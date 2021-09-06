Гроші на осінь. На що витратять $2,7 млрд від МВФ і що буде з курсом гривні

Отримані від МВФ гроші — безповоротна допомога, а не частина затвердженої раніше кредитної програми для України.

Міжнародний валютний фонд подарував Україні $2,7 млрд. Міністерство фінансів поки не відрапортувало, куди їх спрямує. Особливої зрозумілості не дає і прем'єр-міністр Денис Шмигаль: "Кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати і підтримати українську економіку на шляху її відновлення".

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Куди можна спрямувати транш МВФ: думки експертів

Аналітикиня ІК Adamant Capital Інна Звягінцева бачить два шляхи використання траншу — поповнення золотовалютних резервів НБУ та фінансування видатків бюджету.

"Рішення буде ухвалювати Мінфін. Швидше за все, гроші траншу розділять і спрямують на обидва напрямки. Цей транш отримують вчасно, оскільки на вересень припадає $3 млрд виплат за зовнішнім боргом", — зазначає Звягінцева. Можливо також, що гроші спрямують на покриття державних витрат, щоб зменшити підсумковий дефіцит держбюджету.

[ + – ] Графік виплат України за зовнішнім держборгом Фото: Ольга Шляховенко (інфографіка)

"Швидше за все, кошти від МВФ використовують для обслуговування боргових зобов'язань. Що ж стосується фінансування проєктів на кшталт "Великого будівництва", то тут я дуже сумніваюся", — говорить Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна. З іншого боку, економісти не заперечують, що $2,7 млрд, які надійшли, дозволять Мінфіну успішніше маневрувати з випуском держоблігацій і покриттям витрат держбюджету.

"Швидше за все, гроші МВФ підуть на те, щоб мінімізувати випуск ОВДП у гривні. На місці Мінфіну я б випустив євробонди, якими можна погасити зовнішні борги, а ось гроші МВФ використовував би для покриття дефіциту бюджету. Це усуне ризик зростання статті щодо обслуговування боргу у 2022-му і подальших роках", — вважає Данило Монін, експерт економічних програм Українського інституту майбутнього (UIF).

Транші МВФ та курс гривні

У рамках програми stand-by із затверджених $5 млрд Україна отримала лише $2,1 млрд у минулому році. Відсутність нових кредитів від фонду — серйозна перешкода для залучення інших зовнішніх позик.

"План із дефіциту держбюджету — 246 млрд грн, або 5,5% від ВВП. У наступному році цей показник повинен бути значно нижчим — усього 3,5%. Отже, треба зменшувати витрати і знаходити додаткові кошти. Та й взагалі, коли країна в боргах (а в нас їх $90+ млрд), то краще більше економити. Зробити це без програми МВФ буде складно. Уже зараз найбільша проблема бюджету — недовиконання плану запозичень. Ні внутрішні, ні зовнішні кредитори не поспішають позичати Україні гроші. Поки програма МВФ стоїть на паузі, можна не розраховувати на гроші ЄС, Світового банку та інших міжнародних фінінститутів", — упевнений Ярослав Железняк, заступник голови комітету ВР із фінансів.

Подаровані МВФ $2,7 млрд можуть піти в золотовалютні резерви НБУ, а також на покриття деяких витрат держбюджету, зокрема на соцвиплати

У вересні до Києва має прибути місія фонду. Після цього стане зрозуміло, чи буде черговий транш у рамках чинної програми (її термін закінчується в грудні).

"Чи отримає Україна другий транш і продовжить МВФ програму ще на півроку, залежить зокрема від того, чи буде задоволена місія фонду антикорупційними реформами (створення Бюро економічної безпеки), і чи не побачить відкочування в реформі корпоративного управління", — вважає Інна Звягінцева.

Для ефективного діалогу з МВФ країні необхідно виконувати умови вже підписаної угоди. На думку Дмитра Боярчука, траншу від МВФ чекати не варто, поки не з'явиться держбюджет-2022. Крім того, в МВФ жорстко критикують адміністративно керовані тарифи на газ, опалення та електроенергію, виступаючи за ліберальні ринки.

"Поки у нас діють літні тарифи для населення, але наявного газу за цією ціною очевидно недостатньо. Якщо буде політичний тиск, щоб зберегти тарифи, хтось повинен буде взяти на себе ці збитки. Така практика — саме те, проти чого МВФ радикально виступає. Тому якщо й отримаємо транш, то до кінця року, а більш ймовірно, що тільки на початку 2022", — зазначає Дмитро Боярчук.

[ + – ] Динаміка курсу гривні в 2021 році Фото: Ольга Шляховенко (інфографіка)

Прогноз щодо курсу гривні на осінь експерти дають обережний, але оптимістичний

Є надія, що завдяки зростанню аграрного експорту девальвації нацвалюти до 28 USDUAH і нижче не буде.

"У другому кварталі Україна демонструє профіцит загального рахунку платіжного балансу (дефіцит щодо товарів, але профіцит щодо послуг). На користь гривні може зіграти фактор великого врожаю", — резюмує Інна Звягінцева. Утім, Україна залишається імпортером енергоносіїв (насамперед природного газу), а це означає, що коливання цін на зовнішніх ринках палива напевно зіграють проти міцної гривні. Особливо якщо в Україні буде сувора зима.

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