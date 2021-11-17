HR в Київстар: практика роботодавця

Ринок праці з початку пандемії живе в новій реальності. Змінився не тільки формат роботи, але й потреби співробітників та запити кандидатів на роботу. Як працює в нових умовах найбільший український телеком оператор, ми запитали CHRO Київстар – Оксану Олійник

Оксано, яким був 2021 рік для Київстар як для роботодавця?

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– Насиченим, продуктивним і, звісно ж, з викликами. Основна діяльність будувалась з урахуванням гібридної операційної моделі компанії з фокусом на ефективність та крос-функціональну взаємодію, культуру та цінності, гнучкість та адаптивність в новій нормальності. Це спонукало подальший розвиток автоматизації HR-процесів, бізнес-трансформації команди для впровадження інновацій; розширення програми добробуту тощо. Здобутки є всюди, та ми орієнтуємось на загальний результат, а він у нас гарний, про що свідчить рівень залученості персоналу – 80%.

Як в нинішніх умовах мотивувати персонал?

– Наші опитування показують, що на перший план у людей вийшли безпека, психоемоційний стан та впевненість у завтрашньому дні. Спостерігається зміна пріоритетів та особистісних цінностей. Людям важливо відчувати турботу зі сторони компанії, що їх цінують та чують, почуватися вільно у виборі робочого місця, мати можливість для розвитку та навчання, сімейне благополуччя. Саме на цьому побудована наша мотиваційна програма.

Розкажіть про навчання та розвиток спів­робітників.

– Загальний підхід до навчання ґрунтується на усвідомленості, цінності та самоосвіті. Співробітники мають доступ до навчальних онлайн-платформ. Портал CrossKnowledge містить понад 3 тис. книг, вебінарів і курсів. Learning up – внутрішнє навчання, де співробітники діляться власним професійним ­досвідом.

При гібридному форматі роботи ефективність команди залежить від менеджера. Тож ми акцентуємо на розвитку лідерів. Діє програма "Атланти Київстар", в рамках якої співробітники проходять онлайн та офлайн навчання, а їх менторами є директори напрямків. Цього року фокусною темою стала наша цінність "Співпраця". Теми співпраці як всередині команди, крос-функціональні відносини, так і взаємодія із партнерами були якісно опрацьовані Атлантами. В результаті маємо ряд проєктів щодо поліпшення взаємодії, які ми вже втілюємо в життя.

Як наймаєте людей в умовах віддаленого формату роботи?

– Ми пишаємось, що маємо одну з кращих моделей рекрутингу в країні. Важливо, що 22% вакансій закриваються рекомендаціями співробітників.

У Київстар діють програми онбордингу та оффбордингу. Діалог з потенційним колегою починається на етапі пропозиції працевлаштування. Кандидат отримує доступ до додатку Talmundo, де є вся інформація про компанію. Перші місяці співробітника супроводжує бадді, аби допомогти новачку влитись у процеси.

Філософія оффбордингу – "Київстар – це назавжди". Мета – залишити колишнього співробітника амбасадором брендів – як компанії, так і роботодавця. Також у Київстар вітають повернення людей до колективу, за минулий рік до нас повернулися близько 100 талантів.

Які соціальні програми реалізуєте й яке значення вони мають для розвитку бренда роботодавця?

– У нас багато соціальних ініціатив, адже відповідальність компанії – вагомий аргумент при виборі роботодавця.

Наш проєкт Returnship має на меті звернути увагу на питання дискримінації кандидатів за віком. Не секрет, що для багатьох роботодавців це питання досі актуальне. А якщо спеціаліст 35+ має перерву в стажі, його шанси отримати роботу геть невисокі. Ми уже третій рік проводимо програму стажування для "дорослих" спеціалістів. Даємо можливість повернутися до професії або освоїти нову спеціальність. Програма популярна. Щоб охопити максимум кандидатів, цього року ми розширили її безкоштовним тритижневим навчанням з "повернення в професію".

Чи берете ви на роботу молодих спеціалістів та випускників вузів без досвіду?

– 11% співробітників Київстар – люди до 25 років. Ми не обмежуємо кандидатів за віком, орієнтуємось на цінності та культуру кандидата, аби вони співпадали з позицією компанії. Більшість співробітників вказаної вікової категорії приходять в компанію після стажування STARt Yourself.

Що для вас означає поняття "Культура компанії"?

– Для мене особисто культура компанії – це її ДНК, філософія та люди. При цьому культура не припускає компромісів: не можна бути наполовину чесним, робити напівякісні продукти, мати розбіжності між словом та ділом. Саме культура допомагає бізнесу бути максимально ефективним та успішним. А в кризові часи виживають компанії з сильною корпоративною культурою. Тому варто інвестувати у неї сили, ресурси та час.