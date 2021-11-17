"Наша мета – стати найбільш привабливою компанією, яка пропонує кар'єрне зростання, фінансову стабільність та приємну робочу атмосферу", - Ab InBev Efes Україна

Ольга Орел, директор з персоналу Ab InBev Efes, про нові програми соціальної й медичної підтримки співробітників та найбільш актуальні HR-тренди, що допомагають зберігати головний актив компанії – унікальний людський капітал

З якими викликами зіткнувся HR-підрозділ вашої компанії за рік?

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– Нашим головним інструментом у період коронакризи стали проєкти та ініціативи щодо забезпечення безпеки та добробуту людей. Через неможливість організації особистих зустрічей із кандидатами, тимбілдингів та екскурсій на заводи нам довелося швидко адаптуватися й навчитися зберігати якість усіх процесів на відстані. Відтепер можна зайти до нас на сайт і здійснити віртуальну екскурсію на заводи компанії. Також складнощі виникали з відбором людей на стажування. Але протягом двох тижнів ми переробили формат assessment-центру на онлайн-режим без утрати якості оцінки кандидатів.

Які нові HR-тренди, що з'явилися від початку пандемії, увійшли до вашої практики?

– New normal стали: онлайн-інтерв'ю, проведення зустрічей у Zoom та Teams, турбота про добробут співробітників – тема wellbeing уже не новомодне слово, а комплексна програма підтримки фізичного, ментального та фінансового благополуччя співробітників. Набирає обертів також розвиток діджитальної грамотності наших користувачів: підтримка у питаннях кібербезпеки, поведінки в онлайн-платформах та месенджерах, антифішинг т. і.

Які програми соціальної підтримки персоналу реалізуються зараз в AB InBev Efes Україна?

– Ми проводимо спортивні челенджі, майстер-класи та зустрічі з експертами. Нещодавно введено Employee AssistanceProgram, що надає можливість безплатно проконсультуватися з професіоналами з юридичних питань, фінансової грамотності та психологічного здоров'я. Наші співробітники використовують корпоративну платформу добробуту LEON, яка допомагає перетворити турботу про себе на звичку. Також ми пропонуємо безкоштовну передплату на програму для фізичних тренувань SWORKIT.

Попри світову кризу, ми проводимо щорічну індексацію заробітних плат, підтримуючи фінансову стабільність співробітників, індекс залучення яких зріс на 4 п. п. у 2020 році та склав 90%, а плинність кадрів знизилася на 2,5 п. п. та склала 61% за підсумками 2020 року.

Чи можна трохи докладніше розповісти про корпоративну програму медичного страхування співробітників компанії?

– Так, ми надаємо поліс добровільного медичного страхування всім працівникам. Він покриває широкий набір ризиків: допомога на базі медичних закладів та вдома, стаціонарна допомога, невідкладна медична допомога, стоматологія, медикаментозне забезпечення, ведення вагітності та вакцинація проти грипу.

Кожному співробітнику надається поліс страхування життя, страхування від нещасних випадків і критичних захворювань. Незабаром з'явиться можливість раз на два роки проходити профілактичне обстеження всього організму, що включає комплексні інструментальні діагностики, розширений список клінічних досліджень, а також рекомендації від профільних фахівців.

Яким буде розвиток HR-бренду компанії в найближчому майбутньому? Які завдання та цілі ви вважаєте найбільш актуальними в умовах сучасного українського ринку праці?

– У напрямку розвитку HR-бренду ми співпрацюємо зі студентськими організаціями та вишами в цільових містах, проводимо кейс-чемпіонати, представники бізнесу беруть участь у конференціях, ведуть вебінари. Ми соціально активна компанія, тому з гордістю розповідаємо претендентам про наші проєкти та освітні програми, ведемо сторінки в соціальних мережах, вийшли в TikTok та розвиваємо реферальну програму.

Наша основна мета – стати найбільш привабливою алкогольною компанією на ринку, яка пропонує необмежені можливості кар'єрного зростання, фінансову стабільність та приємну робочу атмосферу, де співробітників поєднує спільна справа.