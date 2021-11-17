AB InBev Efes Україна збільшила декретну відпустку для всіх співробітників

Компанія AB InBev Efes офіційно вводить новий стандарт відпусток при народженні дитини. Вже з листопада розширена політика підтримки батьківства запрацює в Україні.

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Оплачувана відпустка для одного з батьків, який здійснює основний догляд за дитиною, буде збільшена з 18 до 26 тижнів з доплатою до повного окладу в цей період. А для другого партнера оплачувана відпустка з доплатою до повного окладу збільшиться з 2 до 4 тижнів.

"Нова політика по догляду за дитиною стала частиною більш широких зобов'язань AB InBev Efes відносно різноманітності та інклюзивного підходу. У рамках цієї стратегії компанія прагне забезпечувати гендерну рівність, покращувати баланс між роботою й особистим життям, а також зміцнювати партнерські стосунки зі своїми співробітниками", – відмітив Дмитро Шпаков, президент AB InBev Efes

Відповідно до нової політики покращуються додаткові умови до обов'язкової державної підтримки, так, наприклад, другий з батьків може розраховувати на відпустку тривалістю до 28 днів (зараз до 14 днів) зі збереженням 100% регулярної винагороди на період відпустки. Умови дійсні як у разі народження дитини, так і при усиновленні, і встановленні опіки над дитиною. Також програма передбачає для жінок додаткові оплачувані вихідні дні для проведення процедури ЕКЗ.

"Наша найбільша сила – це наші люди. Ми хочемо підтримати колег у важливих подіях їх життя. І ми наполегливо працюємо над впровадженням змін, які позитивно вплинуть на співробітників і галузь в цілому. Батьки повинні мати можливість обирати, скільки часу вони хочуть провести з дітьми, а ми як компанія хочемо це підтримати", – відмітила директор з персоналу компанії AB InBev Efes Ольга Орел.

Збалансувати роботу і життя не завжди легко, адже після народження дитини з'являються додаткові обов'язки. Тому компанія допоможе батькам здійснити плавний перехід з декрету на роботу. Для цього AB InBev Efes вводить розширену програму "Повернення на роботу" ­– впродовж 8 тижнів після відпустки співробітник отримуватиме 100% за 75% робочого часу.

Нагадаємо, компанія AB InBev Efes також запустила програму "Бережи Здоров'я", у рамках якої співробітники можуть безкоштовно пройти профілактичне медичне обстеження (чек-ап), скористатися широким спектром інструментальних методів діагностики та отримати індивідуальні рекомендації провідних лікарів-терапевтів.