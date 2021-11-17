"Наша цель – стать наиболее привлекательной компанией, которая предлагает карьерный рост, финансовую стабильность и приятную рабочую атмосферу", - Ab InBev Efes Украина

Ольга Орел, директор по персоналу Ab InBev Efes, о новых программах социальной и медицинской поддержки сотрудников, наиболее актуальных HR-трендах, помогающих сохранять главный актив компании – уникальный человеческий капитал

С какими основными вызовами столкнулось HR-подразделение вашей компании за прошедший год и насколько они были острыми?

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– Нашим главным инструментом в период коронакризиса стали проекты и инициативы по обеспечению безопасности и благополучия людей. Из-за невозможности организации личных встреч с кандидатами, тимбилдингов и экскурсий на заводы нам пришлось быстро адаптироваться и научиться сохранять качество всех процессов на расстоянии. Например, теперь все желающие могут зайти к нам на сайт и совершить виртуальную экскурсию на заводы компании. Сложности также возникали при отборе людей на стажировку. Но в течение двух недель мы переработали формат assessment-центра в онлайн-режим без потери качества оценки кандидатов.

Какие новые HR-тренды, появившиеся с начала пандемии, стали сегодня для вас обычной практикой?

– Стали new normal: онлайн-интервью, проведение встреч в Zoom и Teams, забота о благополучии сотрудников – тема wellbeing уже больше не новомодное слово, а комплексная программа поддержки физического, ментального и финансового благополучия сотрудников. Набирает обороты также развитие диджитальной грамотности сотрудников – поддержка в вопросах кибербезопасности, поведения в онлайн-платформах и мессенджерах, антифишинг и т. д.

Какие программы социальной поддержки персонала реализуются в AB InBev Efes Украина?

– Мы проводим спортивные челленджи, мастер-классы и встречи с экспертами. Недавно введена Employee AssistanceProgram, которая предоставляет возможность бесплатно проконсультироваться с профессионалами в вопросах юридического характера, финансовой грамотности и психологического здоровья. Кроме того, у наших сотрудников есть возможность использовать корпоративную платформу благополучия LEON, помогающую превратить заботу о себе в привычку. Мы предлагаем бесплатную подписку на приложение для физических тренировок SWORKIT.

Несмотря на мировой кризис, проводим ежегодную индексацию заработных плат, поддерживая финансовое благополучие сотрудников компании, индекс вовлеченности которых вырос на 4 п. п. в 2020 году и составил 90%, а текучесть кадров снизилась на 2,5 п. п. и составила 6,1% по итогам 2020 года.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о корпоративной программе медицинского страхования сотрудников компании?

– Мы предоставляем полис добровольного медицинского страхования всем сотрудникам. Полис ДМС покрывает широкий набор рисков: помощь на базе медицинских учреждений и на дому, стационарную помощь, неотложную медицинскую помощь, стоматологию, медикаментозное обеспечение, ведение беременности, вакцинацию против гриппа и пр.

Также каждому сотруднику предоставляется полис страхования жизни, страхования от несчастных случаев и критических заболеваний. В скором времени сотрудники получат возможность раз в два года проходить профилактическое медицинское обследование всего организма, в него входят: комплексные инструментальные диагностики, расширенный список клинических исследований, а также рекомендации от квалифицированных профильных специалистов.

Как будет развиваться HR-бренд компании Ab InBev Efes Украина в ближайшем будущем? Какие задачи и цели вы считаете наиболее актуальными для компании в условиях современного рынка труда в нашей стране?

– По направлению развития HR-бренда мы сотрудничаем со студенческими организациями и вузами в наших целевых городах, проводим кейс-чемпионаты, представители бизнеса участвуют в конференциях, ведут вебинары. Мы социально активная компания и с гордостью рассказываем соискателям о наших проектах, ведем образовательные программы, страницы в социальных сетях, вышли в TikTok, развиваем реферальную программу.

Наша основная цель – стать наиболее привлекательной компанией на рынке среди алкогольных компаний, предлагая неограниченные возможности карьерного роста, финансовую стабильность и приятную рабочую атмосферу, где сотрудников объединяет общее дело.