Усе дорожчає, але гривня зміцнюється. Що буде з цінами взимку

Бензин, продукти харчування, товари першої необхідності, метал, будівельні матеріали, нерухомість – у 2021 році ціни на різні групи товарів зросли на 5-80% і вище. Фокус з'ясував, що відбувається з цінами, нацвалютою та обліковою ставкою НБУ.

В Україні індекс споживчої інфляції за рік показав зростання на 10,9% (жовтень 2021 року до жовтня 2020 року), про це звітували в Держстаті. Фактично за 10 місяців з початку року ціни зросли на 8,5%.

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За даними Держстату, найбільше подорожчали продукти харчування: олія та цукор — у півтора рази, яйця — на третину; газ – майже в півтора рази, електроенергія – на чверть; паливно-мастильні матеріали – на понад 30%. Що відбувається з цінами в Україні та чи зможе це цінове ралі зупинитися?

Інфляція набирає обертів. У світі – також зростання цін

Інфляція – це не лише українська проблема. Її показники б'ють рекорди в інших країнах світу. У США темпи зростання цін протягом року досягли 6,2%. Це найвищий показник за останні 30 років, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Мінпраці США. За даними Eurostat, річна інфляція в єврозоні у жовтні становила 4,1%. Це також антирекорд десятиліття. Наприклад, у Євросоюзі найнижчі річні ставки інфляції були помічені на Мальті (1,4%), у Португалії (1,8%), Фінляндії та Греції (по 2,8% відповідно). А ось суттєвим зростанням цін відзначилися такі країни як Литва (8,2%), Естонія (6,8%) та Угорщина (6,6%).

У Євростаті повідомляють, що

Найбільший внесок в інфляцію зробили ціни на енергоносії, підвищення вартості послуг, неенергетичні промтовари та продукти харчування.

"Два ключові чинники, які визначили, як мінімум, 80% усієї інфляційної динаміки, — це неврожай минулого року і політика так званого кількісного пом'якшення у всіх ключових монетарних центрах світу", — пояснює інфляційний тренд виконавчий директор аналітичного центру "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

Але річ не тільки в цьому. Минулого року інфляція в багатьох країнах була близькою до нуля (у єврозоні 0,3%) — всьому виною пандемія, антиковідні обмеження та карантини. Тому наразі йде порівняння показників із дуже низькою базою 2020 року.

Інфляція в Україні. Фокус — на енергію

Інфляцію в Україні підживлюють зовнішні та внутрішні чинники.

"Ціни на світових товарних ринках (у вересні) залишалися на високому рівні. Вищі виробничі витрати бізнесу на оплату праці, сировину та енергію позначилися на динаміці споживчих цін. Інфляційні очікування теж залишалися високими. У той же час сприятлива ситуація на валютному ринку гальмувала зростання цін. Зокрема, завдяки цьому базова інфляція була нижчою за липневу прогнозну траєкторію", — зазначають в Інфляційному звіті НБУ.

Експерти вважають, що зростання вартості газу та електроенергії мало вирішальне значення для зростання цін усередині України. Насамперед на прискорення інфляції в Україні вплинули глобальні тенденції, вважає виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський.

"Більше за середнє зростали ціни на паливо, транспорт, окремі продукти та електроенергію. Це відбувалося через підвищення цін на енергоносії та поганий урожай минулого року на багато продуктів", — зазначив Вишлінський. За його словами, подорожчання енергоносіїв – це вагома світова тенденція.

"Зростання цін на нафту відбивається на всьому, на кожному продукті", — констатує заступник директора "Проагро груп" Марія Колесник.

Подорожчання природного газу та нафти тягне за собою зростання цін на пов'язані з ним товарні групи. Наприклад, на продукцію хімпрому, насамперед добрива.

"Через стрімке зростання вартості нафти ціни на мінеральні добрива зросли до рекордних показників, — найбільших за останні 10 років", — каже Колесник. Це призводить до того, що вже зараз фермери в США почали менше підгодовувати озимину та кукурудзу. А нестача добрив вплине на якість майбутнього врожаю, застерігає Марія Колесник.

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Енергоносії закладено і у вартість логістики. Там теж є один "новий" фактор подорожчання – за останній рік стрімко зросла вартість портових послуг. Колесник уточнює, що через антиковідні обмеження всі процедури в портах тривають довше. Період розвантаження затягується на тижні, а в деяких випадках і на місяці. Платежі портам зростають, а в результаті всі витрати підприємств закладаються у вартість товарів.

Нацвалюта зміцнюється: з гривнею пощастило

Примітно, що восени 2021 року в Україні зростання цін відбувається на фоні загальної тенденції щодо зміцнення гривні. За даними Нацбанку, з початку поточного року курс гривні коливався між 26,05 грн/дол. та 28,43 грн/дол. У листопаді 2021 року гривня зміцнилася – 18 листопада курс був на позначці 26,5 грн/дол. Це – гарна новина для споживачів.

"З огляду на те, що в нас основна частина товарів має імпортне походження, зміцнення гривні на кілька відсотків стримує інфляцію. Це не критичний фактор, але він відіграє свою роль", — зазначає Дмитро Боярчук.

Нацбанк зі свого боку в ситуації прискорення інфляції намагається приборкати зростання цін. Як? Підвищуючи вартість грошей в економіці, пояснює фінансовий аналітик, асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

"Нацбанк збільшує облікову ставку, вартість грошей зростає. Банки підвищують ставки за депозитами. У населення з'являється більше стимулів не витрачати гроші негайно, а класти їх на депозити. Таким чином, грошей в економіці стає трохи менше, гальмується попит з боку бізнесу та споживачів. Тому ціни зростають не так швидко, це називається "трансмісійний механізм монетарної політики"", — розповідає Євген Дубогриз.

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Монетарний комітет НБУ вісім разів на рік має можливість переглянути облікову ставку і знизити її, або залишити колишньою, або підвищити. Цього року Нацбанк уже п'ять разів підвищував облікову ставку. У результаті облікова ставка з 6% на початку року перетворилася на 8,5% на листопад 2021 року.

Гліб Вишлінський каже, що Нацбанк адекватно реагує на ситуацію.

"Коли було останнє підвищення облікової ставки, крім іншого, було введено низку заходів щодо стримування інфляції. Зокрема, були обмежені в обсягах кредити рефінансування банкам за обліковою ставкою. Було зменшено цільовий обсяг викупу іноземної валюти з ринку для того, щоб посилити гривню і таким чином знизити ціни імпортних товарів", — каже Гліб Вишлінський.

Те, що наразі річна інфляція становить 10,9%, а Нацбанк "націлюється" на рівень 5+/-1% — результат невизначеності. Євген Дубогриз стверджує, що центробанк діяв правильно, спираючись на дані станом на кінець минулого року та початок поточного. Але

ціни зросли так швидко, що цього ніхто не очікував.

Та й зараз регулятор обмежений у своїх можливостях.

"У нас більша частина інфляції — імпортована. Нацбанку складно щось з нею зробити. Він підвищує облікову ставку, щоб стримати "місцеву" інфляцію, щоб вона не досягла 12% або ще більше", — наголошує Дубогриз.

Продукти дорожчають. Як зростуть ціни на основні товари

Ризик зростання цін на ключові товари з кошика споживача (соняшникова олія, хліб, цукор, яйця, борошно) поки що зберігається. Тобто в першому півріччі 2022-го ціни на багато продуктів харчування можуть підрости. Факторів, як завжди, кілька. Один із головних – уже згадане у статті зростання вартості енергоносіїв (електроенергії, нафти та газу).

Марія Колесник із "Проагро груп" каже, що на початку 2022 року будуть важливими ціни на мінеральні добрива. Оскільки, якщо аграрії побачать, що вартість їхньої посівної та собівартість виробництва на наступний сезон зростатиме, вони не будуть віддавати свою продукцію дешево. Та й загалом світовий тренд на зростання вартості агрокультур (попит на їжу у світі лише зростає) навряд чи дозволить українцям розраховувати на дешеві продукти.

[ + – ] У першому півріччі 2022-го ціни на багато продуктів харчування можуть підрости Фото: УНИАН

"Далі треба дивитися, що буде на нафтовому ринку. Я сподіваюся, що ситуація трохи покращає. Америка анонсувала використання нафти з резервів, це — спроба притиснути зростання цін", — каже Колесник. Нагадаємо, котирування нафти на світовому ринку зросли за рік із середини листопада 2020 року до 17 листопада 2021 року на 83% до 80,3 дол. за барель. Зростання ціни на нафту "тягне" за собою ціни на інших ринках, зокрема, на ринку агропродукції (кукурудза, соя, пшениця дорожчає).

З іншого боку, зберігається ризик природних катаклізмів у Бразилії та інших країнах Південної Америки, де на початку осені вже повідомили про сильну посуху в низці регіонів, що може негативно вплинути на врожай зернобобових. Отже, і на ціни (вони підростуть). "Клімат, зобов'язання країн щодо цього — це не про дешеву їжу. Це про дорогу їжу, яка зростатиме в ціні щороку", — упевнена Марія Колесник.

Інфляційний звіт Нацбанку. Чого очікуємо?

Нацбанк у своєму інфляційному звіті стверджує, що

інфляція досягла свого піку 10-11% у вересні та жовтні, після чого знижуватиметься.

До кінця 2021 року зростання цін уповільниться до 9,6%, а за підсумками наступного року досягне мети 5%.

[ + – ] Нині річна інфляція становить 10,9% Фото: Getty Images

"Я думаю, що Нацбанк за видом своєї діяльності змушений бути оптимістом. Але мені здається, що таку бурхливу інфляцію так швидко придушити не вдасться. Тим більше, НБУ не має ефективних інструментів, щоб уповільнювати інфляцію — він впливає на якусь мізерну частину інфляційних тенденцій", — упевнений Дмитро Боярчук. За його розрахунками, за результатами цього року споживча інфляція становитиме 10,5%, а в середньому за рік — 9,5%.

Експерт прогнозує, що надалі ситуація з цінами безпосередньо залежатиме від того, як уповільнюватиметься світова інфляція. А поки, попри добрий урожай та міцну гривню, ціни на базові продукти харчування дешевшати точно не будуть.