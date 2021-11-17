AB InBev Efes Украина увеличила декретный отпуск для всех сотрудников

Компания AB InBev Efes официально вводит новый стандарт отпусков при рождении ребенка. Уже с ноября расширенная политика поддержки родительства заработает в Украине.

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Оплачиваемый отпуск для одного из родителей, который осуществляет основной уход за ребенком, будет увеличен с 18 до 26 недель с доплатой до полного оклада в этот период. А для второго партнера оплачиваемый отпуск с доплатой до полного оклада увеличится с 2 до 4 недель.

"Новая политика по уходу за ребенком стала частью более широких обязательств AB InBev Efes в отношении разнообразия и инклюзивного подхода. В рамках этой стратегии компания стремится обеспечивать гендерное равенство, улучшать баланс между работой и личной жизнью, а также укреплять партнерские отношения со своими сотрудниками", — отметил Дмитрий Шпаков, президент AB InBev Efes

Согласно новой политике улучшаются дополнительные условия к обязательной государственной поддержке, так, например, второй родитель может рассчитывать на отпуск продолжительностью до 28 дней (сейчас до 14 дней) с сохранением 100% регулярного вознаграждения на период отпуска. Условия действительны как в случае рождения ребенка, так и при усыновлении, и установлении опеки над ребенком. Также программа предусматривает для женщин дополнительные оплачиваемые выходные дни для проведения процедуры ЭКО.

"Наша самая большая сила – это наши люди. Мы хотим поддержать коллег в важных событиях их жизни. И мы упорно работаем над внедрением изменений, которые положительно повлияют на сотрудников и отрасль в целом. Родители должны иметь возможность выбрать, сколько времени они хотят провести с детьми, а мы как компания хотим это поддержать", – отметила директор по персоналу компании AB InBev Efes Ольга Орел.

Сбалансировать работу и жизнь не всегда легко, ведь после рождения ребенка появляются дополнительные обязанности. Поэтому компания поможет родителям совершить плавный переход из декрета на работу. Для этого AB InBev Efes вводит расширенную программу "Возвращение на работу" – в течение 8 недель после отпуска сотрудник будет получать 100% оплату за 75% рабочего времени.

Напомним, компания AB InBev Efes также запустила программу "Береги Здоровье", в рамках которой сотрудники могут бесплатно пройти профилактическое медицинское обследование (чек-ап), воспользоваться широким спектром инструментальных методов диагностики и получить индивидуальные рекомендации ведущих врачей-терапевтов.