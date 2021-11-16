Вокруг света: Как украинские металлурги запускают заводы за рубежом

Запустить новое производство за границей, показать высокий уровень украинской экспертизы и вернуться домой. Фантастика? Для сталеваров промышленной компании "Интерпайп" – уже обычная практика. Такой нестандартный подход к развитию персонала используют на заводе "Интерпайп Сталь" в Днепре. Создатели и участники проекта о том, как приобрести международный опыт, найти новых друзей и стать амбассадорами своего предприятия в мире

Инновации как образ жизни

"Интерпайп Сталь" отличается от заводов, к которым привыкли в Украине. Заводу всего девять лет и высокую планку мировых стандартов здесь поставили еще на этапе проектирования и строительства. Причем речь не только об автоматизированном металлургическом оборудовании, которое здесь используется, или о продуманной системе защиты окружающей среды. Завод – это отражение его сотрудников и производственной культуры, которую они строят.

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Культура производства для "Интерпайп Стали" значит очень много. С самого запуска предприятия здесь внедрены лучшие мировые практики, а персонал руководствуется принципами "Производства мирового класса", основу которого заложили японцы во второй половине прошлого столетия. Сотрудники "Интерпайп Стали" перед запуском завода учились на лучших ­европейских предприятиях, а на рабочих местах постоянно вовлечены в процесс улучшений. Тем не менее даже здесь спустя пять-шесть лет после запуска производства столкнулись с проблемой оттока высококвалифицированных рабочих кадров.

"В какой-то момент мы столкнулись с систематической практикой хедхантинга (переманивания) наших лучших специалистов со стороны компаний-конкурентов, причем сотрудники уезжали на аналогичные позиции в Чехию или Казахстан, – отмечает Андрэа Микьелан, руководитель проектов "Интерпайп Стали", который работает на заводе с его запуска. – Эта проб­лема по-прежнему актуальна, ведь подготовка высококлассного специалиста – процесс длительный и затратный, а потому задача удержать квалифицированный персонал стоит очень остро не только в Украине, но и по всему миру. И конкурентное преимущество лидера заключается в его способности создавать для своих сотрудников привлекательные мотивационные программы".

Так, на "Интерпайп Стали" родилась программа горизонтального развития персонала "Мастерство без границ". Ее участниками стали уже около 50 сотрудников, это десятая часть всего производственного персонала завода. Большинство из них – высококвалифицированные рабочие-металлурги.

Мастерство без границ

"Наши сталевары, операторы машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), ковшевые, инженеры автоматизированных систем управления производством (АСУП), слесари-ремонтники и мастера – профи в своем деле. Они учились и работают на оборудовании итальянской компании Danieli – мирового лидера в проектировании и строительстве металлургических линий и заводов. Совместно с Danieli мы и запустили международный проект, который помогает нашим сотрудникам развивать их профессиональные компетенции и расти в личностном плане. Дополнительный плюс – они участвуют в запуске современных линий, поэтому сталкиваются с нетривиальными задачами и перенимают полезный опыт и для нашего производства", – рассказывает Дарья Матова, бизнес-партнер по персоналу "Интерпайп Стали".

На заводе есть внутренний отбор и подготовка сотрудников к участию в проекте. Кроме профессиональных знаний, для них важен высокий уровень soft skills и знание английского. При необходимости специалист проходит дополнительную подготовку по изучению технического и разговорного английского языка или осваивает навыки смежной специальности. Страховкой, мобильной связью, комфортным жильем и постоянным онлайн-сопровождением участников проекта также обеспечивает "Интерпайп Сталь". Каждый участник проекта получает и дополнительный доход.

"Проект реализуется с конца 2018 года и приостанавливался во время жестких карантинных ограничений, – рассказывает Андрэа Микьелан. – И если вначале в нем участвовало всего пять специалистов, то на данный момент 21 человек находится в зарубежной командировке. Мы гордимся тем, что наши технические специалисты самых разных профессий зарекомендовали себя с лучшей стороны – с каждым годом мы получаем все больше запросов от партнеров, которые высоко ценят их экспертизу. Но для нас важно и то, что так они получают и дополнительную мотивацию, и возможность ознакомиться с другими странами и расширить свой кругозор".

Работать, путешествуя

"Главным мотивом моего участия в проекте стало желание показать себя высококлассным специалистом, – говорит Андрей Джура, разливщик стали. – Ведь я считаю, что мой опыт работы на заводе "Интерпайп Сталь", который стал для меня уже четвертым предприятием металлургической отрасли Украины, может быть полезен и востребован не только для подготовки наших молодых специалистов, но и в других странах. Так что участие в проекте – отличный шанс оставаться постоянно в тонусе и двигаться вперед. Сейчас вместе с коллегами из Италии и других европейских стран я работаю на предприятии в Хорватии. Очень интересно выстраивать с ними коммуникации, вникать в особенности механизмов принятия решений. Обмениваясь опытом и знаниями, ты постоянно находишься в процессе обучения и самосовершенствования. А что может быть интереснее?"

[ + – ] Андрей Джура и Александр Иванов вместе с коллегами на заводе в Хорватии

Возможность отвлечься от повседневного рабочего процесса позволила со стороны взглянуть на его важность и роль. "Приехав в командировку в Хорватию, я понял, насколько технологически передовым является наше предприятие, – замечает Александр Иванов, оператор МНЛЗ. – Современное оборудование и программное обеспечение, которые есть у нас в Днепре, дают большой выигрыш в эффективности – операция, которую на "Интерпайп Стали" выполняет один человек, здесь поручена трем. А когда я летал на завод в Азию, это был абсолютно другой опыт. Там было намного сложнее и с профессиональной, и c бытовой точки зрения. Но, куда бы ты ни поехал, этот проект дает возможность стать лучше в профессии и увидеть мир".

И это не преувеличение, ведь география рабочих командировок специалистов из Днепра охватывает производства в семи странах на разных континентах и продолжает расширяться. "В качестве супервайзера по сборке и монтажу механического оборудования я уже побывал во Вьетнаме и Турции, – говорит Сергей Бабенко, старший мастер смены по обслуживанию производства, который сейчас вместе с коллегами запускает завод в Мьянме. – В любой точке света такая работа требует профессиональных знаний, концентрации и коммуникабельности, ведь на вас лежит большая ответственность. Но в то же время это очень интересно, потому что каждый раз приходится решать новые задачи и искать оптимальные ответы, при этом общаясь с людьми с абсолютно другим менталитетом и культурой".

[ + – ] Сергей Бабенко во время монтажа новой линии в Турции

Это отличный пример позиционирования Украины на международной арене. Потому что мотивированные и высококвалифицированные специалисты – лучшие послы своей страны в мире. Тем более если мы говорим о мире современной промышленности, где технологии шагнули далеко вперед за последние пару десятков лет.

[ + – ] Монтаж новой линии в Турции

"Моя личная мотивация – сделать все для развития человеческого капитала компании, создав отличную команду технических специалистов, – признается Андрэа Микьелан, руководитель проектов "Интерпайп Стали". – Девять лет я плечом к плечу работаю с украинскими техническими специалистами и знаю их потенциал. Для меня важно, что наши ребята имеют возможность расти и развиваться как специалисты и личности, что они могут легко заменить любого приглашенного из-за рубежа эксперта. Мы продолжим доказывать, что лучшие, ведь настоящее мастерство не имеет границ!"

Наталья Кирьянова