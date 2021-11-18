Красная полоса. Сколько теряет малый бизнес и экономика Украины из-за карантинных ограничений

После введения красных зон карантина в большинстве областей Украины пострадали многие сферы малого бизнеса, но больше всего — пассажирские перевозки, рестораны, фитнес-клубы и торговля промышленными товарами в ТРЦ.

В красной зоне карантина находятся уже 17 областей Украины, в том числе крупнейшие Одесская, Львовская, Киевская, а также столица. В отличие от предыдущих локдаунов, ограничения смягчаются, если подпадающий под них бизнес работает в режиме "100% персонала вакцинировано, а посетители предъявили сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест".

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Логично, что в красных регионах заметно снизилась экономическая и социальная активность. Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС), на основе анализа данных Google по мобильности приходит к выводу, что за первую неделю после введения ограничений в Киеве посещение заведений непродовольственной торговли и развлечений сократилось на 14%. Использование общественного транспорта уменьшилось на 11%, посещение гражданами места работы — на 7%.

Карантинные ограничения. В ресторан — с кодом

От карантинных ограничений ожидаемо пострадали заведения общепита. По оценке Ольги Насоновой, директора компании "Ресторанный консалтинг", рестораны в среднем потеряли 50–60% клиентов. Собеседница Фокуса уточняет, что особенно тяжелыми были первые два дня (в Киеве — 1–2 ноября), когда многие рестораны, опасаясь контролеров, тщательно проверяли сертификаты о вакцинации и не пускали тех, у кого их нет. Однако проверяющие обращали внимание не на посетителей, а на персонал, из-за чего теперь сертификаты посетителей рестораны контролируют не так жестко.

По оценкам Олеси Остафиевой, совладелицы столичного ведьма-бара "Лысая гора", в первую неделю работы в красной зоне заведение ушло в жесткий минус в понедельник и среду, когда посетителей и выручки было вдвое меньше. Зато во вторник получили кассу среднестатистического вторника, а в выходные просели на 25%. В целом в 2020 году показатели бара упали на 45%, а в 2021-м Остафиева ждет проседания на 25–30% по сравнению с 2019 годом.

По оценке НБУ, карантин за месяц в IV квартале внесет отрицательный вклад в годовой ВВП на уровне -0,2%. Эффект от ограничений не превысит -0,3% ВВП исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский

Андрей Галицкий, основатель сети Lviv Croissants, говорит, что выручка компании сократилась на 30%. Одни точки просели наполовину, другие же удержали выручку. Впрочем, Тарас Маселко, руководитель ­PR-отдела львовского холдинга эмоций !FEST, отмечает, что после благоприятного для оте­льно-ресторанной сферы сентября — октября 2021 года спад активности в ноябре был прогнозируемым. Наиболее ощутимо он наблюдается в Одессе, где в начале ноября полностью вакцинированы 20% жителей.

Сфера развлечений тоже страдает от карантина. По информации Дмитрия Деркача, совладельца сети кинотеатров "Планета кино", объем продаж уменьшился на ­20–30% по сравнению с сентябрем 2021 года. Одесса просела больше, Киев — меньше. По итогам года компания может недополучить до 30% планируемых доходов.

У спортивных заведений ситуация не легче.

"По предварительным оценкам, мы потеряли до 30–40% посетителей, что объясняется опасениями посещения публичных мест, переходом на удаленную работу офисов по соседству с нашими фитнес-студиями, отсутствием у некоторых клиентов сертификатов вакцинации", — говорит Ярослав Сойников, сооснователь, главный тренер и фитнес-эксперт сети фитнес-студий hiitworks.

Непродовольственная розница пострадала меньше.

"В киевских ТРЦ падение посещаемости составило около 30%. При этом мы наблюдаем меньшие темпы понижения товарооборота операторов, так как возрастает средний чек, а покупки становятся более целевыми", — рассказывает Евгения Локтионова, директор компании UTG.

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Глава правления Ассоциации ретейлеров Украины Андрей Жук отмечает, что посещаемость ТРЦ снизилась на 50%, а падение продаж в ретейле достигает 80%.

"Фундамент продаж — это уверенность покупателя в завтрашнем дне. Мы провели исследование на основе одной крупной компании фешен-ретейла. За месяц ограничений эта компания недоплатит в госбюджет 40 млн грн налогов", — оценивает ситуацию с ретейлом Андрей Жук.

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Хуже всего влияние красной зоны оценивают транспортники. Игорь Житинский, руководитель Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков, рассказывает Фокусу, что в сегменте межобластных перевозок пассажиропоток упал на 50–70%. На внутриобластных маршрутах показатели просели на 20–40%. Положение усугубляет то, что цена на автогаз в период пандемии выросла почти втрое.

"За полтора года карантина мы потеряли 20% маршрутной сети из-за нерентабельности, а жители некоторых населенных пунктов оказались отрезанными от цивилизации", — говорит Житинский.

При этом крупнейшие промышленные предприятия страны (и они же — крупнейшие налогоплательщики) работают стабильно.

"Карантинные ограничения влияют на сектор услуг и не оказывают воздействия на промышленность. Ведь крупный бизнес адаптировался к реалиям работы в условиях COVID-19", — заключает Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

Человеческий фактор в красной зоне

В условиях красной зоны бизнес испытывает трудности с персоналом.

"Сотрудников и так было тяжело найти, а теперь их нужно заставить вакцинироваться, некоторые попросту увольняются", — говорит Насонова. Сфера пассажирских перевозок, по информации Житинского, еще до карантина страдала из-за нехватки около 20% водителей.

"Сегодня многие водители отказываются вакцинироваться, опасаясь побочного эффекта и обострения их профессиональных заболеваний. Возможно, их бы успокоил организованный медосмотр перед вакцинацией, но об этом речь не идет. В результате в трудовых коллективах происходят конфликты", — поясняет собеседник Фокуса.

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Бизнес вне зависимости от масштаба часто заинтересован в вакцинации персонала, ведь в нынешних условиях это способ продолжать работать.

"Мы своим сотрудникам предложили организовать вакцинацию от предприятия еще в июле. Большинство согласилось, а два человека отказались. Но когда пошли разговоры о том, что без вакцинации будет невозможно работать, они привились самостоятельно", — рассказывает Олеся Остафиева.

Большим предприятиям сложнее достичь стопроцентного показателя. Например, в компании Carlsberg Ukraine с лета 2021 года вакцинировали 55% персонала. Противников вакцинации пере­убеждают, организовывая онлайн-лекции с врачами.

"В августе мы запустили программу вакцинации на предприятии, и сейчас у нас более половины вакцинированных сотрудников", — продолжает Надежда Бойко, менеджер по внутренним коммуникациям и административной поддержке компании "Сентравис" [производитель бесшовных нержавеющих труб]. Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), говорит, что социально ответственный бизнес выступает крупнейшим двигателем вакцинации в Украине, распространяя информацию о преимуществах прививок и организовывая вакцинацию сотрудников.

Проблемы для бизнеса создает и агрессия со стороны противников вакцинации. Дмитрий Деркач жалуется на скандалы, которые затевают посетители, отказывающиеся демонстрировать сертификаты или надеть маску, шквал негативных комментариев в соцсетях.

"Посетителям проверки сертификатов не понравились, — продолжает Андрей Галицкий. — Доходило до скандалов и оскорблений. Сотрудников обвиняли в произволе и нацизме. Многие забирали заказ с собой. Но некоторые уходили с руганью, ничего не купив". По словам Галицкого, это создает эмоциональные сложности у персонала и отражается на текучести кадров.

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Олеся Остафиева причину конфликтов с клиентами видит в плохой информационной кампании со стороны государства.

"Посетители показывают нам скриншоты статей о том, что якобы можно посещать рестораны с одной вакциной, и нам приходится предъявлять им постановление Кабмина. Но если у вакцинированных нехватка информации, то невакцинированные уверенно перечисляют статьи Конституции, которые мы нарушаем, сбрасывают адреса "американских лабораторий, распыляющих вирус из самолетов", — рассказывает Остафиева.

Кнуты и пряники. Что будет, если нарушить правила красной зоны

Нарушение ограничений красной зоны стоят дорого.

"На недавней встрече с Госпродпотребслужбой бизнес проинформировали, что в приоритете мобильных групп проверяющих будут учебные заведения и дошкольные учреждения, предприятия, о которых граждане сообщили на горячие линии, или места массового скопления людей", — говорит Анна Деревянко. При выявлении нарушений могут применить предупреждения, штрафы 17 тыс. грн для ФЛП и 34 тыс. грн — для юрлиц. За повторное нарушение грозят увеличение штрафов, возбуждение уголовного дела, полная остановка бизнеса.

Карантин красной зоны ударил по торговой и ресторанной сферам. Там отмечают падение посещаемости на 30-50%, а также существенное падение выручки. Еще хуже дела у транспорт­ников

Ольге Насоновой известно только о штрафах из-за невакцинированных сотрудников.

"Возможно, в Киеве действует негласное распоряжение не проверять массово людей в транспорте, ресторанах, чтобы избежать конфликтов и драк, поскольку вакцинированных мало, в пунктах вакцинации — очереди, люди озлоблены", — предполагает Насонова.

Во Львове, по словам Тараса Маселко, рестораторов активно проверяли сразу после введения ограничений.

"В первый же день жесткого карантина начались проверки со стороны представителей Госпотребслужбы, районной администрации и полиции, — подтверждает Андрей Галицкий. — Проверяли как рестораны, так и гостей, но без превышения полномочий". В ведьма-баре "Лысая гора", по словам Остафиевой, тоже была одна проверка — изучали сертификаты вакцинации персонала, для которых в заведении сформировали отдельную папку, а также наличие на входе дезинфектора, измерителя температуры и отдельной урны для масок. Гостей при этом не трогали.

"За период карантина разные инстанции наработали множество правил. Теперь мы должны вести несколько журналов, а документооборот усложнился, словно в госучреждении. Хоть отдельного человека нанимай, чтобы все это вести", — жалуется Остафиева.

Дмитрий Деркач подтверждает факты проверок. Так как в "Планете кино" придерживаются всех правил, обошлось без последствий. Спортивные заведения проверяющие тоже не игнорируют. Ярослав Сойников рассказывает, что фитнес-студии hiitworks уже в первую неделю красной зоны сталкивались с проверками.

На активность проверяющих жалуются перевозчики.

"Нацполиция проверяет соблюдение масочного режима, наличие сертификатов о вакцинации у водителей и пассажиров, — рассказывает Житинский. — Например, на одной из автостанций в облцентре 86-летнюю женщину, которая выписалась из больницы и возвращалась в родное село, полицейские не дали посадить в автобус из-за отсутствия сертификата". По наблюдениям собеседника Фокуса, особенно жестко полиция работала в первые дни ограничений, после чего автостанции опустели.

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О господдержке бизнеса, даже такой, как в предыдущие локдауны, речь не идет. По мнению Житинского, власть самоустранилась от решения проб­лем перевозчиков, тогда как над ними продолжает довлеть обязательство перевозить льготников. О каких-либо арендных каникулах или хотя бы скидках на аренду опрошенным Фокусом экспертам и компаниям также не известно. Не получают предприниматели и материальной помощи. При этом народный депутат Ярослав Железняк заявляет, что на помощь бизнесу, который закрылся из-за карантина, из бюджета хотят выделить около 6 млрд грн. Для этого парламент должен одобрить законопроект №6297.

Чуть помедленнее. Карантинные ограничения, ВВП и госбюджет

Госбюджет на этот год верстали с учетом роста ВВП на 4,6%, но надежда не оправдалась. Как отмечает Дмитрий Чурин, в 2021-м прогноз неоднократно пересматривали в меньшую сторону. В инфляционном отчете НБУ за октябрь речь идет о росте ВВП на 3,1%.

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Возможно, впереди очередной пересмотр.

"По оценке НБУ, карантин красных зон за один месяц в IV квартале внесет отрицательный вклад в годовой ВВП на уровне -0,2%. Считаю эту оценку минимальной, но вряд ли эффект от ограничений превысит -0,3% ВВП", — резюмирует Глеб Вышлинский. То есть по итогам года рост ВВП может замедлиться до 2,9–2,8%.

Впрочем, бизнес возлагает надежды на зимние праздники.

"Мы надеемся, что к новогодне-рождественскому периоду выйдем из красной зоны, — заключает Тарас Маселко. — Но мы должны воспитать в обществе понимание, что карантин — не чья-либо прихоть, а реалии, в которых нам нужно научиться жить, как это происходит во многих странах".