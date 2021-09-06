Деньги на осень. На что потратят $2,7 млрд от МВФ и что будет с курсом гривны
Полученные от МВФ деньги — безвозвратная помощь, а не часть утвержденной ранее кредитной программы для Украины.
Международный валютный фонд подарил Украине $2,7 млрд. Министерство финансов пока не отрапортовало, куда их направит. Особой ясности не дает и премьер-министр Денис Шмыгаль: "Средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути ее восстановления".
Куда можно направить транш МВФ: мнения экспертов
Аналитик ИК Adamant Capital Инна Звягинцева видит два пути использования транша — пополнение золотовалютных резервов НБУ и финансирование расходов бюджета.
"Решение будет принимать Минфин. Скорее всего, деньги транша разделят и направят на оба направления. Данный транш пришелся кстати, поскольку на сентябрь приходится $3 млрд выплат по внешнему долгу", — отмечает Звягинцева. Возможно также, что деньги направят на покрытие госрасходов, чтобы уменьшить итоговый дефицит госбюджета.
"Скорее всего, средства от МВФ используют для обслуживания долговых обязательств. Что же касается финансирования проектов вроде "Большого строительства", то на этот счет я очень сомневаюсь", — говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. С другой стороны, экономисты не исключают, что поступившие $2,7 млрд позволят Минфину успешнее маневрировать с выпуском гособлигаций и покрытием расходов госбюджета.
"Скорее всего, деньги МВФ пойдут на то, чтобы минимизировать выпуск ОВГЗ в гривне. На месте Минфина я бы выпустил евробонды, которыми можно погасить внешние долги, а вот деньги МВФ использовал бы для покрытия дефицита бюджета. Это устранит риск роста статьи по обслуживанию долга в 2022-м и дальнейших годах", — считает Даниил Монин, эксперт экономических программ Украинского института будущего (UIF).
Транши МВФ и курс гривны
В рамках программы stand-by из утвержденных $5 млрд Украина получила лишь $2,1 млрд в прошлом году. Отсутствие новых кредитов от фонда — серьезная преграда для привлечения других внешних займов.
"План по дефициту госбюджета — 246 млрд грн, или 5,5% от ВВП. В следующем году этот показатель должен быть значительно ниже — всего 3,5%. Значит, надо уменьшать расходы и находить дополнительные средства. Да и вообще, когда страна в долгах (а у нас их $90+ млрд), то лучше больше экономить. Сделать это без программы МВФ будет сложно. Уже сейчас самая большая проблема бюджета — недовыполнение плана заимствований. Ни внутренние, ни внешние кредиторы не спешат занимать Украине деньги. Пока программа МВФ стоит на паузе, можно не рассчитывать на деньги ЕС, Всемирного банка и других международных фининститутов", — уверен Ярослав Железняк, зампредседателя комитета ВР по финансам.
Подаренные МВФ $2,7 млрд могут пойти в золотовалютные резервы НБУ, а также на покрытие некоторых расходов госбюджета, в том числе на соцвыплаты
В сентябре в Киев должна прибыть миссия фонда. После этого станет ясно, будет ли очередной транш в рамках действующей программы (ее срок заканчивается в декабре).
"Получит ли Украина второй транш и продлит ли МВФ программу еще на полгода, зависит в том числе от того, будет ли удовлетворена миссия фонда антикоррупционными реформами (создание Бюро экономической безопасности), и не увидит ли отката в реформе корпоративного управления", — считает Инна Звягинцева.
Для эффективного диалога с МВФ стране необходимо выполнять условия уже подписанного соглашения. По мнению Дмитрия Боярчука, транша от МВФ ждать не стоит, пока не появится госбюджет-2022. Кроме того, в МВФ жестко критикуют административно управляемые тарифы на газ, отопление и электроэнергию, выступая за либеральные рынки.
"Пока у нас действуют летние тарифы для населения, но имеющегося газа по этой цене явно недостаточно. Если будет политическое давление, чтобы сохранить тарифы, кто-то должен будет взять на себя эти убытки. Такая практика — именно то, против чего МВФ радикально выступает. Поэтому если и получим транш, то к концу года, а более вероятно, что только в начале 2022-го", — отмечает Дмитрий Боярчук.
Прогноз по курсу гривны на осень эксперты дают осторожный, но оптимистичный
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"Во втором квартале Украина демонстрирует профицит общего счета платежного баланса (дефицит по товарам, но профицит по услугам). В пользу гривны может сыграть фактор большого урожая", — резюмирует Инна Звягинцева. Впрочем, Украина остается импортером энергоносителей (прежде всего природного газа), а это значит, что колебания цен на внешних рынках топлива наверняка сыграют против крепкой гривны. Особенно если Украине предстоит суровая зима.Важно