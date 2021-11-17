Зарплати зростають, на ринку фахівців дефіцит кадрів, — дослідження Фокусу

У 2021 році багато компаній активно шукають фахівців із прицілом на розвиток бізнесу, а зарплати впевнено зростають. Про це йдеться в щорічному дослідженні "Рейтинг роботодавців України" журналу "Фокус".

Другий рік пандемії виявився не таким болючим для економіки країни, як 2020 рік. За даними Мінекономіки, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками січня-серпня 2021 року прискорилося до 2,9% порівняно з 2,1% за підсумками січня-липня. Минулого року за перші вісім місяців ВВП упав на 5,7%. Про це повідомляється в рейтингу "Талантам платять більше. Рейтинг найкращих роботодавців України 2021".

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За даними Держстату, реальна заробітна плата в Україні у вересні 2021 року, порівняно з вереснем 2020 року, зросла на 6,9%, а щодо серпня поточного року — на 0,5%. Причому середня номінальна заробітна плата штатних працівників у вересні в річному вимірі зросла на 18,7% до 14,2 тис. грн. Найбільше зростання зарплати помітне в таких галузях як громадське харчування, інформаційні технології та телекомунікації, сільське господарство, освіта, торгівля, але також іде зростання і в промисловості, фінансах, будівництві.

Зростання зарплат – ознака наявності дефіциту фахівців. Звичайно, йдеться частіше про "білих комірців", фахівців із вищою освітою та досвідом не менше 5-8 років. Однак і некваліфікований персонал компанії почали шукати частіше. Загалом попит на співробітників зростає високими темпами. Наприклад, у базі вакансій порталу work.ua в грудні 2021 року було 56,3 тис. пропозицій, а на початку листопада – понад 100,2 тисячі. Зросла й кількість резюме, оскільки багато фахівців надихнулися зростаючим ринком і шукають кращого місця.

Докладніше про ринок праці наприкінці 2021 року та про те, які компанії визнані найкращими роботодавцями року, у рейтингу Фокусу "Талантам платять більше. Рейтинг кращих роботодавців України 2021 року".