"Игра в кальмара" для бизнеса: выжить в Киеве любой ценой

Тренд сезона — сериал "Игра в кальмара". Сериал об игре на выживание, где в течение шести дней люди, нашедшие финансовые трудности, должны проходить по одной детской игре. Победитель получит миллионы, а проигравшие — погибнут.

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Эти правила в сериале напоминают правила игры для бизнеса в сегодняшнем Киеве, где основное условие — выжить любой ценой. Казалось, все должны давно привыкнуть к новой реальности с ковидом, однако, на ограничения, к сожалению, не вырабатываются "антитела", поэтому бизнес в сфере обслуживания, торговые центры и так далее, попали под наибольший удар и вынуждены играть в игру по навязанным им правилам.

Новый этап игры на выживание стартовал. И в этих правилах, как и в сериале, шаг вправо, шаг влево — расстрел.

Игра 1. Не шевелитесь, копы

Первая игра в сериале вызвала у меня наибольшие эмоции. Игроки видят огромную куклу на другом конце площадки и диктор объясняет правила игры: задача игроков пересечь линию за куклой, но двигаться можно в то время, когда она отвернула голову и поет песню. Если один из игроков пошевелится, кукла его заметит, и участник покинет игру.

Подобная ситуация сейчас с полицией и проверками сертификатов у клиентов. Выборочные проверки документов в рейсовом транспорте и новость о проверке ресторанов, театров, кинотеатров, массовых мероприятий и непродовольственных рынков рейдовыми группами правоохранителей — насторожили большую часть населения.

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Большинство клиентов (даже с сертификатом о вакцинации) со страхом приходят в рестораны или другие публичные места, ведь в последнее время Дия, в которой размещены электронные версии документа часто не работает, а оплатить штраф в размере 17 тыс. грн не хочется никому.

Вся сфера обслуживания в Киеве, по крайней мере, почувствовала, как перекати-поле пробегает по залам. Клиентов стало меньше в три раза, как и доходности с бизнеса, прямо как в сериале после первой игры.

Игра 2. Терпение и концентрация

В сериале вторая игра о терпении и концентрации. Суть игры состоит в следующем. Каждому игроку выдается коробка, в которой находится два предмета – застывшая карамель с фигурой и игла. Задача – вырезать нужную форму, чтобы не сломать ее.

Во втором витке ограничений из-за пандемии – бизнес тоже играет в эту игру, но по-своему. Ведь за короткое время нужно принять такие решения, которые бы позволили дальше работать и приносить стабильный доход. Здесь начинаются эксперименты и поиск новых методов и средств.

Неправильные, непроверенные решения принятые поспешно – смерть для бизнеса. А в нынешних условиях, решения принимаются только так, что в геометрической прогрессии увеличивают риски.

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Игра 3. Стеклянный мост

Бывает, что руководство бизнеса вынуждено ставить перед своими работниками выбор — вакцинироваться и работать дальше, или не вакцинироваться и потерять работу. Часто это очень сложная задача для руководителей, ведь сложно прощаться с людьми, являющимися частью бизнеса.

Это напоминает стеклянный мост с двумя дорожками, где игроку необходимо выбрать один из двух возможных вариантов прохождения испытания, одна дорожка из стекла, которая может выдержать даже двух, а второе – простое.

Бизнес в сфере услуг наиболее заинтересован в том, чтобы люди вакцинировались, чтобы работники вакцинировались, но прощаться с людьми или отправлять их в вынужденный отпуск – это всегда стресс и для директора, и для работника, и для потребителя/клиента.

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Игра 4. Перетягивание каната

Отношение к вакцинам раскололо большинство стран мира. Ни одно государство не может похвастаться единодушием по этому вопросу.

Армия антивакцинаторов обвиняет бизнес в том, что тот нарушает их права, не пуская человека без сертификата или без ПЦР-теста даже в туалет. Вакцинаторы обвиняют антивакцинаторов в том, что из-за них не выработался коллективный иммунитет и все вынуждены снова столкнуться с ограничениями.

Государство говорит, что люди должны вакцинироваться. Люди не отказываются от вакцинации, но не спешат ее делать. Бизнес разводит руками, ведь в этих перетягиваниях каната страдает именно он.

К сожалению, эта проблема касается не только Украины. Вся сфера обслуживания вынуждена играть в игру на выживание. А нам остается только за этим наблюдать.