"Гра в кальмара" для бізнесу: вижити в Києві за будь-яку ціну

Тренд сезону — серіал "Гра в кальмара". Серіал про гру на виживання, де протягом шести днів люди, які переживають фінансові труднощі, мають проходити по одній дитячій грі. Переможець отримає мільйони, а ті, хто програв, загинуть.

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Ці правила в серіалі нагадують правила гри для бізнесу в сьогоднішньому Києві, де основна умова — вижити за будь-яку ціну. Здавалося, всі повинні давно звикнути до нової реальності з ковідом, однак, на обмеження, на жаль, не виробляються "антитіла", тому бізнес у сфері обслуговування, торгові центри й так далі потрапили під найбільший удар і змушені грати в гру за нав'язаним їм правилам.

Новий етап гри на виживання стартував. І в цих правилах, як і в серіалі, крок праворуч, крок ліворуч — розстріл.

Гра 1. Не ворушіться, копи

Перша гра в серіалі викликала в мене найбільші емоції. Гравці бачать величезну ляльку на іншому кінці майданчика, і диктор пояснює правила гри: завдання гравців перетнути лінію за лялькою, але рухатися можна в той час, коли вона відвернула голову і співає пісню. Якщо один із гравців поворухнеться, лялька його помітить, і учасник покине гру.

Подібна ситуація зараз із поліцією та перевірками сертифікатів у клієнтів. Вибіркові перевірки документів у рейсовому транспорті та новина про перевірку ресторанів, театрів, кінотеатрів, масових заходів і непродовольчих ринків рейдовими групами правоохоронців насторожили більшу частину населення.

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Більшість клієнтів (навіть із сертифікатом про вакцинацію) зі страхом приходять до ресторанів чи інших публічних місць, адже останнім часом "Дія", у якій розміщені електронні версії документа, часто не працює, а сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн не хочеться нікому.

Уся сфера обслуговування, принаймні, відчула, як перекотиполе пробігає по залах. Клієнтів поменшало втричі, як і прибутковості з бізнесу, прямо як у серіалі після першої гри.

Гра 2. Терпіння та концентрація

У серіалі друга гра про терпіння та концентрацію. Суть гри полягає у наступному. Кожному гравцеві видається коробка, у якій є два предмети — застигла карамель із фігурою та голка. Завдання — вирізати необхідну форму, щоб не зламати її.

У другому витку обмежень через пандемію бізнес теж грає у цю гру, але по-своєму. Адже за короткий час потрібно ухвалити такі рішення, які дозволили б далі працювати та приносити стабільний дохід. Тут починаються експерименти та пошук нових методів і засобів.

Неправильні, неперевірені рішення, ухвалені поспішно, – смерть для бізнесу. А в нинішніх умовах рішення приймаються тільки так, що в геометричній прогресії збільшують ризики.

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Гра 3. Скляний міст

Буває, що керівництво бізнесу змушене ставити перед своїми працівниками вибір — вакцинуватися та працювати далі чи не вакцинуватися та втратити роботу. Часто це дуже складне завдання для керівників, адже складно прощатися з людьми, які є частиною бізнесу.

Це нагадує скляний міст із двома доріжками, де гравцеві необхідно вибрати один із двох можливих варіантів проходження випробування, одна доріжка зі скла, яка може витримати навіть двох, а друга – проста.

Бізнес у сфері послуг найбільше зацікавлений у тому, щоб люди вакцинувалися, щоб працівники вакцинувалися, але прощатися з людьми або відправляти їх у вимушену відпустку – це завжди стрес і для директора, і для працівника, і для споживача/клієнта.

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Гра 4. Перетягування каната

Ставлення до вакцин розкололо більшість країн світу. Жодна держава не може похвалитися одностайністю з цього питання.

Армія антивакцинаторів звинувачує бізнес у тому, що той порушує їхні права, не пускаючи людину без сертифікату чи без ПЛР-тесту навіть у туалет. Вакцинатори звинувачують антивакцинаторів у тому, що через них не виробився колективний імунітет і всі змушені знову зіткнутися з обмеженнями.

Держава каже, що люди мають вакцинуватись. Люди не відмовляються від вакцинації, але не поспішають її робити. Бізнес розводить руками, адже в цих перетягуваннях каната страждає саме він.

На жаль, ця проблема стосується не лише України. Уся сфера обслуговування змушена грати на виживання. А нам лишається тільки за цим спостерігати.