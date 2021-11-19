Все дорожает, но гривна укрепляется. Что будет с ценами зимой

Бензин, продукты питания, товары первой необходимости, металл, строительные материалы, недвижимость – почти на все группы товаров в 2021 году цены на разные группы товаров выросли на 5-80% и выше. Фокус выяснил, что происходит с ценами, нацвалютой и учетной ставкой НБУ.

В Украине индекс потребительской инфляции за год показал рост на 10,9% (октябрь 2021 к октябрю 2020), об этом отчитались в Госстате. Фактически, за 10 месяцев с начала года цены подросли на 8,5%.

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По данным Госстата, больше всего подорожали продукты питания: подсолнечное масло и сахар — в полтора раза, яйца — на треть; газ — почти в полтора раза, электроэнергия — на четверть; горюче-смазочные материалы — более, чем на 30%. Что происходит с ценами в Украине и сможет ли это ценовое ралли остановиться?

Инфляция набирает обороты. В мире – тоже рост цен

Инфляция — это не только украинская проблема. Ее показатели бьют рекорды в других странах мира тоже. В США темпы роста цен за год достигли 6,2%. Это — самый высокий показатель за последние 30 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Минтруда США. По данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне в октябре составила 4,1%. Это тоже антирекорд десятилетия. Например, в Евросоюзе самые низкие годовые ставки инфляции были отмечены на Мальте (1,4%), в Португалии (1,8%), Финляндии и Греции (по 2,8% соответственно). А вот существенным ростом цен отличились такие страны как Литва (8,2%), Эстония (6,8%) и Венгрия (6,6%).

В Евростате сообщают, что

наибольший вклад в инфляцию внесли цены на энергоносители, повышение стоимости услуг, неэнергетические промтовары и продукты питания.

"Два ключевых фактора, которые определили, как минимум, 80% всей инфляционной динамики, — это неурожай в прошлом году и политика, так называемого, количественного смягчения во всех ключевых монетарных центрах мира", — объясняет инфляционный тренд исполнительный директор аналитического центра "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

Но дело не только в этом. В прошлом году инфляция во многих странах была близка к нулю (в еврозоне 0,3%) — всему виной пандемия, антиковидные ограничения и карантины. Поэтому сейчас идет сравнение показателей с очень низкой базой 2020 года.

Инфляция в Украине. Фокус — на энергию

Инфляцию в Украине подпитывают внешние и внутренние факторы.

"Цены на мировых товарных рынках (в сентябре) оставались на высоком уровне. Более высокие производственные затраты бизнеса на оплату труда, сырье и энергию отразилисьна динамике потребительских цен. Инфляционные ожидания тоже оставались высокими. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен. В частности, благодаря этому базовая инфляция находилась ниже июльской прогнозной траектории", — отмечают в Инфляционном отчете НБУ.

Эксперты считают, что рост стоимости газа и электроэнергии имело решающее значение для роста цен внутри Украины. В первую очередь, на ускорение инфляции в Украине повлияли глобальные тенденции, считает исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

"Больше среднего росли цены на топливо, транспорт, отдельные продукты и электроэнергию. Это происходило из-за повышения цен на энергоносители и плохого урожая прошлого года на многие продукты", — отметил Вышлинский. По его словам, подорожание энергоносителей — это весомая мировая тенденция.

"Рост цен на нефть отражается во всем, в каждом продукте", — констатирует замдиректора "Проагро груп" Мария Колесник.

Подорожание природного газа и нефти тянет за собой рост цен на связанные с ним товарные группы. Например, на продукцию химпрома, в первую очередь, удобрения.

"Из-за стремительного роста стоимости нефти цены на минеральные удобрения взвилилсь до рекордных показателей, — наибольших за последние 10 лет", — говорит Колесник. Это приводит к тому, что уже сейчас фермеры в США начали меньше подкармливать озимые и кукурузу. А нехватка удобрений повлияет на качество будущего урожая, предостерегает Мария Колесник.

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Энергоносители заложены и в стоимость логистики. Там тоже есть один "новый" фактор подорожания — за последний год стремительно выросла стоимость портовых услуг. Колесник уточняет, что из-за антиковидных ограничений все процедуры в портах длятся дольше. Период разгрузки затягивается на недели, а в некоторых случаях и на месяцы. Платежи портам растут, а в итоге все расходы компаний закладываются в стоимость товаров.

Нацвалюта укрепляется: с гривной повезло

Примечательно, что осенью 2021 года в Украине рост цен происходит на фоне общей тенденции укрепления гривны. По данным Нацбанка, с начала текущего года курс гривны колебался между 26,05 грн./долл. и 28,43 грн/долл. В ноябре 2021 года гривна укрепилась – 18 ноября курс был на отметке 26,5 грн./долл. Это – хорошая новость для потребителей.

"Учитывая, что у нас основная часть товаров имеет импортное происхождение, укрепление гривны на несколько процентов сдерживает инфляцию. Это не критический фактор, но он играет свою роль", — отмечает Дмитрий Боярчук.

Нацбанк со своей стороны в ситуации ускорения инфляции старается обуздать рост цен. Как? Повышая стоимость денег в экономике, поясняет финансовый аналитик, ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

"Нацбанк увеличивает учетную ставку, стоимость денег растет. Банки повышают ставки по депозитам. У населения появляется больше стимулов не тратить деньги немедленно, а класть их на депозиты. Таким образом, денег в экономике становится немного меньше, притормаживается спрос со стороны бизнеса и потребителей. Поэтому цены растут не так быстро. Это называется "трансмиссионный механизм монетарной политики"", — рассказывает Евгений Дубогрыз.

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Монетарный комитет НБУ восемь раз в год имеет возможность пересмотреть учетную ставку и либо снизить ее, либо оставить прежней, либо повысить. В этом году Нацбанк уже пять раз повышал учетную ставку. В результате учетная ставка с 6% в начале года превратилась в 8,5% по состоянию на ноябрь 2021 года.

Глеб Вышлинский говорит, что Нацбанк адекватно реагирует на ситуацию.

"Когда было последнее повышение учетной ставки, кроме прочего, был введен ряд мер по сдерживанию инфляции. В частности, были ограничены в объемах кредиты рефинансирования банкам по учетной ставке. Был уменьшен целевой объем выкупа иностранной валюты с рынка для того, чтобы усилить гривну и таким образом уменьшить цены импортных товаров", — говорит Глеб Вышлинский.

То, что сейчас годовая инфляция составляет 10,9%, а Нацбанк "нацеливается" на уровень 5+/-1% — результат неопределенности. Евгений Дубогрыз утверждает, что центробанк действовал верно, опираясь на данные по состоянию на конец прошлого года и начало текущего. Но

цены выросли так стремительно, что этого никто не ожидал.

Да и сейчас регулятор ограничен в своих возможностях.

"У нас большая часть инфляции — импортированная. Нацбанку сложно что-то с ней сделать. Он повышает учетную ставку, чтобы сдержать "местную" инфляцию, чтобы она не достигла 12% или еще больше", — подчеркивает Дубогрыз.

Продукты дорожают. Как вырастут цены на основные товары

Риск роста цен на ключевые товары из корзины потребителя (подсолнечное масло, хлеб, сахар, яйца, муку) пока сохраняется. То есть, в первом полугодии 2022-го цены на многие продукты питания могут подрасти. Факторов, как обычно, несколько. Один из главных – уже упомянутый в статье рост стоимости энергоносителей (электроэнергии, нефти и газа).

Мария Колесник из "Проагро груп" говорит, что в начале 2022 года будут важны цены на минеральные удобрения. Так как, если аграрии увидят, что стоимость их посевной и себестоимость производства на следующий сезон будет расти, они не будут отдавать свою продукцию дешево. Да и в целом мировой тренд повышения роста стоимости агрокультур (спрос на еду в мире только растет) вряд ли позволит украинцам рассчитывать на дешевые продукты.

[ + – ] В первом полугодии 2022-го цены на многие продукты питания могут подрасти Фото: УНИАН

"Дальше нужно смотреть, что будет на нефтяном рынке. Я надеюсь, что ситуация немного улучшится. Америка анонсировала использование нефти из резервов, это — попытка прижать рост цен", — говорит Колесник. Напомним, котировки нефти на мировом рынке выросли за год с середины ноября 2020 года по 17 ноября 2021 года на 83% до 80,3 долл. за баррель. Растущая нефть "тянет" за собой цены на других рынках, в частности, на рынке агропродукции (кукуруза, соя, пшеница дорожает).

С другой стороны, сохраняется риск природных катаклизмов в Бразилии и других странах Южной Америки, где в начале осени уже сообщили о сильной засухе в ряде регионов, что может негативно повлиять на урожай зерно-бобовых. А значит, и на цены (они подрастут). "Климат, обязательства стран на этот счет — это не о дешевой еде. Это о дорогой еде, которая будет расти в цене каждый год", — уверена Мария Колесник.

Инфляционный отчет Нацбанка. Чего ждем?

Нацбанк в своем инфляционном отчете утверждает, что

инфляция достигла своего пика 10-11% в сентябре и октябре, после чего будет снижаться.

К концу 2021 года рост цен замедлится до 9,6%, а по итогам следующего года достигнет цели 5%.

[ + – ] Сейчас годовая инфляция составляет 10,9% Фото: Getty Images

"Я думаю, что Нацбанк по виду своей деятельности вынужден быть оптимистом. Но мне кажется, что столь бурную инфляцию так быстро подавить не удастся. Тем более, у НБУ нет эффективных инструментов, чтобы замедлять инфляцию — он влияет на какую-то мизерную часть инфляционных тенденций", — уверен Дмитрий Боярчук. Согласно его расчетам, по результатам этого года потребительская инфляция составит 10,5%, а в среднем за год — 9,5%.

Эксперт прогнозирует, что в дальнейшем ситуация с ценами будет напрямую зависеть от того, как будет замедляться мировая инфляция. А пока, несмотря на хороший урожай и крепкую гривну, цены на базовые продукты питания дешеветь точно не будут.