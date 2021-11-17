Діалоги розвитку. Як компанія "Байєр" мотивує і надихає в умовах нової реальності

HR-департаменти є ключовим елементом у корпоративній культурі сучасної компанії. А підбір співробітників – дуже важлива місія. Яким чином ви його здійснюєте і якими сучасними інструментами послуговуєтеся?

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– Звичайно ж, ми використовуємо класичні методи підбору персоналу, розміщуючи вакансії в першу чергу на внутрішніх сайтах, на зовнішніх спеціальних порталах чи залучаючи рекрутингові агенції. Проте компанія "Байєр" приділяє дуже багато уваги розвитку своїх працівників. Тож у нас є система розвитку працівників, у якій ми прописуємо потенційні шляхи переміщень чи зростання працівника і, коли з’являється вакансія, ми в першу чергу задаємо собі питання, чи є у нас потенційний кандидат на цю вакансію з внутрішніх спеціалістів. Також в компанії "Байєр" успішно працює програма рекомендацій – співробітники рекомендують кандидатів на відкриті вакансії, і, при успішному проходженні кандидата, співробітник отримує певну винагороду. Завдяки цій програми ми залучаємо в організацію таланти, які розділяють наші цінності. Окрім цього, беремо участь в освітньому проекті "Агрокебети", в рамках якого даємо можливість молодим талантам без досвіду отримати практичний досвід та можливість побудувати кар’єру в аграрній сфері.

Що лежить в основі вашої корпоративної культури?

– Корпоративна культура – це основа діяльності нашої компанії, де найбільша цінність – люди. Ми приділяємо багато уваги питанням поваги та справедливості на роботі, розвитку та навчанню працівників, створенню умов, де кожен почуватиметься важливим, унікальним та захищеним.

Корпоративна культура компанії "Байєр" побудована на головних наших цінностях LIFE – лідерство (Leadership), чесність (Integrity), гнучкість (Flexibility) та ефективність (Efficiency). Слід зазначити, що при відборі кандидатів на вакансії у нас є додаткова співбесіда, де на основі спеціальних запитань ми визначаємо, наскільки цінності "Байєр" та кандидата співпадають. Наші працівники розділяють ці цінності та в своїй щоденній роботі демонструють це. Щорічно ми нагороджуємо тих, хто є прикладом для інших у демонстрації тієї чи іншої цінності.

Яким чином ви працюєте із залученістю кадрів у компанії, в умовах пандемії зокрема?

– Компанія "Байєр" регулярно проводить опитування співробітників для оцінки рівня їхньої залученості, задоволення умовами праці та очікувань. Окрім внутрішніх опитувальників, ми постійно вивчаємо глобальні та локальні тренди щодо роботи в умовах невизначеності, коли особливо важливо підтримувати зв’язок з колегами та командний дух.

"Ми впровадили багато онлайн-ресурсів для самонавчання і розвитку професійних та особистих якостей – кожен має доступ до цих ресурсів і може самостійно пройти будь-який тренінг"

Від початку пандемії ми проводимо постійні зустрічі онлайн з нашими працівниками. Це і періодичні зустрічі всього колективу з керівництвом, де обговорюємо результати діяльності компанії, й регулярні зустрічі для навчання. Ми практикуємо спільне святкування визначних подій та свят онлайн, організовували онлайн-заняття з йоги та фітнесу, а також великодній кулінарний майстер-клас, де разом готували смачні страви. Нещодавно ми запровадили онлайн-зустрічі у форматі "Кава із HR", на яких учасники відкрито обговорюють можливості розвитку та навчання в компанії або ставлять будь-які питання, які можуть їх турбувати.

Багато уваги приділяємо сталому розвитку та залученню до його забезпечення наших працівників. Охочі співробітники "Байєр" вже традиційно періодично зустрічаються на свіжому повітрі, висаджуючи дерева та прибираючи паркові зони від сміття, а також регулярно приєднуються до онлайн-тренінгів на теми захисту довкілля та збереження природних ресурсів.

Як ви працюєте з ефективністю роботи співробітників, особливо зараз, коли віддалена робота стала справжнім викликом для HR-департаментів?

– Ми не можемо сказати, що віддалена робота стала справжнім викликом для нас – скоріше новою реальністю, до якої ми адаптувались. Звісно, на початку було незрозуміло, як краще співпрацювати дистанційно, тримати мотивацію співробітників та певний контроль за своєчасним виконанням завдань. Проте виявилось, що головне – довіряти одне одному, ставитись з повагою та розумінням до ситуації та при тому усвідомлювати, що у нас одна ціль і ми маємо орієнтуватись на результат.

Наш підхід до оцінки ефективності не змінився. Ми використовуємо систему постановки індивідуальних цілей на рік, де прописуємо додаткові проекти, задачі та цілі. Протягом року працівник із безпосереднім керівником періодично спільно оцінюють виконання цих цілей та відображають у системі відповідні коментарі. На основі цього наприкінці року встановлюється рівень досягнень працівника.

Щодо підтримки мотивації та ефективності дистанційної роботи, то ми пропонуємо періодичні тренінги, для прикладу на теми "Як бути продуктивним, працюючи з дому", "Персональна ефективність" та "Керування стресом".

Наскільки важливою у вашій компанії є система підвищення кваліфікації співробітників?

– Для компанії "Байєр" важливо постійно інвестувати у розвиток співробітників та дати всі можливі інструменти для саморозвитку. У нас побудована система "Діалогів розвитку", які проходять щорічно. В цій системі відображається потенційний кар’єрний шлях працівника, його сильні сторони та те, що потрібно розвивати (на основі наших цінностей), а також ті кроки (включаючи тренінги), які необхідні для розвитку. До таких діалогів готуються і працівник, і його керівник, щоб розмова була максимально конструктивною та працівник отримав якісний зворотний зв’язок по своїй роботі, побудований на конкретних прикладах.

[ + – ] Марта Нечаєва, Керівник департаменту по роботі з персоналом

Ми впровадили багато онлайн-ресурсів для самонавчання і розвитку професійних та особистих якостей – кожен має доступ до цих ресурсів і може самостійно пройти будь-який тренінг. У нас також є свої навчальні академії на глобальному рівні за різними напрямками (Bayer Academy, LIFE Academy, Leadership Academy), в яких залучені внутрішні та зовнішні тренери – тут пропонуються спеціальні навчальні програми як онлайн, так і офлайн. Звісно, за потреби ми проводимо масове навчання за певними напрямками локально, а також маємо глобально підписані контракти з деякими міжнародними учбовими закладами, де керівники вищого рівня можуть підвищити свою кваліфікацію та покращити особисті якості.

Можемо сказати, що в "Байєр" співробітник відіграє ключову роль у своєму розвитку, а компанія робить все можливе, щоб підтримати його на цьому шляху.

Розкажіть про систему заохочення і мотивації, яку ви застосовуєте в роботі.

– Система заохочення і мотивації є диверсифікованою та націленою як на мотивацію співробітників, так і на винагороду їх за визначні результати роботи. Наша система побудови заробітних плат та премій відповідає глобальним директивам та трендам локального ринку, адже ми хочемо бути привабливим роботодавцем. І нам це вдається – наприклад, ми вже другий рік поспіль отримуємо визнання як кращий роботодавець фармацевтичного ринку України за результатами незалежного опитування.

Компанія "Байєр" надає своїм співробітникам різні види заохочень – це і додаткові преміювання за роки роботи в компанії, за спеціальні проекти, за рекомендації кандидатів на вакансії, за особливі досягнення в розрізі наших цінностей LIFE. Ми надаємо працівникам страхування життя, хороший рівень медичного страхування, гарячі обіди в офісі, компенсації витрат на заняття спортом, дні відпустки понад законодавчі та корпоративні канікули на час новорічних свят. Окрім цього, не останню роль відіграють у нашій системі заохочень можливості попрацювати короткотерміново в інших країнах, доступ до різних навчальних програм і програм менторства та коучингу, де менторами та коучами виступають найсильніші та найдосвідченіші керівники нашої корпорації.

Як даєте собі раду із плинністю кадрів у компанії?

– Ми розуміємо, що плинність кадрів – це природний процес для кожної організації, однак його можна мінімізувати, а тому ми сфокусовані на зміцненні лояльності, підвищенні мотивації наших працівників та створенні умов, у яких працівникам комфортно, де вони можуть бути максимально продуктивні та мають можливості для навчання, розвитку та зростання. Мотивовані та щасливі співробітники є також найкращими амбасадорами компанії "Байєр" на зовнішньому ринку. Думаю, ми можемо похвалитись тим фактом, що у нас плинність доволі низька і є багато людей, які працюють у компанії 10, 15, 20 та навіть 30 років.