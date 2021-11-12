Де молоді працюється найкраще?

Сучасну молодь здивувати важко – вона живе в динамічному світі з безліччю можливостей. На додаток до гідної зарплати вона обов’язково хоче мати час для розвитку, подорожей і знайомства зі світом. А також звертає увагу на соціальну відповідальність роботодавця.

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Компанії, які відповідають запитам сучасних молодих людей, належать до бажаних і найкращих працедавців. Це довела програма сертифікації для компаній "Роботодавець, дружній до молоді", що її вперше організував Центр "Розвиток КСВ" за підтримки Міністерства молоді та спорту України й інших партнерів.

Компанії оцінювали за критеріями: корпоративна культура, політика найму та адаптації на робочому місці, умови праці, особистісне й професійне зростання молоді, зовнішні молодіжні проєкти.

"Сертифікація компаній "Роботодавець, дружній до молоді" – це в першу чергу інструмент, що дозволяє компаніям стати ближче до молоді, а молоді – дізнатися про компанії, які створюють усі умови для молодого покоління. Бізнес має зрозуміти, що молодь уже інша і потрібно ставити нові цілі та завдання для бренду роботодавця. Такі завдання включають створення умов для стрімкого старту – навіть без досвіду роботи, – стажування з реальним кар'єрним ростом, належне навчання, підтримку та інклюзивність", – каже Марина Саприкіна, голова правління Центру "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності".

За результатами сертифікації Coca-Cola HBC стала єдиною компанією, яка отримала найвищу категорію, набравши максимальну кількість балів, і була нагороджена сертифікатом рівня "А".

"Coca-Cola HBC Ukraine набрала 92 бали зі 100 можливих. Це найвищий бал серед оцінених компаній, і сьогодні практики Coca-Cola стануть своєрідним бенчмаркінгом для інших компаній в Україні, – продовжує Марина Саприкіна. – Мені дуже хочеться, щоб на ці практики звернули увагу українські компанії, бо тут є чим надихатися".

Так, просуваючи принципи безбар`єрності, протягом останніх семи років Coca-Cola HBC разом із ГС "Освіторія" допомогли понад 153 тис. випускників шкіл отримати високоякісну фахову допомогу з підготовки до ЗНО на платформі iLearn незалежно від їхнього соціального статусу та географії проживання.

Компанія завжди вважалась на ринку дружньою до молоді. HR-процеси тут вибудувані так, аби допомагати молодим людям знайти своє покликання й займатися тим, що приносить результат та задоволення. Бажання та здатність учитися в компанії виділяють одними з найважливіших якостей для успішного професійного розвитку.

Coca-Cola HBC не лише приділяє неабияку увагу зростанню та розвитку співробітників, а й інвестує у майбутнє. Наприклад, компанія реалізує стажування #CokeOnline для студентів та випускників. У рамках програми стажування учасникам доступні воркшопи на актуальні теми, лекції, Q&A-сесії та мотивуючі зустрічі з бізнес-лідерами компанії, вирішення реальних бізнес-кейсів тощо.

"В Coca-Cola HBC ми переконані у тому, що кожен має талант, та допомагаємо його реалізувати в бізнесі. В компанії працюють дві програми для молоді: довгострокова програма розвитку майбутніх лідерів RISE та програма стажування Coke Internship. Результатами наших зусиль є не тільки успішне проходження цих програм, а й подальший кар’єрний шлях наших "випускників" в середині компанії. У нас є багато прикладів зростання – від стажера до спеціаліста, експерта та навіть до керівника відділу. Наразі ми працюємо над втіленням у життя проєкту щодо дуальної освіти для забезпечення нашого потужного та сучасного виробництва молодими талантами, що закінчують навчання.

Для наших працівників ми також розробили низку програм для розвитку не тільки професійних, а й лідерських навичок, які допомагають при переході до наступного ступеня кар’єри. Ми вважаємо себе компанією-прикладом щодо розвитку внутрішніх талантів! У нас майже всі керівники – це 96% від усіх призначень – наші внутрішні спеціалісти", – розповідає Наталія Пинтя, директорка департаменту підтримки людей та організаційної культури Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові.

[ + – ] Наталія Пинтя

Coca-Cola розвиває молодь як усередині компанії, так і через реалізацію соціальних ініціатив, що підтверджує її найвищий бал за результатами сертифікації в категорії "Роботодавець, дружній до молоді".