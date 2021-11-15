Євген Шевченко: "Внутрішні бізнес-процеси діджиталізувалися, але майбутнє настає нерівномірно"

Генеральний директор Carlsberg Ukraine розповідає про трансформацію бізнесу й трудових відносин під впливом пандемії коронавірусу та прогнозує пост-ковідне майбутнє

Які виклики постали перед бізнесом у період пандемії COVID-19 і як компанії на них від­реагували?

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– По-перше, виникла необхідність зберегти безпеку робочого місця й налагодити віддалену роботу, де це можливо. По-друге, перед компаніями постала задача оптимізувати й максимально оцифрувати бізнес-процеси, щоб мінімізувати зайвий рух паперових документів.

Нам як міжнародній компанії було простіше. Бо коли коронавірус дістався України, наші китайські колеги вже розробили інструкції, як реагувати на всі ризики. Ми сфокусувалися на безпеці персоналу й закупівлі масок і санітайзерів, на які тоді був ажіотажний попит. Щоб мінімізувати контакти між людьми, ми поділили колектив на команди А й Б, що не перетинаються між собою. Таким чином, у разі потрапляння однієї команди на лікарняний бізнес підтримує друга команда.

Які зміни в трудових відносинах відбулися під впливом пандемії?

– Актуальною стала віддалена робота. Нам було нескладно її налагодити. До пандемії наші співробітники мали можливість працювати віддалено два дні на місяць, а після початку пандемії ми зняли ліміти. Але якщо одні працівники зраділи такій можливості, інші без фізичних зустрічей із колегами опинилися в стре­совій ситуації. Останнє анонімне опитування співробітників, яке провела компанія, показало частковий спад залученості персоналу, над покращенням чого ми тепер працюємо.

Також не слід було забувати про наших співробітників, які не могли працювати віддалено. Я маю на увазі тих людей, що відвідують торгівельні точки "в полях", працюють на лініях розливу пива чи на складах. Вони потребували особливої уваги, перш за все – в контексті захисту від коронавірусу.

Крім того, переговори в кабінетах замінили онлайн-зустрічі. Відеодзвінки щільно, майже без перерв заповнюють календар. Тепер, коли є необхідність у живій зустрічі, в графік доводиться вносити корективи через неможливість вчасно дістатися на місце.

Чи прискорила пандемія діджиталізацію бізнесу?

– У нашій компанії діджиталізація може бути лише частковою. Бо пиво неможливо скачати в смартфон, а роботу на виробництві неможливо перенести в онлайн. Однак внутрішні бізнес-процеси істотно діджиталізувалися. З іншого боку, через особливості законодавства й відсутність єдиного стандарту програмного забезпечення ми стикнулися зі складнощами в запровадженні електронного цифрового підпису у відносинах з контрагентами. Бо в Україні існують десятки систем електронного документообігу, а їхня інтеграція створює технічні проблеми.

Далеко не всі контрагенти впоралися з цим викликом. Лише половина з них почала разом із нами використовувати цифровий функціонал. Я бачу проблему у відсутності належних інвестицій у розробку відповідного програмного забезпечення. У фокусі IT-гігантів опинилися програми для онлайн-переговорів. Тому нове рішення для електронного документообігу зі зручним інтерфейсом може стати проривом на ринку.

А як оцінюєте діджиталізацію держави?

– Майбутнє настає нерівномірно. У нас є зручний застосунок "Дія". Але в податкову іноді треба возити паперові документи. Тобто там, де в органів влади є ентузіазм, відбуваються зрушення, але поруч все ще існують сфери, які працюють за старим зразком.

Яку позицію зайняла ваша компанія стосовно вакцинації персоналу від COVID-19?

– Як тільки в Україні влітку 2021 року стартувала державна програма вакцинації організованих колективів, ми нею скористалися й вже охопили 55% персоналу. Але, як і в суспільстві в цілому, в колективі є й антивакцинаторські настрої. Проте ми нікого не примушуємо до вакцинації й не вводимо обмежень для невакцинованих, бо й на рівні державної політики вакцинація є добровільною. Ми можемо лише переконувати, тому з цією метою організовуємо онлайн-лекції з лікарями, публікуємо тематичні матеріали в корпоративних медіа та власним прикладом стимулюємо співробітників до вакцинації

Як вплинуло на ситуацію потрапляння окремих регіонів до "червоної зони" карантину?

– Крізь локдауни з обмеженнями перевезень у транспорті ми проходили неодноразово. Раніше потрібно було отримувати спецперепустки для працівників. Зараз настав момент істини для невакцинованих. Поліція має право перевіряти транспорт. Тому невакцинованим треба робити вибір: ризикувати з можливістю отримати штраф до 34 тис. грн, ходити пішки чи вакцинуватися.

Які нові тенденції в сфері зайнятості, що виникли під впливом пандемії, отримають подальший розвиток, навіть якщо людство переможе коронавірус?

– На мою думку, з нами залишиться новий рівень ставлення до особистої гігієни й ми продовжимо дезінфікувати руки та носити маски в людних місцях. Віддалена форма роботи, яка підтвердила свою ефективність у період пандемії, буде застосовуватись і надалі, що врахує й трудове законодавство. Відбудеться транс­формація ринку офісної нерухомості. Тобто зміняться особисті звички, методи роботи та оцінки ефективності праці.