понад три тисячі осіб. Щорічно співробітники проходять оцінку результатів діяльності й отримують індивідуальний план розвитку та навчання. Також працює корпоративний університет, де проводять тренінги. У листопаді на сайтах із працевлаштування з'явилося понад 50 вакансій компанії — у Києві й інших містах України. Претендентам "Артеріум" пропонує офіційне оформлення, конкурентну зарплату, премії за результатами роботи, 27 днів відпустки та медстрахування.

Найкращі роботодавці України 2021. Фінанси

[ + – ] Банки роблять акцент на діджиталізацію та активно шукають IT-фахівців Фото: Getty Images

Банки у 2021 році працюють прибутково. За даними НБУ, за січень — вересень прибуток сектора досяг 51,4 млрд грн, причому збиткові лише сім із 71-го, що працюють на ринку. Це не могло не вплинути на політику установ щодо персоналу — багато хто в 2021 році підвищили зарплати, поповнюють штат новими фахівцями. До того ж кількість відділень скорочується. За даними НБУ, на початок жовтня в Україні налічувалося 6,7 тис. банківських відділень, за дев'ять місяців 2021 року їхня кількість скоротилася на 5,2% (мінус 371 відділення). Як і в 2020 році, банки роблять акцент на діджиталізацію. Тому вони активно шукають IT-фахівців. У топі вакансій також бухгалтери, касири, економісти та менеджери з продуктів. За даними Держстату, за січень-серпень 2021 року середня зарплата в українському фінсекторі впала на 2,3% — до 23,5 тис. грн.

Середня зарплата в галузі: по Україні 23,5 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 29,1 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

Райффайзен Банк

Один із найбільших в Україні банків — Райффайзен Банк — входить до міжнародної банківської групи "Райффайзен". У 450 відділеннях української "дочки" австрійського банку працюють понад шість тисяч фахівців.

У листопаді 2021 року фінустанова відкрила понад 100 вакансій у різних регіонах — як для банківських працівників, так і для програмістів. Претендентів залучають перспективою професійного та кар'єрного зростання, можливістю обміну досвідом із закордонними колегами з банків групи "Райффайзен" в інших країнах, преміями та бонусами до зарплати, медичним страхуванням, тренажерним залом, курсами англійської мови, тренінгами.

Укрсиббанк

Понад п'ять тисяч фахівців із різних регіонів України працевлаштовано в УкрСиббанку. 60% його акцій належать одній з найбільших міжнародних фінансових груп — BNP Paribas, а 40% — ЄБРР.

Про можливості кар'єрного зростання у цій фінустанові свідчить те, що 92% менеджерських позицій заповнюються за рахунок внутрішніх кандидатів. Для підготовки керівників діє "Школа менеджерів", проводяться тренінги, бізнес-ігри. У листопаді 2021 року банк відкрив понад 170 вакансій. Претендентам обіцяють медичне страхування та бонуси за результатами роботи.

Укргазбанк

Укргазбанк — один із найбільших в Україні банків, майже 95% акцій якого належать державі. У фокусі цієї фінустанови — екологія та фінансування екопроєктів. Понад 4,3 тис. співробітників працюють у 250 відділеннях по всій країні. Понад 70 вакансій у різних регіонах відкрив Укргазбанк для банківських працівників у листопаді 2021 року. Претендентам обіцяють навчання, медичне страхування, перегляд винагороди кожні півроку, можливість віддаленої роботи для деяких фахівців, матеріальну допомогу в складних життєвих ситуаціях.

Найкращі роботодавці України 2021. Промисловість та виробництво

[ + – ] У промисловості працюють 2,35 млн осіб Фото: Getty Images

У промисловості України в 2021 році триває криза, хоча порівняно зі спадом 2020-го є непогана динаміка. За даними Держстату, за дев'ять місяців 2021 року промислове виробництво зросло на 1,4% (у 2020-му за цей же період скоротилося на 7%). Помітніші позитивні тренди в деяких секторах. Наприклад, у металургії за січень — вересень зазначено зростання на 6,9%, у виробництві електроустаткування — на 28,4%, у переробній промисловості — на 1,6%. Виробництво тютюнових виробів скоротилося на 11,2%. У промисловості трудяться 2,35 млн осіб, що становить, згідно з даними Держстату, 14,8% від кількості всіх зайнятих громадян. Середня зарплата у галузі в серпні 2021 року становила 15 тис. грн, що на 12,6% вище, ніж у січні 2020-го.

Середня зарплата в галузі: по Україні 15,0 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 20,9 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

Philip Morris Україна

На фабриці у Харкові та в головному офісі тютюнової компанії "Philip Morris Україна" працюють майже 800 осіб. У листопаді 2021 року було відкрито понад 20 вакансій. Претендентів чекає співбесіда, тестування професійних якостей і здібностей.

Для штатних співробітників діють програми професійного розвитку, проводяться тренінги та воркшопи, що сприяє кар'єрному зростанню. Усім працівникам доступне медстрахування, зокрема покриття критичних захворювань за кордоном, а також компенсація обідів, занять спортом і відпочинку.

JTI Україна

"JTI Україна" — частина глобальної компанії Japan Tobacco International (JTI). На фабриці у Кременчуці, у центральному та регіональному офісах "JTI Україна" приблизно 900 співробітників. Як показало анкетування, 92% з них готові рекомендувати працевлаштування у компанії друзям і близьким.

Персонал "JTI Україна" забезпечений медичним страхуванням, має можливість брати участь у тренінгах і програмах навчання. Співробітникам відшкодовують витрати на спорт, а тим, у кого народилися діти, надають 20 тижнів оплачуваної відпустки.

Інтерпайп

Корпорація "Інтерпайп" об'єднує п'ять промислових підприємств у Дніпропетровській області (Інтерпайп НМТЗ, Інтерпайп НікоТьюб, Інтерпайп НТЗ, Інтерпайп Сталь, Інтерпайп Втормет), а також торгові компанії, складську мережу тощо.

В "Інтерпайпі" працює майже 11 тис. осіб, у листопаді 2021 року відкрито майже 150 вакансій. Співробітникам, залежно від позиції, пропонуються медичне страхування, доставка до місця роботи, додаткові дні відпустки за роки стажу, дотації на харчування та інші опції. Для розвитку персоналу всіх підприємств компанії діє навчальний центр uPipe.

Детальніше від Інтерпайп

Найкращі роботодавці України 2021. Енергетика

[ + – ] За вісім місяців 2021 року середня зарплата у секторі зросла на 6% Фото: Getty Images

В енергетиці відбуваються складні процеси, пов'язані з кризовим станом енергомереж, незбалансованістю, а також недозапуском енергоринку, який так і не запрацював за два роки на повну силу, незважаючи на Закон "Про ринок електричної енергії". Частка ВДЕ (вітрових і сонячних станцій) у загальному обсязі виробництва електроенергії, за даними Міненерго, досягла 8,3% (за січень — серпень 2021-го). Багато виробників скаржаться на занижені ціни на електроенергію, що відпускаються ними на ринок, а зелена генерація продовжує випрошувати оплату за зеленим тарифом — борг перед ВДЕ становить майже 14 млрд грн. Але фахівці сектору роботодавцями не скривджені — компанії старанно підвищують зарплати, а за вісім місяців 2021 року середня зарплата у секторі зросла на 6% — до 19,2 тис. грн.

Середня зарплата в галузі: по Україні 19,2 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 27,9 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

ДТЕК Енерго

У структурі енергетичного холдингу ДТЕК компанія "ДТЕК Енерго" відповідає за видобуток вугілля на 13 шахтах і генерацію електроенергії на восьми теплоелектростанціях. У "ДТЕК Енерго" зайнято майже 37 тис. співробітників.

Один із головних пріоритетів компанії — зниження рівня травматизму на виробництві. Інвестиції у підвищення безпеки праці за останні три роки становили понад 1,6 млрд грн. ДТЕК також вкладає кошти у розвиток персоналу. Заснований у 2010 році корпоративний університет Academy DTEK є освітньою платформою для всіх компаній групи.

НАЕК "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" — оператор усіх чинних в Україні АЕС, частка виробництва яких у загальній структурі виробітку електроенергії перевищує 50%. На цьому держпідприємстві працевлаштовано понад 34 тис. осіб. Приблизно 90% персоналу працює безпосередньо на АЕС.

У компанії фокусуються на залученні та професійній підготовці молоді. Наприклад, на Запорізькій АЕС 23% персоналу молодше 35 років. Із січня до серпня 2021 року там працевлаштували 288 молодих фахівців. Договори з вишами передбачають заохочувальну стипендію від "Енергоатому", практику на АЕС та гарантоване працевлаштування.

Центренерго

До складу державної енергогенерувальної компанії "Центренерго" входять Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС, а також ремонтне підприємство "Ременерго". Штат компанії перевищує 6 тис. осіб. Із них 56% задіяно в експлуатаційній сфері, 44% — у ремонтній.

На підприємствах приділяють увагу навчанню персоналу. Зокрема, на Вуглегірській ТЕС діє пункт тренажерної підготовки персоналу, а на Зміївській ТЕС — навчальний комплекс. Співробітники беруть участь у семінарах, проходять короткострокові курси у галузевих установах. Працівникам надається соціальний пакет.

Найкращі роботодавці України 2021. Агросектор

[ + – ] Незважаючи на складнощі з робочими руками, галузь знаходиться на підйомі Фото: Getty Images

В агрогалузі зарплати залишаються невисокими. За даними Держстату, за січень-серпень середня зарплата тут зросла на 28% — до 12,2 тис. грн. Тим часом тих, хто працює в галузі, все менше: за 2020 рік скоротили 9,6% осіб — до 2,7 млн (дані Держстату). Агрогалузь — одна з тих, які активно втрачають співробітників через їхній відтік за кордон. Незважаючи на пандемію, країни ЄС з радістю відкривають робочі візи українцям, які готові працювати в полях і садах єврозони, де їхній заробіток становить 25 тис. грн (в еквіваленті) і вище. Однак, незважаючи на складнощі з персоналом, галузь знаходиться на підйомі. У Мінагро прогнозують у 2021 році 100 млн т урожаю зернових та олійних. А з початку 2021/2022 маркетингового року та станом на 27 жовтня країна експортувала 18,2 млн т зернових та зернобобових, що на 2,7 млн т більше, ніж у 2020-му.

Середня зарплата в галузі: по Україні 12,2 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 12,6 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

Кернел

Компанія з 11-тисячним трудовим колективом постійно залучає нових співробітників, активно бере на стажування студентів завдяки проєкту "Кернел шанс". Зараз у компанії відкрито 126 вакансій — у різних регіонах України шукають агрономів, слюсарів, інженерів і машиністів. Співробітники можуть розраховувати на гідну заробітну плату з урахуванням бонусів, компенсаційний пакет, матеріальну допомогу та можливість отримати кредит від компанії. Не зайняті на виробництві можуть розраховувати на гнучкий графік — 50% часу можна працювати віддалено.

МХП

В агроіндустріальному холдингу "Миронівський хлібопродукт" (МХП) понад 28 тис. працівників. Приблизно чверть їх старше 50 років. Активно розвивається програма "МХП Старт", у межах якої студенти аграрних спеціальностей можуть спробувати свої сили, записавшись на стажування чи практику. Молодим фахівцям надають безкоштовне житло, харчування, сплачують стипендію. Найкращим дістається постійна робота в МХП. Для співробітників в офісі МХП працюють медичний і стоматологічний кабінети, а також кабінет корпоративного психолога. Тут є спортзал і навіть свій бар.

Астарта

В агрохолдингу працюють понад 5 тис. осіб. Наразі відкрито 318 вакансій. Для співробітників компанія, крім фінансових стимулів, пропонує широкий соцпакет. Зокрема, додаткові дні відпустки, медстрахування, відпочинок для дітей співробітників, що частково оплачується, у дитячому оздоровчому таборі. Підприємство заохочує розвиток і внутрішню ініціативу, надаючи премії тим, хто вносить ідеї для оптимізації та покращення виробництва. Також тут запроваджено програму стажування молодих фахівців, програми наставництва та "Програму внутрішніх експертів".

Найкращі роботодавці України 2021. Харчопром

[ + – ] За дев'ять місяців 2021 року виробництво продуктів у країні впало на 11,1% Фото: Getty Images

У виробників продуктів харчування у 2021 році своє лихо. Не карантин чи пандемія, а зростання собівартості продукції у зв'язку з різким стрибком ціни на газ. Впливає і ринок нафтопродуктів, де в 2021-му теж зростають ціни. Унаслідок нарощувати обсяги виробництва й отримувати пристойний прибуток можуть не всі. За даними Держстату, за дев'ять місяців 2021 року виробництво продуктів у країні впало на 11,1% порівняно з таким самим періодом 2020-го. Причому помітно скоротилося виробництво соняшникової олії (-28,4%), молочних продуктів (-7,3%), круп і борошна (-15,1%). Але є компанії, які успішно збільшують випуск продукції. Зокрема, на 2,2% за січень — вересень 2021 року порівняно з тим же періодом 2020 року виросло виробництво м'яса, на 2% — шоколаду та кондитерських виробів, а безперечним лідером галузі став цукор, виробництво якого зросло на 128,4%.

Середня зарплата в галузі: по Україні 12,4 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 18,0 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

Coca-Cola

Завод із виробництва безалкогольних напоїв Coca-Cola розташований неподалік Києва. Загалом у головному офісі компанії та її регіональних підрозділах працюють приблизно 1,5 тис. осіб. Підприємство надає співробітникам значний соціальний пакет: медичне страхування та страхування життя, знижки на оплату спортзалу та занять з тренером, оплату транспорту та часткову оплату харчування. Крім того, співробітники можуть розраховувати на три додаткові оплачувані дні відпустки у зв'язку з особливими сімейними обставинами та матеріальну допомогу.

Детальніше від Соса-Соla

Nestlé

Компанія Nestlé просуває в Україні бренди Nescafé, "Світоч", "Торчин" та інші. На трьох українських заводах і в офісах працюють 5,5 тис. співробітників. Компанія постійно шукає нові кадри. Зокрема, наразі відкрито понад 76 вакансій. Українські фахівці надають бухгалтерські послуги, займаються моніторингом соцмереж і здійснюють техпідтримку споживачів у більш ніж 70 країнах присутності компанії. Співробітники компанії, крім медстрахування та страхування життя, можуть розраховувати на гнучкий робочий графік, щорічний перегляд зарплати, додаткову відпустку.

PepsiСo

Компанія PepsiСo — один із лідерів українського ринку продуктів харчування і напоїв, представлена компаніями "Сандора" та "Вімм-Білль-Дан Україна". В українському підрозділі приблизно 4 тис. співробітників, розширення штату продовжується. Наразі відкрито 32 вакансії в Миколаєві, Києві, Львові та Полтаві. Своїм співробітникам PepsiСo пропонує гнучкий графік роботи та конкурентну заробітну плату із системою надбавок і премій. У соціальний пакет входять страхування та матеріальна допомога. У компанії впроваджено систему безперервного навчання та коучингу, націлену на розвиток потенціалу кожного співробітника.

Найкращі роботодавці України 2021. Інформаційні технології

[ + – ] Очевидна тенденція 2021 року — дефіцит фахівців із досвідом Фото: Getty Images

Сектор IT в Україні розвивається швидкими темпами. За даними BRDO, у 2020 році сервісний IT-ринок зріс на 20% порівняно з 2019-м. А загальна частка ІТ у структурі експорту України становить 8,3%. Причому за минулий рік країна надала послуг на експорт у цьому сегменті на $5,06 млрд. В Україні працюють у секторі понад 200 тис. фахівців. Часто IT-персонал працює як ФОП, співробітники не оформлені у штаті компаній. При цьому очевидна тенденція 2021 року — дефіцит фахівців із досвідом, на ринку праці в секторі IT у різні місяці 2021 року було від 5 до 10 тис. пропозицій. Як і в минулому році, зберігається високий попит на фахівців Front-end, QA та PHP. За даними work.ua, станом на початок листопада в базі порталу пропонувалося майже три тисячі вакансій для розробників із зарплатою за багатьма з них 40–80 тис. грн.

Середня зарплата в галузі: по Україні 24,8 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 32,0 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

Еpam

Сьогодні в офісах ЄРАМ працюють 11,6 тис. співробітників. Компанія приваблює претендентів високим рівнем зарплат, бонусами та гарним соцпакетом. Тут пропонують медичне страхування, що покриває стоматологічні послуги, та лікування хронічних захворювань, у компанії є психологічне консультування. Схвалюється спортивний спосіб життя — компанія оплачує спорт. Для дітей співробітників в офісі проводять навчальні програми на базі Scratch. Але, головне, співробітники можуть постійно розвиватись завдяки тренінгам і, звичайно, активно будувати кар'єру.

SoftServe

Компанія — лідер із набору нового персоналу. Сьогодні в її офісах по всій країні працюють приблизно 9,5 тис. співробітників. Багато хто з них розпочинав кар'єрний шлях із SoftServe IT Academy. Для студентів 3–5-х курсів і випускників це чудова можливість підтягнути свої знання та практичні навички у різних технічних сферах. Найкращим пропонують роботу в компанії. Сьогодні тут відкрито 797 вакансій у різних містах України. Співробітникам пропонують медстрахування, доступ до безлічі тренінгів і навчальних програм.

GlobalLogic

Компанія зі штаб-квартирою у місті Сан-Хосе (США) налічує 20 тис. співробітників у 14 країнах, при цьому 7 тис. із них займаються розробкою технічних рішень в українському офісі. Також співробітникам надається медстрахування з оплатою масажу, стоматології, а також знижки на страхування авто. Крім того, у компанії є Wellbeing Deposit, які можна витратити на заняття спортом або придбання інвентарю, спа-процедури чи тренінги з ментального здоров'я. Тут підтримують неформальне спілкування співробітників на зустрічах літературного клубу та кіноклубу.

Найкращі роботодавці України 2021. Телеком

[ + – ] Майже 60% прибутків оператори отримали від надання послуг передавання даних Фото: Getty Images

Обсяг ринку телекому в 2020-2021 роках зростає, як і прибуток його операторів. За даними Нацкомісії з питань регулювання зв'язку, за підсумками 2020 року обсяг ринку зв'язку зріс до 78,9 млрд. грн. При цьому українські мобільні оператори заробили 46,9 млрд грн, що становить 63,7% від загального обсягу ринку телекомунікаційних послуг. Як і раніше, майже 60% доходів оператори отримали від надання послуг передавання даних, на другому місці доходи від телефонії. У Нацкомісії зазначають, що обсяг капітальних інвестицій у сферу телекомунікацій України у 2020 році становив понад 15 млрд грн, з них інвестиції операторів мобільного зв'язку — 12 млрд грн. Компанії цього сегмента найчастіше індексують зарплати у зв'язку з інфляцією, а також впроваджують проєкти співпраці з вишами країни, працевлаштовують молодих фахівців.

Середня зарплата в галузі: по Україні 24,8 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 32,0 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

Київстар

Сьогодні штат співробітників "Київстар" — приблизно 3,5 тис. осіб. У компанії запустили програму боротьби з віковою дискримінацією "Київстар Returnship", у межах якої "дорослі" фахівці можуть пройти стажування у компанії з подальшим працевлаштуванням. Для молоді працює програма STARt Yourself. Кожен другий молодий фахівець після стажування залишається працювати у "Київстар". Співробітникам компанія надає медичне страхування, річний бонус, послуги wellbeing і корпоративного психолога. Працівникам доступні фінансові бонуси до відпустки.

Важливо

Вісники хороших змін. Рейтинг кращих топменеджерів України 2021

Vodafone

Мобільний оператор працевлаштував майже 3,5 тис. осіб. Співробітники Vodafone мають можливість вибирати гнучкий графік та частину днів працювати віддалено, а також безкоштовно користуватися мобільним зв'язком. Крім того, компанія оплачує працівникам медичне страхування та надає 31 день відпустки. Оператор щороку запрошує на шестимісячне стажування молодих фахівців. На претендентів чекає активне залучення до робочого середовища під керівництвом досвідчених співробітників і постійне навчання. У компанії схвалюється неформальне спілкування у спільнотах.

Астеліт

У компанії "Астеліт" (бренд Lifecell) працюють понад тисячу співробітників. Кожен із них отримує медичне страхування, зокрема для членів сім'ї, і страхування життя, може скористатися позиками від компанії. Усім співробітникам гарантується додаткова відпустка. Щорічно переглядаються заробітні плати, є щорічні та щоквартальні бонуси. Враховуючи використання двох робочих мов, української та англійської, компанія надає співробітникам можливість вивчати та вдосконалювати іноземну. Навчання проводять на території офісів компанії протягом дня.

Найкращі роботодавці України 2021. Будівництво

[ + – ] Продовження "Великого будівництва" позитивно впливає на загальний стан галузі Фото: Getty Images

Середня зарплата у будівництві, незважаючи на підвищений попит на працівників, залишається невисокою, хоча за січень-серпень 2021 року, згідно з даними Держстату, зарплата в секторі зросла на 28,5% — до 11,9 тис. грн. У 2020 році галузь переживала стагнацію з усіма проблемами у вигляді скорочення обсягів будівництва нерухомості та введення об'єктів в експлуатацію. Проєктами, що її підтримують, залишалися дорожні роботи. У 2021 році продовження "Великого будівництва" позитивно впливає на загальний стан галузі. Крім того, у 2021-му триває бурхливе зведення об'єктів житлової нерухомості в Києві та великих містах країни, а ціни на ринку житла в цей період вже зросли на 15–30% порівняно з минулим роком. За даними бази вакансій work.ua, різноробам і монолітникам на будівництвах в Україні готові платити 10–15 тис. грн, а інженерам — 20–35 тис. грн.

Середня зарплата в галузі: по Україні 11,9 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 11,1 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

KAN Development

У листопаді 2021 року столична девелоперська компанія KAN Development відкрила понад 30 вакансій. Здобувачів запрошують створювати нові символи Києва разом із KAN. У портфелі компанії чимало масштабних реалізованих проєктів житлової та комерційної нерухомості.

Представникам робочих спеціальностей у KAN Development надають гуртожиток за рахунок компанії. Фахівцям обіцяють корпоративне навчання, професійне та кар'єрне зростання. На деякі вакансії у KAN Development готові взяти студентів четвертих-п'ятих курсів і далі навчати їх азам професії.

Київміськбуд

За ХК "Київміськбуд" закріпився імідж лідера будівельної галузі України. У холдингу працюють приблизно 700 співробітників. Проте "Київміськбуд" контролює десятки дочірніх підприємств — домобудівних комбінатів, промислових і транспортних компаній, де зайняті тисячі людей та постійно відкриваються нові вакансії. Наприклад, у "ДБК-4" працює понад 1 тис. осіб. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування з усіма соцгарантіями, а також медичне обслуговування, оздоровлення членів сім'ї, безкоштовний спорткомплекс, обіди зі знижкою та тимчасове житло іногороднім.

DIM

Група компаній DIM — помітний гравець столичного ринку нерухомості. З 2014 року компанія запровадила в експлуатацію десять об'єктів. Низка проєктів перебуває у різних етапах реалізації. Усі вони вирізняються високою якістю, технологічністю, виразною, сучасною архітектурою.

У листопаді 2021 року компанія розмістила понад десять оголошень про вакансії для робітників і висококваліфікованих фахівців. Останнім обіцяють технологічно оснащене, комфортне робоче місце, корпоративну програму придбання власного житла, прогресивне навчання, чітку та прозору мотиваційну систему.

Найкращі роботодавці України 2021. Автоімпортери та дилери

[ + – ] У 2021 році українці частіше змінюють автомобілі, а це означає, що автосалони працюють активно та прибутково. Фото: Getty Images

У 2021 році українці частіше змінюють автомобілі, а це означає, що автосалони працюють активно та прибутково. За даними асоціації "Укравтопром", за дев'ять місяців 2021 року громадяни придбали та зареєстрували 76,1 тис. нових легкових автомобілів, що на 27% більше порівняно із січнем — вереснем минулого року. Ще активніше, ніж продаж нових іномарок, налагоджується торгівля вживаними машинами. В асоціації наголошують: за дев'ять місяців поточного року в Україну імпортували та вперше поставили на облік 355,6 тис. авто з пробігом, що на 47% більше за минулорічний показник. До того ж у вересні першу реєстрацію отримали 54,3 тис. таких машин. З електрокарами історія скромніша: з початку року українці придбали 6,1 тис. таких авто, що лише на 7% вище, ніж у 2020-му.

Середня зарплата в галузі: по Україні 13,7 тис. грн (Дані Держстату), у Києві 19,1 тис. грн (Дані Головного управління статистики у м. Києві)

Тойота Україна

Компанія "Тойота Україна" — офіційний імпортер японських брендів Toyota та Lexus. Робота в цій компанії з міжкультурними традиціями дає змогу проявити себе в амбітних проєктах. Серед якостей, які особливо цінують у співробітниках, тут називають готовність впевнено приймати професійні виклики, відповідальність, сильні організаторські навички, уміння планувати, відмінні комунікативні навички, творчий підхід до роботи та пристрасть до автомобілів. У компанії приділяють особливу увагу професійному зростанню працівників.

Віннер

Компанія "Віннер" представляє на українському ринку авто такі відомі бренди, як Ford, Renault, Volvo, Jaguar, Land Rover, Bentley та Porsche. Свою місію "Віннер" бачить у підвищенні якості життя клієнтів та учасників команди. На своєму сайті у листопаді 2021 року компанія розмістила кілька десятків вакансій у різних підрозділах. Претендентам пропонують медстрахування, зокрема для членів сім'ї, комфортний офіс із фітнес-центром, вивчення англійської, тренінги, компенсацію харчування, розвезення з офісу, участь у корпоративних заходах.

Укравто

Українська автомобільна корпорація "Укравто" — помітний гравець авторинку України, який має найбільшу в країні мережу автосервісних підприємств і дилерських центрів. Зокрема, компанія представляє автомобілі Mercedes, Opel, KIA, Chery, Jetour тощо. Для розвитку персоналу тут створили мережу навчальних центрів "Академія Укравто", які відкриті як для співробітників компанії, націлених на підвищення кваліфікації та кар'єрне зростання, так і для студентів профільних навчальних закладів. Менеджерам із продажу авто у корпорації "Укравто" обіцяють бонуси за виконання плану.