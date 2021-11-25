Nestlé: підтримка молоді й розвиток навичок, актуальних у сучасному світі

Одним з важливих напрямків діяльності компанії Nestlé є програми підтримки молодого покоління як на глобальному, так і українському рівні. Зокрема, з 2014 року компанія втілює глобальну програму Nestlé Needs YOUth, у рамках якої організовує працевлаштування фахівців до 30 років, проводить стажування для студентів та випускників, підтримує їх завдяки освітнім проєктам та майстер-класам. Виклики сучасного світу несприятливі для молоді – за даними Nestlé 71 млн молодих людей у всьому світі є безробітними. Тому компанія вже допомогла сотням тисяч представників нового покоління, а до 2030 року зобов’язується розширити економічні можливості 10 млн молодих людей по всьому світу.

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До програм підтримки компанія також залучає своїх партнерів і постачальників. Разом з ними Nestlé вже сьомий рік реалізує програму "Альянс заради молоді" (Alliance for YOUth). На глобальному рівні ініціативу підтримують біля 200 компаній, а в Україні до альянсу долучилися 15 партнерів Nestlé. Щоб давати більше можливостей для молоді, проводять низку заходів. Так, за роки реалізації ініціативи стажування та практику пройшли близько 1500 студентів різних навчальних закладів і спеціальностей. Також компанія провела понад 500 лекцій, тренінгів, зустрічей, днів відкритих дверей та інших заходів. Загалом до 2025 року Nestlé в Україні та Молдові створить 2 тис. місць для працевлаштування молоді до 30 років. Свою кар’єру в компанії зможуть розпочати близько 1200 стажерів.

Наприкінці 2020 року Nestlé в Україні вдруге підписала "Пакт заради молоді-2025" об’єднавши свої зусилля з іншими компаніями, державою та освітнім сектором заради працевлаштування молодих спеціалістів.

Навички майбутнього

Для Nestlé інвестиції в молодь – це перемога для майбутнього кожного, бізнесу, місцевих громад і планети в цілому. Щоб досягти сталого розвитку у цій сфері, підприємство розвиває найбільш затребувані та актуальні навички молодих фахівців – цифрові та "зелені". Більш того, Nestlé запроваджує новітні та безпечні для планети технології на власному виробництві й залучає до їх розвитку молодь.

Актуальність цифрових технологій та навичок з часом лише зростає, враховуючи пандемічний досвід бізнесів, що переводять свою діяльність у цифровий формат. До прикладу, Nestlé активно розвиває напрямок електронної комерції та залучає до команди молодь. "Цифрові навички неабияк впливають на динаміку бізнесу. Я дуже рада бути частиною нової історії Nestlé Україна", — говорить Дарія Кучерова, спеціаліст з електронної комерції Nestlé в Україні.

Турбота про довкілля також є одним з пріоритетів Nestlé. Компанія переходить на безпечні регенеративні практики сільського господарства. Вони включають у себе постійний ґрунтовий покрив, сівозміну та обмежену обробку ґрунту. Підприємство використовує поєднання наукового підходу та практичного досвіду і закликає фермерів робити так само, щоб знизити вуглецевий слід та відновити біорізноманіття. Також Nestlé навчає молодь, зацікавлену в фермерстві, необхідним екологічним знанням та навичкам, принципам відновлювального сільського господарства.

Тиждень з Nestlé

Ще одна програма компанії — освітні заходи для студентів у рамках щорічної європейської ініціативи VET week (Vocation educational training week). Минулого року в Україні компанія організувала кар’єрно-орієнтований захід "Тиждень з Nestlé" у соціальній мережі Facebook, що охопив більше ніж 60 тис. користувачів. Співробітники головного офісу у Києві, Nestlé бізнес сервіс центру у Львові, лабораторій Львівської, Харківської та Волинської фабрик об’єдналися, щоб показати молоді компанію як місце з різноманітними кар’єрними можливостями та напрямками професійного зростання та розвитку.

Щодня протягом тижня на сторінці в соціальній мережі публікувалися відео: історії кар’єрного успіху колег, віртуальні екскурсії до мікробіологічної лабораторії, процес виготовлення шоколадних батончиків і вафельних виробів, різноманітні освітні майстер-класи на теми закупівель, фінансів, електронної комерції та регуляторних питань, а також рекомендації, щодо створення резюме та проходження інтерв’ю. Цього року компанія традиційно проведе цікаві майстер класи для молоді — тож слідкуйте за новинами на сторінці Nestle у Facebook