Україна закінчує 2021 рік із найвищим доларовим ВВП в історії, — Мінекономіки

За попередньою оцінкою, загальна вартість вироблених товарів та послуг перевищить торішній показник на $39,4 млрд.

За підсумками 2021 року, Україна досягне рекордно великого доларового валового внутрішнього продукту — близько $195 млрд. Про це у Facebook повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

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За прогнозом, показник буде найвищим за всю історію країни. 2020 року ВВП України становив $155,6 млрд, роком раніше $153,9 млрд. Юлія Свириденко стверджує, що 2022 року уряд планує запустити низку державних програм, які забезпечать швидке зростання валового внутрішнього продукту. Зокрема, утеплення житлових будинків, відновлення зрошувальних систем у південних регіонах, запуск доступних іпотечних кредитів, фінансування експортерів продукції.

[ + – ] Юлія Свириденко: "Хороша новина полягає в тому, що Україна завершує 2021 рік із найвищим доларовим ВВП за всю свою історію" Фото: Facebook Юлии Свириденко

26 листопада Юлія Свириденко, міністр оборони Олексій Резніков та глава МЗС Дмитро Кулеба провели онлайн переговори з представниками великих компаній та фондів, які є інвесторами України. Сторони обговорили стабільність української економіки перед зовнішніми загрозами, а міністри розповіли про покращення макроекономічних показників та озвучили свої прогнози на наступний рік.

"Наша мета – забезпечити сталість основних показників: зростання ВВП, збільшення золотовалютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах. Ми прагнемо довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів", — наголосила Юлія Свириденко у своєму посту.

Міністр наголосила, що інвесторів дуже непокоїть безпека кордонів на тлі війни з Росією. Як запевнив Олексій Резніков, військовим вдається зберігати стабільність у прикордонних районах. Дмитро Кулеба у свою чергу вказав на спроби Росії зіпсувати імідж України за допомогою дезінформації, проте дипломати намагаються цьому протидіяти та доводити інвестиційну привабливість країни за кордоном.

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Раніше стало відомо, скільки малий бізнес втрачає через карантин в Україні. Виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський заявив, що за оцінками НБУ за місяць у IV кварталі обмеження зменшать річний ВВП на 0,2%, проте загальний ефект не перевищить -0,3%.

Фокус також писав, що Мінекономіки повідомило про зростання ВВП України за підсумками січня-серпня 2021 року на 2,9%. А ось 2020 за той же період показник знизився на 5,7%.

Тим часом, у проекті держбюджету на 2022 рік Верховна Рада прогнозує зростання номінального ВВП на рівні 3,8%, загалом він має становити 5368,7 млрд грн. 2 листопада депутати ухвалили документ у першому читанні, внісши близько 4 тисяч правок.