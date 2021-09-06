Деньги на осень. На что потратят $2,7 млрд от МВФ и что будет с курсом гривны

Полученные от МВФ деньги — безвозвратная помощь, а не часть утвержденной ранее кредитной программы для Украины.

Международный валютный фонд подарил Украине $2,7 млрд. Министерство финансов пока не отрапортовало, куда их направит. Особой ясности не дает и премьер-министр Денис Шмыгаль: "Средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления".

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Куда можно направить транш МВФ: мнения экспертов

Аналитик ИК Adamant Capital Инна Звягинцева видит два пути использования транша — пополнение золотовалютных резервов НБУ и финансирование расходов бюджета.

"Решение будет принимать Минфин. Скорее всего, деньги транша разделят и направят на оба направления. Данный транш пришелся кстати, поскольку на сентябрь приходится $3 млрд выплат по внешнему долгу", — отмечает Звягинцева. Возможно также, что деньги направят на покрытие госрасходов, чтобы уменьшить итоговый дефицит госбюджета.

[ + – ] График выплат Украины по внешнему госдолгу Фото: Ольга Шляховенко (инфографика)

"Скорее всего, средства от МВФ используют для обслуживания долговых обязательств. Что же касается финансирования проектов вроде "Большого строительства", то на этот счет я очень сомневаюсь", — говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. С другой стороны, экономисты не исключают, что поступившие $2,7 млрд позволят Минфину успешнее маневрировать с выпуском гособлигаций и покрытием расходов госбюджета.

"Скорее всего, деньги МВФ пойдут на то, чтобы минимизировать выпуск ОВГЗ в гривне. На месте Минфина я бы выпустил евробонды, которыми можно погасить внешние долги, а вот деньги МВФ использовал бы для покрытия дефицита бюджета. Это устранит риск роста статьи по обслуживанию долга в ­2022-м и дальнейших годах", — считает Даниил Монин, эксперт экономических программ Украинского института будущего (UIF).

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В рамках программы stand-by из утвержденных $5 млрд Украина получила лишь $2,1 млрд в прошлом году. Отсутствие новых кредитов от фонда — серьезная преграда для привлечения других внешних займов.

"План по дефициту госбюджета — 246 млрд грн, или 5,5% от ВВП. В следующем году этот показатель должен быть значительно ниже — всего 3,5%. Значит, надо уменьшать расходы и находить дополнительные средства. Да и вообще, когда страна в долгах (а у нас их $90+ млрд), то лучше больше экономить. Сделать это без программы МВФ будет сложно. Уже сейчас самая большая проблема бюджета — недовыполнение плана заимствований. Ни внутренние, ни внешние кредиторы не спешат занимать Украине деньги. Пока программа МВФ стоит на паузе, можно не рассчитывать на деньги ЕС, Всемирного банка и других международных фининститутов", — уверен Ярослав Железняк, зампредседателя комитета ВР по финансам.

Подаренные МВФ $2,7 млрд могут пойти в золото­ва­лют­ные резервы НБУ, а также на покрытие некоторых расходов госбюджета, в том числе на соцвыплаты

В сентябре в Киев должна прибыть миссия фонда. После этого станет ясно, будет ли очередной транш в рамках действующей программы (ее срок заканчивается в декабре).

"Получит ли Украина второй транш и продлит ли МВФ программу еще на полгода, зависит в том числе от того, будет ли удовлетворена миссия фонда антикоррупционными реформами (создание Бюро экономической безопасности), и не увидит ли отката в реформе корпоративного управления", — считает Инна Звягинцева.

Для эффективного диалога с МВФ стране необходимо выполнять условия уже подписанного соглашения. По мнению Дмитрия Боярчука, транша от МВФ ждать не стоит, пока не появится госбюджет-2022. Кроме того, в МВФ жестко критикуют административно управляемые тарифы на газ, отопление и электроэнергию, выступая за либеральные рынки.

"Пока у нас действуют летние тарифы для населения, но имеющегося газа по этой цене явно недостаточно. Если будет политическое давление, чтобы сохранить тарифы, кто-то должен будет взять на себя эти убытки. Такая практика — именно то, против чего МВФ радикально выступает. Поэтому если и получим транш, то к концу года, а более вероятно, что только в начале ­2022-го", — отмечает Дмитрий Боярчук.

[ + – ] Динамика курса гривны в 2021 году Фото: Ольга Шляховенко (инфографика)

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"Во втором квартале Украина демонстрирует профицит общего счета платежного баланса (дефицит по товарам, но профицит по услугам). В пользу гривны может сыграть фактор большого урожая", — резюмирует Инна Звягинцева. Впрочем, Украина остается импортером энергоносителей (прежде всего природного газа), а это значит, что колебания цен на внешних рынках топлива наверняка сыграют против крепкой гривны. Особенно если Украине предстоит суровая зима.

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